Mureș, contribuție de 2% la cifra de afaceri națională

În data de 14 martie, de la ora 9.00 la Hotel Grand, sala Cazino, a avut loc un eveniment educativ intitulat „ICAP Info” prin care compania ICAP Group, pe lângă prezentarea serviciilor sale, ne-a oferit o imagine analitică amplă asupra zonei de business din județul Mureș, dar a și vorbit despre noul Regulament UE privind protecția datelor care se va aplica din 25 mai 2018.

Adrian Marcu, Sales Manager, a deschis evenimentul descriind în câteva cuvinte activitatea companiei. „ICAP Group este cel mai mare furnizor de informații din SE Europei specializat în managementul riscului de credit cu o experiență de peste 45 de ani în această zonă. Suntem singurul grup de companii din SE Europei acreditat de Banca Centrală Europeană ca instituție externă de evaluare a riscului comercial și foarte important, din 2011 suntem parteneri al D&D, cea mai mare firmă din lume de profil ce acoperă undeva la 220 de țări cu informații de afaceri. Deci dacă aveți sau veți avea parteneri externi și vreți să investigați, noi vă putem ajuta să obțineți informații despre ei aproape oriunde ar fi ei în lume. Suntem o companie care respectă legile și este certificată din punct de vedere al calității și al securității informațiilor folosite. Ne propunem să oferim soluții pentru orice companie din România și nu numai de a-și gestiona mai bine procesul riscului comercial, de a obține mai mult profit, de a folosi banii mai bine, de a nu intra în colaborări defectuoase și în principiu, soluțiile noastre ajută să fim proactivi și evident să dezvoltăm sănătos businessul.”

27,6 miliarde lei, cifra de afaceri din Mureș

Alina Savatie, Key Account, Credit Risk Services, a ținut o prezentare informativă privind activitatea economică din județul Mureș. Conform studiilor, 87% dintre companiile înregistrate în Mureș sunt active și în funcțiune, iar aproximativ 13% au status negativ (ex: insolvență) sau de inactivitate. Numărul de companii înregistrate în județul Mureș în 2016 era de 16.638, o creștere de 4% față de anul precedent. Din cele aproximativ 16.600 companii din Mureș care și-au depus datele financiare la decembrie 2016, la nivel de secțiuni ale industriei, companiile din comerț (32%), industria prelucrătoare (11%) și cele din construcții (10%) sunt fruntașe, urmate de companiile din activități profesionale, științifice și tehnice și transport și depozitare cu câte 9% fiecare.

Mureșul se află pe locul 12 în țară (cu 2%) din numărul companiilor la nivel național și contribuie tot cu 2% la cifra de afaceri națională, ocupând locul 10 la decembrie 2016 ( aproximativ 27,6 miliarde RON), valoare similară cu perioada anterioară.

98% dintre companiile din Mureș sunt micro, distribuție similară cu cea la nivel național, și generează cca 23% din cifra de afaceri a județului Mureș în 2016. Cele 11 companii mari (0,07%) sunt cele mai productive, acestea cumulând 42% din cifra de afaceri județeană în 2016.

Din cele TOP 10 companii după cifra de afaceri, 3 sunt deținute în totalitate de acționari români: E.ON Energie România SA, Romcab SA şi Pharmafarm SA, restul fiind în majoritate sau integral deținute de către acționari străini.

Primele zece companii din județul Mureș, după cifra de afaceri, dețin 42% din cifra de afaceri a județului în 2016.

Delgaz Grig SA a raportat cea mai mare valoare a Profitului Operațional la decembrie 2016, urmată îndeaproape de E.ON Energie România SA (liderul după Cifra de Afaceri), restul companiilor raportând valori cu mult mai mici decât acestea.

Un număr mediu de aprox. 94.000 de angajați în Mureș declarați în 2016 sunt concentrați în secțiunile „Industria prelucrătoare” – 35% și „Comerț” cu 20%, urmate de „Construcții” cu 9% din numărul angajaților mureșeni (conform clasificării activităților în secțiuni). Cele 10 companii din TOP 10 după numărul de angajați cumulează 12% din numărul total de angajați ai județului. Doar 3 companii din Mureș au declarat un număr mediu de peste 1.000 de angajați în 2016 (Delgaz Grid, Azomureș și Cesiro). Cei mai mulți angajați au fost raportați de către Delgaz Grid SA.

Județul Mureș se află pe locul 8 în TOP Rezultat Net la nivel național, cu o contribuție de 3% la profitul național. La nivel de secțiuni ale industriei, cele mai profitabile activități în județul Mureș în 2016 sunt: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate și activități de management și de consultanță în management, reprezentând 31% din Rezultatul Net al Mureșului, urmate de producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 22%, comerț cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) cu 15% și industria prelucrătoare cu 14%.

E.ON România SRL, compania care ocupă locul 1 dupa cifra de afaceri, este și cea mai profitabilă la decembrie 2016.

Atenție mare la deținerea de informații cu caracter personal

O altă parte a prezentării s-a axat pe noul Regulament UE privind protecția datelor care se va aplica firmelor care activează pe teritoriul UE sau dețin informații despre cetățeni UE din 25 mai 2018. Acest regulament nu se aplică persoanelor fizice fără activitate economică.

„GDPR e practic protecția datelor personale duse puțin în zona extremului. Ce sunt datele personale? Orice informație referitoare la o persoană fizică. Practic sunt atributele unei persoane care sunt de așa natură încât să o facă mai mult sau mai puțin identificabilă. Identificatorii sunt definiți la o privire de ansamblu ca factori fizici, fiziologici, genetici, economici, culturali, nume, CNP, localizare și identificatori online. Toate acele date trebuie securizate, nedeținute, șamd. De exemplu, am un profil. Poză, nume, adresă, toate datele persoanei. Din toate informațiile astea, niciuna nu trebuie deținută fără acordul persoanei respective. Adresa de firmă, de exemplu, ion.popescu@icap.ro nu este ok dacă persoana nu își dă acordul, dar financiar@icap.ro este ok. Cărțile de vizită. Dacă eu vă dau dvs. o carte de vizită e în regulă, pentru că eu am dat-o. Dar dacă dvs. o dați altcuiva sau dvs. decideți la un moment dat să plecați din firmă, cărțile de vizită trebuie distruse într-un mod sigur.” ne-a sugerat Dragoș Chiorean, marketing manager. Același lucru se aplică la apartenența sindicală, sancțiuni administrative, condamnări penale, amenzi, locație (GPS) și sănătate.

Avantaje și dezavantaje

La categoria avantaje, Dragoș Chiorean a menționat siguranța informațiilor, protecția suplimentară față de concurență, eliminarea spam-urilor (mesaje și e-mailuri), profilarea mai dificilă și eficientizarea timpului de lucru. La partea negativă, informațiile vor fi mai greu de obținut, deci se prezice o scădere a activității (echipa de marketing nu mai are aceeași ușurință de muncă ca înainte), costuri legate de implementare, riscuri legale semnificative și vulnerabilitate informatică (un hacker bun poate obține oricând orice informație dorește).

„Performanța financiară reprezintă cea mai mare parte a formulei de calcul, formula fiind foarte complexă. Datele negative pot influența dramatic datele limitei de credit în sensul dacă o companie are incidente de plată, probabil nu vom mai calcula deloc limita de credit”, a ținut să precizeze la final Adrian Marcu.

Pentru mai multe detalii, o puteți contacta pe Alina Savatie, reprezentant pe zona Transilvania la adresa de e-mail asavatie@icap.ro.

Elena POLEARUȘ