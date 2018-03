FOTOGALERIE: Despre relevanța Bibliei azi, cu Părintele Stelian Tofană și Teatrul Popular Mediaș

Share



Liga Tinerilor Creștini Mureș a organizat un nou eveniment pentru suflet, după invitația pe care i-a adresat-o părintelui Constantin Necula în 14 februarie, la Sala Polivalentă. Luni, 26 martie, la ora 18:00, în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș, toți cei interesați de spiritualitatea creștină au putut participa la o întâlnire cu Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană. Invitatul este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, conferențiar apreciat, autor a numeroase studii de specialitate și una dintre cele mai reprezentative voci ale ortodoxiei române. Stelian Tofană a propus audienței tema „Ce mai spune Biblia omului de azi?”, considerând că Biblia, ca lucrare fundamentală a umanității, are o putere neștirbită de a schimba vieți, și că este o nevoie mai mare de aceasta ca niciodată.

Ioan Chiorean a deschis evenimentul printr-un preambul: „Dacă oamenilor le lipsește credința, totul este-n zadar. Dacă nu avem cultură, dacă ne înstrăinăm mai mult decât ne-am înstrăinat până acuma, dacă ne dezbinăm mai mult, dacă rătăciom mai mult în întuneric fără a avea această relație interpersonală, vom fi pierduți definitiv. Poate că scopul conferințelor este să ne dăm mâinile la modul fizic, să ascultăm cuvinte de învățătură despre bine, despre smerenie și echilibru.”

Despre Liga Tinerilor Creștini Mureș

O tânără reprezentantă a Ligii Tinerilor Creștini Mureș a prezentat pe scurt activitatea organizației, lansând pe această cale o invitație cordială tuturor tinerilor din sală să îi frecventeze întâlnirile săptămânale.

„În momentul de față, ne întâlnim în fiecare joi, de la ora 18:00, la subsolul Catedralei de la Fortuna, unde realizăm diferite activități, în funcție de tema zilei. Astfel că avem seară de carte, seară de muzică folk, acțiuni de socializare, iar mai nou, am introdus și o seară în care sărbătorim ziua celor născuți în luna respectivă. În fiecare anotimp avem câteva o excursie în care încercăm să îmbinăm rugăciunea și biserica cu jocurile și distracțiile care ni se par potrivite. Totodată, în perioada Crăciunului și a Paștelui organizăm conferințe în care invităm diferiți preoți ori personalităţi de cultură pentru a ne împărtăși din experiențele și cunoștințele lor, toate acestea fiind posibile prin binecuvântarea Înalt Prea Sfinției Sale Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. În fiecare an, organizăm concursul Lumina din spatele gratiilor, în care voluntari ai „Ligii cât și liceeni”, își dau întrecerea în creații literare. Cele mai bune astfel de lucrări sunt selectate și sunt cuprinse în volumul de cărți cu același titlu” a precizat tânăra.

Apel la credință prin teatru

Evenimentul a continuat cu reprezentația unei scurte piese de teatru în care un tânăr rebel, care și-a abandonat studiile și s-a abandonat unei vieți vicioase și iresponsabile, este readus pe calea cea dreaptă de un vechi prieten care îi recomandă să citească Biblia, lăsându-i semne de carte în puncte esențiale. Lectura acesteia va produce în sufletul tânărului o schimbare puternică.

Spectacolul a fost realizat de către Trupa Pro Actoria a Teatrului Popular Mediaș și i-a avut în distribuție pe Rareș Bârză (care a fost și autorul piesei, Ciprian Roman (elev în clasa a XII-a), Gocz Etelka (în Teatrul Popular Mediaș din 1972), Marinela Bârză (care activează în Teatrul Popular Mediaș din 1964) și Denis Oprișor (în echipa teatrului de 7 ani).

În continuare, eleva Maria Gânță de la Colegiul Național „Unirea” a cântat o priceasnă, după care actrița Marinela Bârză a fost invitată să vorbească despre Trupa Pro Actoria și întâlnirea acesteia cu părintele Stelian Tofană.

Teatrul Popular din Mediaș funcționează de 54 de ani și are un palmares bogat. A participat la festivaluri naționale și internaționale, de unde s-a întors încununată cu premii. Trupa Pro Actoria, care se numește ca atare de 4 ani, a lansat festivalul cu același nume.

„La dumneavoastră am ajuns datorită părintelui profesor Stelian Tofană. Anul trecut a fost la noi, la Mediaș, și cu ocazia Marșulu pentru viață, noi am prezentat această piesuță. Dânsul a apreciat-o foarte mult și de-atuncia, de câte ori are câte o conferință, ne invită și pe noi pentru că a considerat că această piesă se încadrează și cadrează cu viața noastră spirituală, cu sufletul nostru și cu temele biblice pe care noi le învățăm și pe care dânsul le ține în conferințe” a relatat Marinela Bârză.

Pledoarie pentru Biblie

În cele din urmă, a fost rândul părintelui Stelian Tofană să urce pe scenă.

„Fiecare părinte pune în copilul lui un vis care nu s-a împlinit și o speranță de a fi ceva care nu s-a realizat. (…) În casele noastre se trăiesc drame care nu pot fi scrise, pentru care nu există cuvinte. Drame ale părinților lângă așteptările lor risipite. Nu întotdeauna scriem cele mai frumoase pagini, noi, părinții, nu întotdeauna avem cea mai bună strategie față de copii. Dar copiii buni pot să corecteze ceea ce este scris grești de către noi, părinții, pe pagina cărții vieții lor. Și când încep ei să corecteze, și noi ne dăm seama de greșeli și s-ar putea ca la sfârșit cartea vieții lor să fie scrise cu litere de aur. Aceste litere de aur se pot naște din speranță chiar dacă ea este înecată în dramatism și din înțelepciunea pe care Dumnezeu o trimite și unuia, și altuia” a declarat Stelian Tofană.

Structura prelegerii care a urmat a cuprins patru părți: „Ce este Biblia?” „Ce nu este Biblia?”, „Biblia în paradoxul contemporan” și „În loc de concluzii”.

La finalul conferinței, Stelian Tofană a răspuns întrebărilor scrise de către oamenii din public pe bilețele.

Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Ligii Tinerilor Creștini Mureș, iar înregistrarea integrală poate fi vizionată în continuare pe pagina https://www.facebook.com/ligatinerilorcrestinimures.

Andrei VORNICU