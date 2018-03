Test înaintea unui nou mare derby în Liga IV

Share



Seria Mureș a Ligii IV de fotbal își dispută sâmbătă, 24 martie, de la ora 11.00, a doua etapă a returului. După ce în prima etapă din acest an liderul MSE 08 Târgu-Mureș s-a impus într-un prim joc cheie, 7-1 cu a doua clasată, campioana en-titre, Mureșul Rușii Munți a revenit în lupta pentru titlu, pentru locul care asigură participarea la barajul de promovare în Liga III, mai corect spus. Cele două se vor confrunta în etapa de săptămâna viitoare, pe terenul târgumureșenilor, dar se pare că aceștia nu doar și-au consolidat poziția de lider, ci și-au întărit și lotul cu câțiva jucători experimentați. În plus, MSE va susține în retur toate întâlnirile cu echipele din plutonul fruntaș pe teren propriu și este neînvinsă după 15 partide. Până la confruntarea directă însă, cele două mai au de trecut câte un mic „hop”, adevărat, cu echipe care nu pot emite mari pretenții. În etapa de sâmbătă campioana va juca la Rușii Munți cu ultima clasată, Gaz Metan Daneș, iar lidera va avea o deplasare ceva mai dificilă, la Unirea Tricolor Târnăveni. Celelalte partide ale etapei nu prezintă mare interes, cel puțin prin prisma mizei, a locurilor ocupate în clasament. Cap de afiș al acestei etape este fără îndoială partida dintre echipele târgumureșene Atletic și Gaz Metan, primul din cele trei derbyuri locale. Cele două sunt despărțite de doar 3 puncte în favoarea primeia, cu a doua în rolul de „gazdă”. Întâlnirea are loc pe terenul din Mureșeni, unde evoluează dealtfel ambele formații în jocurile de pe teren propriu. Un alt joc echilibrat se anunță și cel de la Miercurea Nirajului, între ACS din localitate și Raza de Soare Acățari, vecine atât geografic, cât și de clasament, cu un punct în favoarea gazdelor de sâmbătă. Etapa este așadar una pregătitoare înaintea unui nou derby, între ultima campioană și posibil următoarea, un joc ce se poate dovedi decisiv având în vedere replica celorlalte adversare.

Programul etapei a XVII-a, sâmbătă, 24 martie, oea 11.00

Mureșul Luduș – Avântul Miheșu de Câmp.

ASC Sărmașu – Viitorul Ungheni

Gaz Metan Târgu-Mureș – Atletic Târgu-Mureș

ACS Miercurea Nirajului – Raza de Soare Acățari

Mureșul Rușii Munți – Gaz Metan Daneș

Unirea Tricolor Târnăveni – MSE 08 Târgu-Mureș

ACS Sovata – Mureșul Nazna

Mureșul Cuci – stă

CLASAMENTUL

MSE Târgu-Mureș 15 13 2 0 80-18 41 Mureșul Rușii Munți 15 12 1 2 67-19 37 ACS Sovata 15 11 2 2 45-25 35 Mureșul Luduș 14 10 1 3 42-13 31 Atletic Târgu-Mureș 15 7 4 4 40-22 25 Viitorul Ungheni 15 7 2 6 46-30 23 Gaz Metan Târgu-Mureș 15 6 4 5 35-30 22 Raza de Soare Acățari 15 5 4 6 27-26 19 ACS Miercurea Nirajului 15 5 3 7 41-40 18 Unirea Tricolor Târnăveni 15 5 2 8 25-42 17 Mureșul Cuci 15 4 2 9 35-63 14 Avântul Miheșu de Câmpie 15 4 0 11 22-52 12 Mureșul Nazna 15 3 1 11 18-43 10 ASC Sărmașu 15 3 1 11 23-67 10 Gaz Metan Daneș 15 2 1 12 24-80 7