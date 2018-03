Situaţia apelor din Mureş, ţinută sub control

Share



Echipele Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Mureş, subunitate a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, au supravegheat şi, la nevoie, au intervenit atunci când situaţia a impus-o pentru a diminua efectele creşterii debitelor unor cursuri de apă de pe raza de competenţă, ca urmare a precipitaţiilor şi ninsorilor mai intense înregistrate în ultima săptămână.

Intervenţii prompte la Vânători şi Topliţa

Situaţia a fost gestionată în conformitate cu una din misiunile principale ale instituţiei, respectiv prevenirea inundaţiilor şi apărarea populaţiei împotriva revărsărilor de ape.

„În judeţul Mureş, pentru noi, au fost probleme relativ normale, sunt evenimente care se întâmplă în fiecare primăvară când practic, coroborat cu topirea zăpezilor apare şi fenomenul de ploi, şi dacă ploile sunt undeva la 20-30-40 de litri/metru pătrat atunci deja ne creează probleme. Am avut câteva cote de atenţie la Târnava Mare, dar nu în zona judeţului Mureş, ci pe Harghita, în zona Odorhei. S-au propagat undele de viitură în aval, spre Vânători, unde avem o acumulare nepermanentă care a intrat practic în funcţiune şi a cumulat cam 5 milioane de metri cubi de apă. Pe Mureş, în zona superioară, au fost nişte probleme la Topliţa, unde a şi deversat dar nu Mureşul efectiv, ci torenţii de pe versanţi care practic au inundat canalele pluviale. Nivelul pe Mureş fiind mult mai înalt decât cel de pe canal, practic a fost imposibilă deversarea pluvialului din torent în Mureş. Acolo am intervenit cu formaţia de intervenţie, cu motopompe, a fost şi ISU, şi am rezolvat problema destul de rapid. Duminică (18 martie – n.a.) am fost cu echipa de intervenţie să ajutăm colegii din alte bazine, am intervenit pe Olt, şi doar astăzi (luni, 19 martie – n.a.) s-a întors echipa de intervenţie, acolo am avut inundaţii aproape istorice, cotele au fost depăşite serios. E vorba de zona Bod – Săcele”, a declarat ing. Cristian Bratanovici, directorul executiv al ABA Mureş, care a mai menţionat că apele au ieşit din matcă, nesemnificativ, la Vânători şi în zona Ogra.

Acumulări eficiente, la Bezid şi Zetea

Lacurile de acumulare gestionate de ABA Mureş şi-au făcut, din nou datoria, atât cel din zona localităţii Bezid cât şi cel de la Zetea, în total cele două acumulând un volum de aproximativ 10,3 milioane metri cubi de apă.

„La capitolul acumulări, în zona Bezidului, lacul de acumulare, unde am acumulat 1,84 milioane metri cubi de apă, cu o singură rezervă. Anul trecut, noi am golit lacul, am terminat reparaţiile şi umplerea trebuie să o fac pe anumite paliere, nu putem să o facem forţat. Ne-a creat oarecum probleme, dar am gestionat problema şi am făcut astfel manevrele încât să şi atenuăm, şi să şi deversă, pentru că acolo putem deversa cam 4 metri cubi/secundă, şi am revenit în graficul de încărcare, de umplere al lacului. Acum este la parametri, în graficul de umplere normal. Am acumulat şi la Zetea 8,5 milioane metri cubi de apă. Practic, când primim informaţiile, respectiv codurile portocalii sau roşii, începem să facem pregoliri ale lacurilor, ca să asigurăm posibilitatea de a atenua şi de a cumula apă”, a menţionat ing. Cristian Bratanovici.

Investiţiile din zona Văii Nirajului, eficiente

Totodată, investiţiile realizate în trecutul apropiat de ABA Mureş, care a susţinut necesitatea consolidării unei linii de apărare în zona Văii Nirajului şi-au demonstrat încă o dată eficienţa

„Sunt mai multe reclamaţii acolo, cu terenuri în special, dar paradoxal, chiar dacă au fost aceste reclamaţii lucrarea a funcţionat normal. Practic, nu am avut nicio problemă. Poate că am deranjat pe mulţi, dar acesta a fost scopul lucrării şi până la urmă ea şi-a dovedit eficienţa. Apa a rămas în matcă, avem şi canalul paralel, Veţca, pe care putem dirija apa astfel încât să atenuăm o parte din unda de pe Niraj, astfel că situaţia este sub control”, a punctat ing. Cristian Bratanovici, care adăugat că şi investiţiile realizate în 2017 pe cursul râului Luţ, dar şi în zona comunei Mica, şi-au arătat eficienţa.

„Lupta cu natura e câteodată dificilă”

În concluzie, directorul executiv al ABA Mureş a arătat că deşi în judeţul Mureş efectele precipitaţiilor şi ninsorilor nu au pus probleme mari, „lupta cu natura e câteodată dificilă”, una din cauze fiind defrişările masive de păduri.

„Din păcate, noi nu putem face decât o post-intervenţie, din cauza tăierilor masive de păduri. Practic, trebuie să urcăm cu liniile de apărare tot mai sus, pe cursurile superioare, deoarece fiecare copac înmagazinează, reţine o anumită cantitate de apă. Eliminând această posibilitate, practic dăm posibilitatea ca apa să se reverse şi atunci din torenţi în torenţi, din pârâiaşe ajung în cursuri şi trebuie să ridicăm linia de apărare din bazinele din partea superioară pentru a putea apăra populaţia. În rest, la fiecare fenomen avem anumite zone unde deversarea e controlată, înspre terenuri agricole, deoarece misiunea noastră este să apărăm în primul rând populaţia”, a subliniat ing. Cristian Bratanovici.

Apel la respect faţă de mediul înconjurător

Directorul executiv al ABA Mureş a făcut un apel către cetăţeni pentru a fi mai respectuoşi cu mediul înconjurător la picnicuri, respectiv pentru a nu lăsa la voia întâmplării resturile ieşirilor la aer liber.

„După o vară şi o toamnă de picnicuri, în toate pădurile din zonă lumea lasă ce lasă. Peturi şi alte resturi. Prin topirea zăpezilor, se adună pe şuvoaie şi prin torent. Practic, aceste deşeuri vin pe gurile de vărsare împreună cu plutitori, adică vegetaţie, şi ne apar blocaje din cauza cărora deversează apele”, a afirmat ing. Cristian Bratanovici, care a mărturisit că în strategia instituţiei pe care o coordonează educarea copiilor pentru respectarea mediului înconjurător, prin diverse activităţi interactive, reprezintă o prioritate.

Alex TOTH