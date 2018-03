FOTO: Ecofruct ne dezvăluie secretul produsului natural și sănătos din Mureș

Share



În anul 2001 pornea la drum firma Ecofruct, având ca scop valorificarea potențialului de fructe de pădure al României, precum și dezvoltarea conceptului de produse ecologice în țara noastră. Sub acest brand, Ecofruct oferă o multitudine de fructe naturale, ciuperci de pădure, miere de albină și sucuri.

Deși piața românească a fost una reticentă în ce privește consumul produselor bio, Ecofruct a început procesarea fructelor de pădure, fapt pentru care a pătruns și în magazine românești. Produsele sănătoase Ecofruct pot fi găsite în lanțul de supermarketuri Auchan, la raionul de congelate, precum și la magazinul Bio Bazar, situat în Târgu-Mureș, pe strada Revoluției nr. 4, lângă ”Poșta Veche.”

Savoarea fructelor de pădure

La loc de cinste în portofoliul de produse Ecofruct sunt fructele de pădure, crescute în mediul natural, fapt ce le conferă calități deosebite. Dorin Dogaru, directorul SC Ecofruct SRL ne-a oferit detalii: ”Se cunoaște faptul că sunt și fructe de pădure cultivate. Există diverse soiuri de fructe care pot fi cultivate, cum e afina. Dar în comparație cu afina cultivată, afina de pădure are o aromă mult mai persistentă și are proprietăți despre care nu prea se vorbește. Se folosește cu succes în aportul de vitamina A, necesar organismului pentru îmbunătățirea vederii, ca adjuvant în bolile diabetice, dar și ca fruct ce asigură imunitațea oragnismului. De ce să nu ne amintim de la bunicii noștri, mai ales cei care au copilărit în zona de munte? Bunicii uscau afina pentru perioada de iarnă, când ajuta foarte mult la diferite afecțiuni ale aparatului digestiv. Făceau o dulceață deosebită cu o aromă aparte, care ne încânta în prăjituri sau clătitele. Toate acestea le găsim în ceea ce poate să ofere muntele prin capacitatea lui de îmbogăți gustul, mirosul și calitățile nutritive, adică terapeutice, ale fructelor de pădure.”

Alt produs oferit spre vânzare de Ecofruct este afina roșie, merișorul cum mai este cunoscută, care de asemenea, oferă efecte terapeutice.

„Suntem asaltați de merișoarele care vin din Canada, care sunt mult mai mari. Sunt cultivate, iar proprietățile lor nu se compacră cu afinele noastre roșii de pădure. Sunt fructe care ajută cel mai bine în afecțiuni renale. Sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri, ca și un depurativ al organismului, care ajută la diferite remedieri ale aparatului urinar”, a precizat directorul SC Ecofruct SRL.

Cătina, un alt produs comercializat de Ecofruct, este extrem de nutritiv dacă este crescut în mediul natural.

”Cătina noastră fenomenală care crește în flora spontană are cu totul alte proprietăți decât soiurile cultivate. Nu am nimic împotriva celor care cultivă aceste fructe de pădure, doar că soiurile pe care dumnealor le cultivă, sunt frumoase, rotunde, dar nu au aceleași efecte terapeutice. Cătina din România are proprietăți terapeutice net superioare celor din flora spontană din alte zone. Știm foarte bine! Cătina românească are un aport de şapte ori mai mare de vitamina C decât citricile. De asemenea, uleiul de cătină are efecte terapeutice asupra epidermei, ajutând la vindecare mult mai bine decât produsele care conțin substanțe de sinteză”, a afirmat Dorin Dogaru.

Proteina vegetală

Ajungem la un produs mai mult decât special, Hribii mult căutați pe piața externă, datorită condițiilor deosebite pe care Carpații noștri le oferă creșterii acestei plante.

”Hribii din Carpații României sunt considerați de către italieni și nemți ca fiind proteina vegetală care, de multe ori, concurează cu tot ce poate să fie mai bun pentru organism. Au aromă, consistență, comparativ cu cei proveniți din zone învecinate, Serbia, Bulgaria, Slovacia, Polonia. Hribii din Carpații României sunt întotdeauna apreciați de către consumatorii din țări precum Italia, Spania și Franța. Am reușit să introducem acest produs și în magazinele din România, mai exact în Auchan, sub formă congelată. Pentru cei care își aduc aminte de perioada copilăriei, aș pomeni de papricașul de hribi, cu o mămăliguță bună, care era un deliciu în fața oricărui preparat făcut din orice carne avută în gospodărie”, a precizat Dorin Dogaru.

Nu puteam trece cu vederea sucul de mere și mierea de albine ecologică cu eticheta Ecofruct, naturale, sănătoase, mult peste ceea ce oferă alți producători, dacă luăm în calcul compoziția, lipsită de orice fel de „infuzii” de te miri unde.

„Sucul de mere pe care îl comercializăm este obținut strict din mere, fără niciun adaos, nici de zahăr, nici de apă sau acid citric. Este doar sucul care se obține prin presarea merelor la rece și pasteurizare, pentru a putea fi păstrat pentru perioadă mai lungă de timp. Acesta este sucul de mere produs de noi. În ce privește mierea ecologică, cred că este printre puținele produse sigure pe care consumatorii ar trebui să o caute. Se știe foarte bine că noi, în conceptul nostru de a avea grijă de cel de cei apropiați, cumpărăm mierea în special pentru copii și pentru vârstnici. De facem asta? Ca să le facă bine”, a subliniat Dorin Dogaru.

„Să urmărească sigla ecologică”

Se tot vorbește despre autenticitatea mierii catalogată drept ecologică.Dorin Dogaru explică diferențele dintre o miere eco și una așa zis ecologică.

„Mierea ecologică dă consumatorului certitudinea unui produs sănătos, pe când o miere convențională, pe care o găsiți în magazine, pe ambalaj are scris scrie miere UE și non–UE. Legislația europeană este atât de permisibilă încât dacă zici miere UE și NON UE, poți să pui 3% miere UE și restul să pui o miere din Brazilia, Pakistan sau India, care de multe ori este de o calitate foarte îndoielnică. În schimb, mierea ecologică oferă garanția că nu este una falsificată sau completată cu alte substanțe dulci, iar gustul ei este mult mai bun.”

„Să ne gândim ce vom lăsa celor care vor veni după noi”

Conceptul bio are și alte conotații, nu doar cele legate de sănătatea organismului, ci și de moștenirea lăsată generațiilor viitoare, îndreptățite să se bucure de un mediu curat, neinfestat cu tot felul de substanțe care acum sunt nelipsite din angrenajul celor care fac o agricultură convențională.

„Vorbind de produse ecologice, ne gândim că țara asta, mediul care ne înconjoară nu este numai al nostru. El trebuie să fie și al copiilor și nepoților noștri. Agricultura ecologică este una prietenoasă cu mediul. Consumând ecologic ceri mai multă producție ecologică, îi determini pe producători să-și facă conversie, să producă ecologic și atunci natura va fi mai bine conservată. Este un concept de viață pe care ar trebui să-l regăsim la fiecare dintre noi, să ne gândim ce vom lăsa celor care vor veni după noi”, a conchis Dorin Dogaru.

Alin ZAHARIE