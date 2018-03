EXCLUSIV! Noua structură de conducere a Baroului Mureş

Share



Avocatul Nicolae Traian Galdea a fost reales, cu unanimitate de voturi, în funcţia de decan al Baroului Mureş. Alegerile au fost organizate la începutul lunii februarie 2018, cu ocazia Adunării Generale Elective a Baroului Mureş, în cadrul căreia au fost desemnaţi prin vot şi noii consilieri, respectiv membri ai comisiilor de lucru care funcţionează la nivelul Baroului Mureş.

De asemenea, participanţii la Adunarea Generală Electivă a Baroului Mureş au ales şi trei delegaţi care vor participa la Congresul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din aprilie 2018: Szasz Laszlo Zsolt, Ilea Petru Constantin şi Corina Georgeta Ionel.

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că aţi fost reales în funcţie cu unanimitate de voturi?

Avocat Nicolae Traian Galdea, decanul Barolului Mureş: Reconfirmarea faptului că toţi colegii mei încă au încredere în mine. Este clar că această încredere apasă în continuare asupra mea şi mă determină să îmi respect promisiunile şi felul de a fi în ceea ce priveşte activitatea de conducere a Baroului Mureş. Colegii mei şi-au manifestat această opţiune, spun eu, în ideea în care atunci când am candidat am încercat să îi respect în primul rând pe ei, ca şi colegi, să obţinem ceea ce este bine pentru breasla avocaţilor, pentru justiţiabili şi pentru raporturile pe care le avem cu instanţele de judecată, să ducă în ideea la care am făcut referire anterior, de a obţine un câştig evident pentru justiţiabili, relaţii de bună colaborare cu instanţele de judecată, relaţii de respect cu colegii şi bineînţeles aspectele ce ţin de activitatea profesională, pregătirea profesională, atribuirea tuturor aspectelor ce ţin de viaţa profesională a colegilor avocaţi.

Rep.: Ce alte obiective v-aţi propus pentru acest nou mandat?

N.T.G.: Am reuşit să achiziţionăm un imobil ca şi sediu al Baroului. Suntem în procedura de reabilitare a acestui imobil şi sper ca în perioada imediat următoare să putem muta sediul Baroului în acest imobil, având în vedere şi modificările care vor ţine de instanţele de judecată. Poate ştiţi, poate nu ştiţi, instanţele de judecată vor pleca din actualul sediu în alte locaţii din oraş, pentru că sediul actual va intra într-un proces de recontrucţie/reabilitare, conform proiectelor pe care le au. Atunci, şi colegii avocaţi, inclusiv Baroul, vor trebui să părăsească acest imobil. Ca atare, acea locaţie pe care am identificat-o în apropierea Tribunalului, a Curţii de Apel, ne va fi noua casă.

Rep.: Cum caracterizaţi noua echipă de consilieri din cadrul Baroului Mureş?

N.T.G.: Echipa de consilieri, faţă de vechiul Consiliu, a atras, pot să spun, persoane tinere, persoane doritoare de a aduce un suflu nou în profesia de avocat. Mulţumesc pe această cale şi Consiliului vechi cu care am colaborat foarte bine, am o mare încredere în colegii care sunt în prezent în Consiliu şi sunt convins că doar buna credinţă îi va determina să continue această activitate în interesul profesiei şi al justiţiabililor.

Componenţa noului Consiliu al Baroului Mureş

Consilieri:

Mariana Emilia Rus (122 de voturi)

Viorel Gorea (101 de voturi)

Pavel Axente (97 de voturi)

Nicolae Adam (96 de voturi)

Petru Constantin Ilea (88 de voturi)

Bujaki Inge (87 de voturi)

Sergiu Trifan (87 de voturi)

Iosif Arpad Henter (82 de voturi)

Traian Sorin Pop (78 de voturi)

Torok Eniko (74 de voturi)

Moldovan Horvath Istvan (72 de voturi)

Grigore Borz (69 de voturi)

Bogdan Ioan Burghelea (69 de voturi)

Ana Ghere (69 de voturi)

Karacsony Erdei Etel (62 de voturi)

Corina Georgeta Ionel (60 de voturi)

Alexandrina Şeulean (58 de voturi)

Dorina Ioana Oltean (39 de voturi)

Thomas Dieter Anderko (28 de voturi)

Comisia de disciplină:

Laura Nireştean (146 de voturi)

Carmen Marian (135 de voturi)

Cristina Bârsan (123 de voturi)

Florin Luduşan (123 de voturi)

Maria Carmen Paulus (104 de voturi)

Emilia Maria Anderko (67 de voturi)

Comisia de cenzori:

Lucia Gârbuleţ (unanimitate)

Georgeta Luţă Râştei (unanimitate)

Mate Attila (unanimitate)

A consemnat Alex TOTH