Azi, 21 martie, în întreaga lume este celebrată nașterea lui Shri Mataji Nirmala Devi, mare lider spiritual şi fondatoarea Sahaja Yoga – metoda de meditație și transformare interioară care răspunde la problemele actuale ale umanității.

Evenimentul va fi marcat și la Târgu-Mureș în această seară, ora 18:00 la Biblioteca Județeană Mureș, Secția de Artă din complexul Parc prin lansarea cărții „Era metamodernă” de Shri Mataji Nirmala Devi.

„Era metamodernă” este o expunere din punct de vedere spiritual a problemelor cu care civilizația modernă se confruntă în prezent, precum și prezentarea meditației Sahaja Yoga ca soluție eficientă și la îndemâna oricui de rezolvare a acestor probleme.

„La drept vorbind, nu am dorit să scriu o carte de acest fel. Sunt un om care trăieşte în bucuria deplină a Divinului. Aceasta este bucuria atotpătrunzătoare a iubirii divine şi dorinţa mea a fost ca ea să se trezească în toate fiinţele umane. Am observat că, mai ales în Occident, există mulţi căutători ai adevărului absolut, dar şi numeroşi oameni de ştiinţă care au scris cărţi voluminoase despre conştiinţă şi despre cunoaştere. Se pot face liste întregi cu ele, dar absolut toate aceste cărţi nu sunt decât plicticoase şi obositoare, deoarece nu conţin nici un fel de cunoaştere a adevărului ultim. Nu vreau să-i critic; la urma urmei, ei au realizat cercetarea cu bună credinţă. Dar de ce să refuzăm dreptul la existenţă şi noii descoperiri care tocmai a avut loc? De ce să nu ne străduim să privim, cu umilinţă, dincolo de mentalul care oferă numai o inteligenţă convenţională? Îmi este foarte greu să scriu despre problemele vieţii occi­dentale, care poate fi asemănată cu un copac dezvoltat numai la exterior. Acum a venit momentul să ajungem la rădăcinile sale, pen­tru a-l face să crească şi în interior, căci numai dacă pătrundem in profunzime putem descoperi care sunt problemele civilizaţiei occi­dentale”, afirmă Shri Mataji Nirmala Devi.

Activarea energiei Kundalini

Realizările vieţii lui Shri Mataji au fost apreciate de guverne, demnitari şi instituţii ştiinţifice, a primit Medalia ONU pentru Pace şi a fost nominalizată de două ori pentru premiul Nobel pentru Pace.

„Aproape 40 de ani, Shri Mataji a dăruit căutătorilor adevărului experiența Realizării Sinelui, care este un salt evolutiv în conștiință. Experienţa constă în activarea energiei divine Kundalini, care se află în stare latentă, în osul sacru.Trezirea energiei Kundalini se percepe ca o briză răcoroasă sau călduță în palme și deasupra capului. Dacă doriți să faceți acum acest experiment, întindeți palmele cu fața în sus spre fotografia lui Shri Mataji și spuneți în gând de câteva ori că vă doriți Realizarea Sinelui. Închideți apoi ochii, pentru câteva momente. Dacă percepeți acea briză,aţi primit Realizarea Sinelui”, afirmă reprezentanții Sahaja Yoga Tîrgu Mureş.