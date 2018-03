Vârstnici din Târnăveni, Băgaciu şi Cucerdea, lăsaţi fără bani de doi hoţi!

Share



Polițiștii din cadrul Poliţiei Municipiului Târnăveni au fost sesizaţi miercuri, 21 martie, prin apel 112, cu privire la faptul că persoane necunoscute s-au deplasat atât pe raza municipiului Târnăveni, cât și a comunelor Băgaciu și Cucerdea, la domiciliile unor persoane în vârstă cărora le-au sustras diferite sume de bani.

“În urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, poliţiştii au identificat două persoane, respectiv o femeie de 29 de ani şi un tânăr de 22 de ani, bănuite că ar fi pătruns, în locuinţele unor persoane în vârstă, unde profitând de neatenția acestora cât și sub pretextul oferirii spre vânzare sau cumpărare a unor bunuri, au sustras diverse sume de bani. În urma activităților, poliţiştii au recuperat o parte din prejudiciu, respectiv suma de 816 lei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni”, se precizează într-un comunicat remis de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş.

(Redacţia)