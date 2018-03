FOTO: Ateliere NARATIV la Școala Gimnazială „Europa” din Târgu-Mureș

Share



În data de 23 martie de la ora 11:00, după sunetul clopoțelului, Asociația Curtea Veche și Azomureș au pus pe picioare un nou Atelier NARATIV pentru a-i ajuta pe copii să se angajeze în lectura oricărei povești scrise și pentru a le îmbunătăți relația cu cititul în general, oferindu-le o experiență unică și memorabilă care să le stârnească interesul și motivația pentru lectură pe termen lung. Atelierele au fost special concepute pentru a îmbina tehnici de educație nonformală cu lectura interactivă.

Un program util pentru copii

„Este un program „Cărțile copilăriei” pe care Azomureș îl desfășoară împreună cu Asociația Curtea Veche de 4 ani de zile. Ne adresăm în special comunităților agricole din România, dar de această dată am introdus și Târgu-Mureșul în acest program. Sunt două școli, „Serafim Duicu” și „Europa”și am vrut să le oferim copiilor o alternativă legat de modul în care sunt învățați în școală să citească și să înțeleagă ceea ce citesc. Prin atelierele pe care le-am propus credem că am venit cu ceva nou, ceva util care cu siguranță le va fi folositor copiilor. E un program pe care îl vom continua, vom alege și alte școli din oraș în anii care urmează în paralel adresându-ne în continuare comunităților agricole din România. Sunt programe pentru copii mai mici, clasele a III-a, a IV-a sau clasele V-VIII într-un atelier mai mare în care au fost aproape 100 de copii și în care Barna Nemethi le-a vorbit despre importanța științei, ficțiunii și a modului în care să înțeleagă ceea ce citesc. Ne adresăm doar școlilor generale, și programul se numește „Cărțile copilăriei”, chiar dacă copilăresc și copii de IX-a și a XII-a, rămânem deocamdată în programul claselor 0-VIII.” a declarat pentru cotidianul Zi de Zi, Ovidiu Maior, care a și împărțit la finalul atelierului cărți tuturor elevilor prezenți la eveniment.

Au avut loc trei tipuri de ateliere:

Atelier „Jurnalistul de poveste” care s-a adresat copiilor mai mari, capabili deja de o conversație care să atingă subiecte mai complexe. Barna Nemethi, regizor și fotograf, i-a ajutat pe elevi să descopere care sunt întrebările potrivite pentru a dezvolta un articol despre peripețiile protagoniștilor. Alături de personajele favorite din „Gulliver”, „Robinson Crusoe” și „O călătorie spre Centrul Pământului”, copiii au învățat de fapt să se raporteze mai liber la propria lor creativitate.

Atelier „Alice în Țara Minunilor – Storytelling” acesta s-a desfășurat sub îndrumarea Andreei Lupescu, artist și jurnalist și i-a învățat pe copiii din clasa a III-a cum să empatizeze cu personajele dintr-o carte și, pornind de la propria experiență de viață, și-au construit propriile povești. Aceștia au inventat propria poveste „Alice în Țara Minunilor”, descriind costume cu puteri supranaturale sau dansând de zor la un bal mascat imaginar.

Atelier „O mie și una de nopți – Povești vizuale” a avut loc sub atenta supraveghere a Danei Dinică, artist vizual, care i-a încurajat pe copiii de clasa a V-a să citească fragmente din „O mie și una de nopți” și i-a învățat tehnici speciale de pictură pentru a crea planșe inspirate de pasajele lecturate.

Obiectiv final: creșterea gradului de fluență la citit și vorbit

Valentina Roman, director executiv Asociația Curtea Veche, ne-a răspuns la câteva întrebări legate de această activitate.

Zi de Zi: Cu ce se ocupă Asociația Curtea Veche?

Valentina Roman: Asociația Curtea Veche s-a înființat în 2014 cu scopul de a promova lectura de plăcere în rândul copiilor. Obiectivele își au efectele pe termen lung: formarea obiceiului de a citi în rândul copiilor și al familiilor, scăderea ratei analfabetismului funcțional și creșterea gradului de fluență la citit și vorbit, facilitarea accesului la cărți prin donații pentru copiii care provin din familii fără posibilități sau grupuri dezavantajate. Dezvoltăm în permanență noi proiecte și resurse online gratuite pentru a promova cititul ca activitate distractivă pentru timpul liber potrivită pentru copii, familie și prieteni.

Zi de Zi: Care sunt cărțile pe care puneți accent în funcție de grupa de varstă?

Valentina Roman: Dezvoltăm proiectele pornind de la colecția „Cărțile copilăriei” apărută la Curtea Veche Publishing. Aceasta conține marile titluri ale literaturii universale repovestite pe înțelesul celor mici de către specialiști în domeniul psiho-pedagogiei. Sunt foarte multe titluri în această colecție pe care vă invit să o descoperiți: de la „Marile speranțe” sau „Cocoșatul de la Notre Dame”, la „Cei trei mușchetari” sau „Odiseea” ș.a.m.d. Uneori ne lovim de reticența unora care spun că repovestirile sunt o variantă mult prea ușoară a romanelor, din care se pierde foarte mult conținut. Dar, cred că este important ca fiecare copil să parcurgă cărțile potrivite vârstei sale, astfel încât oricând s-ar opri din citit, acesta să poată avea baza minimelor cunoștințe de cultură generală legate de: titlu, personaje, acțiune etc. Ei sunt cei care vor decide ulterior dacă vor să citească romanul integral, dar suntem siguri că vor rămâne cel puțin cu esența cărții.

Zi de Zi: Accesul la internet de pe device-uri în permanență la îndemână a fost blamat pentru lipsa de lectură a copiilor. De ce consideri că nu citește această generație și unde crezi că greșesc educatorii sau părinții în abordarea situației?

Valentina Roman: „Cititorii nu se nasc, ci se educă” spunem noi, la Asociația Curtea Veche.

Sunt de parerere că cititul de pe orice tip de dispozitiv este benefic și ne revine responsabilitatea de a ține pasul cu evoluția, de a fi „actualizați” la noutățile din zilele noastre. Ține de noi, adulții, să facem lectura cărților mai atractivă pentru cei mici și se poate. Exemple sunt activitățile pe care le organizam în cadrul Festivalului și Atelierelor NARATIV (www.narativ.ro) unde abordăm lectura într-un mod distractiv: pornind de la o carte anume construim povești împreună cu cei mici, facem bandă desenată sau povești pe muzică, jurnalism sau dezbateri care dezvoltă gândirea critică, interpretăm personajele prin actorie, confecționăm decoruri și clădiri prin tehnici de arhitectură etc. Toate acestea în timp ce un specialist în psihologie stă de vorbă cu părinții și cadrele didactice despre rolul pe care îl au în educație, în formarea obiceiului de a citi și ce strategii pot folosi pentru a îi apropia și mai mult de cărți.

10-20 de minute de lectură zilnică, de o importanță crucială

Zi de Zi: Ce sfaturi poți oferi acestora pentru a-și stimula copiii sau elevii să citească?

Valentina Roman: În primul rand, este important ca și părintele să citească pentru a îi oferi celui mic exemplul propriu.

Lipsa timpului este cel mai invocat motiv pentru care deseori se renunță chiar și la poveștile citite cu voce tare în familie, înainte de culcare, deși studiile la nivel mondial arată importanța celor 10-20 de minute de lectură zilnică în dezvoltarea cognitivă a copiilor. Copiii cu vârsta între 3 și 7 ani reacționează foarte bine la poveștile inventate, îi amuză și îi face curioși. Tot acum, în fiecare seară, înainte de a începe următorul capitol este bine să-l întrebăm pe cel mic despre ceea ce am citit cu o seară în urmă, despre acțiune, despre personaje. În felul acesta devine tot mai atent la cele auzite/citite și, într-o formă interactivă, se crează o conectare între părinte și copil.

Cu cât crește și ajunge să aibă 7-12 ani, începe să petreacă o perioadă tot mai mare de timp în afara familiei, vrea să descopere lucruri noi, iar încurajarea relațiilor între copil și prietenii lui sunt foarte importante. Cu cât are relații mai sănătoase, cu atât va fi un copil mai bine integrat în societate. Tot acum este momentul în care copilul vrea să citească ceea ce își alege el. Nu se mai bucură la fel de mult de poveștile alese de părinți, ci vrea să-și impună punctul de vedere atunci cand vine vorba de a achiziționa o carte. O atitudine sănătoasă este aceea prin care îi permitem copilului să facă o serie de alegeri personale atunci când vine vorba de lectură pentru că a citi din plăcere înseamnă două lucruri: alegere și intenție. În ghidul online care poate fi descărcat gratuit de pe site-ul www.asociatiacurteaveche.ro, „Avem nevoie de povești pentru a crește oameni mari” povestim împreună cu psihologul Gaspar Gyorgy despre fiecare etapă de dezvoltare a copilului, de la naștere până la adolescență, astfel încât fiecare părinte preocupat de dezvoltarea sănătoasă a copilului sau/copiilor săi să găsească ideile potrivite.

Zi de Zi: Veți mai acoperi zona Mureș pe viitor?

Valentina Roman: Am ajuns cu donații de carte și atelierele NARATIV în județul Mureș prin sprijinul oferit de Azomureș care se implică alături de noi în comunitate de acum 4 ani, când am început colaborarea. Împreună am donat peste 15.000 de cărți copiilor din întreaga țară și în fiecare an am organizat cel puțin o activitate amplă dedicată locuitorilor din Târgu-Mureș sau apropiere (ex.: tabara de lectură, ateliere interactive și evenimente cu discursuri motivaționale despre lectură susținute de persoane publice). Este un efort cu obiective pe termen lung, dar care cu siguranta își va arăta rezultatele în societate, în pregătirea forței de muncă viitoare și nu numai.

Text și foto: Elena POLEARUȘ