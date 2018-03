Proiectele UMF Târgu-Mureş dedicate Centenarului României, prezentate preşedintelui Klaus Iohannis

Share



O delegație a Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu-Mureș, formată din conducerea universităţii, cadre didactice și studenți, a participat joi, 15 martie, la invitația președintelui României, Klaus Iohannis, la dezbaterea „România la Centenar”, organizată de către Administrația Prezidențială și găzduită la Palatul Cotroceni, prilej cu care au fost prezentate evenimentele asumate de UMF Târgu-Mureș în anul Centenarului Marii Uniri.

Mesajul lui Klaus Iohannis

Potrivit blogului UMF Târgu-Mureş, la începutul anului dedicat aniversării Marii Uniri, președintele României şi participanţii la dezbatere au discutat despre viziunea marcării Centenarului, președintele Klaus Iohannis încurajând și susținând inițiativele dedicate celebrării Centenarului, care propun perspective și obiective importante pentru viitorul european al României.

„Am subliniat în repetate rânduri că Centenarul Marii Uniri nu trebuie să se rezume la a fi un simplu prilej de ceremonii, fie ele pioase sau de mare bucurie. Centenarul nu marchează doar momentele de acum 100 de ani, ci este despre întregul parcurs al României moderne și despre proiectele noastre de viitor. Mai mult, Centenarul nu poate fi despărțit de istoria și soarta continentului nostru, după cum nici viitorul nostru nu poate fi rupt de proiectul european din care facem parte”, a transmis, în alocuțiunea sa, președintele României.

Rectorul UMF Târgu-Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a prezentat activitățile și proiectele Universității dedicate Centenarului României, care se referă la organizarea celei de-a 21 ediții a Congresului Internațional al Studenților și Tinerilor Medici „Marisiensis, implementarea conceptului unic la nivel național „Smart University”, unirea principalelor universități mureșene, extinderea Universității în afara granițelor țării și organizarea primei conferințe internaționale de medicină personalizată. În același timp, prof. dr. Leonard Azamfirei și-a exprimat, în numele comunității academice, aprecierea pentru includerea UMF Târgu-Mureș în acest cadru deosebit.

Alocuţiunea susţinută de prof. dr. Leonard Azamfirei

În cele ce urmează, redăm alocuțiunea rectorului UMF Târgu-Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, susținută în cadrul evenimentului „România la Centenar”.

„Consider că se cuvine ca fiecare instituție publică cu reprezentare în spațiul social, educațional sau cultural din România să includă în propriul plan operațional al acestui an Centenar acțiuni menite să promoveze valorile noastre naționale. Marcăm Centenarul la UMF prin organizarea celei de-a 21 ediții a Congresului Internațional al Studenților și Tinerilor Medici „Marisiensis”, o manifestare științifică în care tradiția și modernitatea, creativitatea și capacitatea de organizare a studenților, susținuți de implicarea cadrelor didactice universitare, au creat un model internațional de bună practică.

Sărbătorim 100 de ani ai României moderne prin implementarea conceptului „Smart University”, unic la nivel universitar pe plan național, un proiect dezvoltat în urma unui parteneriat strategic cu IBM, menit să integreze toate laturile vieții academice, învățământul tradițional și virtual, și să le adapteze societății informaționale contemporane. Ne propunem ca sărbatoarea Centenarului să ne aducă, o dată în plus, determinarea de a construi proiecte temeinice, care să impacteze pozitiv dezvoltarea academică pe termen lung. Construim pentru viitor o universitate modernă cu caracter asumat metropolitan, a cărei extindere o plănuim în acest an. Ne propunem să existăm în afara granițelor țării ca brand universitar propriu, nu ca simplu furnizor de resursă umană, conștientizând că educația medicală superioară este unul dintre cele mai apreciate și dorite produse de export ale României.

Credem că anul 2018 va fi pentru UMF Târgu-Mureș nu doar anul Marii Uniri, ci și anul unei unirii mici, a principalelor universități mureșene. Această direcție pe care ne-o asumăm în pașii ei preliminari administrativi se înscrie în conceptul performanței în structuri universitare largi, cu orientare complementară a programelor de studii. Anul Centenar îl vedem integrat obligatoriu într-un context internațional menit să ne facă mai bine cunoscuți. Am sosit, astăzi, dintr-un turneu internațional care ne aduce confirmarea că vom deschide în acest an porțile universității primei conferinte internaționale de medicină personalizată – precission and personalised medicine concept provocator în medicina modernă, în domeniul căreia, în urmă cu doi ani, președintele Obama încuraja cercetarea, anticipând un pas important al științei. Evenimentul se va desfășura în cadrul Zilelor UMF, în prezența comisarului european al cercetării științifice și a numeroși lideri mondiali în domeniu.

Sunt câteva dintre evenimentele pe care le-am asumat în anul 2018 la UMF Târgu-Mureș. Cu discreție și eficiență încercăm să contribuim la creșterea României, la bunul său renume în spațiul internațional academic. Dacă nu vom mai fi în viitor subiect de negociere politică, membrii comunității academice tîrgumureșene vor ști că aparțin unei Românii educate, deschisă cu adevărat valorilor europene.”

(Redacţia)