FOTO: Îmbrăcați în șorț de chelneri, au adunat donații de peste 1.600 de euro!

În cadrul evenimentului caritabil „Give in a Different Way” organizat de Asociația Rotaract Club Téka Târgu-Mures, s-au strâns în total donații în valoare de 7.588 de lei, adunați din bacșișuri pentru ”chelneri”, sumă ce a fost atribuită pentru sprijinirea centrului de activități zilnice înființate de Asociația ”Împreună Pentru Copii cu Cancer”.

Pentru realizarea proiectului caritabil, organizatorii au invitat personalități recunoscute ale orașului nostru, care timp de câteva ore au servit clienții restaurantului Petry Bistro – Grill &Wine, în calitate de chelneri iar bacșișurile obținute de aceștia au fost donați în scopul cauzei.

”Mulțumim în special gazdelor evenimentului, societății Petry-Primacom, care ne-a pus la dispoziție locația și desigur invitaților noștri care au acceptat pentru o seară să îmbrace șorțul de chelner și prin activitatea lor să sprijine și ”într-un alt mod” pe cei care se confruntă cu greutăți”, a declarat Török Zsombor, președintele Asociației Rotaract Club Téka.

Proiectul „Give in a Different Way” a fost organizat pentru al patrulea an consecutiv, scopul acestuia fiind de a atrage sprijin din partea personalităților orașului Târgu-Mures în special prin activități concrete, în cadrul edițiilor precedente de exemplu aceștia au realizat picturi care au fost scoase la licitație in scop caritabil, au fost însa și cazuri, când timpul de calitate petrecut cu cei nevoiași a reprezentat cel mai prețios cadou.

