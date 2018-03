Un deceniu de sport, Zi de zi

Share



Cotidianul Zi de zi împlinește azi 14 ani de la prima apariție. Nu este cel mai vechi, dacă ar fi să ne raportăm la unele publicații „tradiționale”. Presa scrisă este evident în declin odată cu „revoluția tehnologică”, în care on-line-ul deține puterea. Unii i-au cântat recent „prohodul”, dar Zi de zi merge înainte. Alții au venit cu acuzații invocând bani publici cheltuiți pentru susținere. Fals! Cotidianul Zi de zi este un ziar independent și și-a dovedit imparțialitatea față de formațiuni politice sau alte structuri. Apar în anumite perioade pagini în care sunt promovate acestea? Este marketing! Fără susținere financiară, când toți citesc de pe monitoare, o publicație tipărită poate supraviețui pe piață prin publicitate. Dacă aceasta vine de la diverse tabere, chiar cu pagini față în față între adversari, asta e. Faptul că apar aceste așa considerate „anomalii” de către unii, întăresc poziția unui cotidian independent.

Zi de zi a suferit în decursul anilor multe modificări de structură. Au venit colegi noi, mulți au plecat, dar unii dintre ei s-au folosit de „rampa Zi de zi”. Colectivul redacției a fost alcătuit uneori din șase sau șapte persoane, alteori s-a bazat pe doar trei, dar a mers înainte.

Personal, mă aflu în cel de-al zecelea an. Aș putea afirma că am ajuns întâmplător aici. Sincer, presa scrisă mureșeană nu îmi era familiară în anul 2008. Despre existența Zi de zi nu aveam habar. Mi-a fost de câteva ori prezentată oferta de angajare pentru funcția de redactor sport, dar nu i-am dat atenție. Sportul a fost dintotdeauna o pasiune, dar nu aveam studiile care se cer pentru ocuparea unui asemenea post. Cunoșteam rezultatele echipelor de fotbal, handbal, baschet, volei și altele care activau în oraș în anii precedenți. Puternicul regres din anii următori și faptul că aveam de crescut cei doi băieți m-au îndepărtat pentru o lungă perioadă de arenele sportive. După întrebarea „ce ai de pierdut dacă îți depui CV-ul și încerci, tu care ai fost mereu interesat de tot ce se întâmplă?”, am făcut acest pas. L-am depus și am fost imediat contactat. Când m-am prezentat, am recunoscut că nu am habar de ce se întâmplă mai nou în sportul mureșean. Colegul Alex, care avea doar câteva luni vechime în redacție m-a pus la curent cu ultimele noutăți și după o scurtă discuție, trebuia să sintetizez în scris concluziile. Mi s-a oferit șansa de a scrie primele articole. A făcut-o și au trecut anii.

„Vulcanul” s-a stins

În fotbal, după o lungă pauză în care nu s-a mai auzit despre Târgu-Mureș, tocmai apărea FC Municipal în seria II din liga secundă. Între timp apăruse și echipa de futsal City’us, care devenea cea mai laureată echipă din România (încă este), baschetul târgumureșean cunoștea un puternic avânt, voleiul feminin la fel. În 2010 Târgu-Mureșul revenea în Liga I de fotbal, iar echipa feminină reușea eventul. Echipa de baschet BC Mureș urma să susțină în următorii ani cinci finale, trei de campionat și două de Cupa României, din păcate toate pierdute. Echipa de futsal aducea turnee de calificare pentru Liga Campionilor, cea de volei susținea câte două trei tururi în CEV Cup. Echipa de handbal a fetelor de la SC Mureșul a reușit promovarea în Liga Națională, am avut echipă feminină de baschet care susținea în ediția de debut semifinala campionatului. Exemplele ar putea continua cu rezultatele din sporturile individuale, sau cele ale echipelor de popice, dar sunt prea multe. M-am rezumat la jocurile sportive, care au fost dintotdeauna cele mai urmărite. Toți acești ani mi-au oferit ocazia de a întâlni numeroase personalități din lumea sportului, să fiu mult mai aproape de fenomenul căruia i-am dedicat mulți ani. Deseori un ajutor ar fi fost util, erau meciuri care se suprapuneau, cu seturi sau reprize pierdute, cu seri și weekenduri petrecute pe arenele sportive mureșene, sau chiar în deplasări. Dacă în vara anului 2015 Târgu-Mureșul se prezenta ca o adevărată „capitală a sportului” în jocurile sportive, aflată în luptă pentru peste cinci titluri, acum, la aniversarea celor 14 ani de apariții a cotidianului Zi de zi și împlinirea unui deceniu pentru mine, constat din păcate că sportul de performanță din Târgu-Mureș se află în prăpastie. Despre cauze nu este cazul să vorbim acum.

Cu sau fără mult sport, Zi de zi va merge înainte. Cu demnitate!