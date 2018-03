Stadiul finanțării lucrărilor de cadastru general din județ

Share



Clarificarea finanțării pentru anul 2018 a lucrărilor de cadastru general din județul Mureș, prin intermediul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) 2015-2023, a fost principala temă de dezbatere din cadrul conferinței care a avut loc ieri, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Mureș. La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, ai Instituției Prefectului, ai primăriilor din județul Mureș, precum și alte persoane fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei.

Sesiunea de discuții referitoare la finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Mureș, a început cu prezentarea unor aspecte concrete pentru anul 2018 de către directorul OCPI Mureș, Lucian Mănișor: „Suntem în al 3-lea an de proiecte, în 2017 am avut un total de 55 de proiecte pentru finanțare. Anul acesta, suma alocată fiecărei Unități Administrativ Teritoriale (UAT) este 155.000 lei. Am vrut să avem o întâlnire formală pentru a ne pune toți la aceeași masă și a lucra împreună, cum este firesc. Ne dorim să fie finanțate cât mai multe UAT-uri. Până în 2020 se dorește ca finanțarea în domeniul agriculturii să se realizeze pe baza extraselor de carte funciară. În momentul în care vă gândiți să accesați 155.000 de lei, trebuie să aveți în vedere că veți fi responsabili pentru ce se întâmplă cu banii. Există încă un proiect al ANCPI prin care se dorește modificarea prețurilor în funcție de categoriile în care se încadrează fiecare UAT, dar așteptăm Hotărârea de Guvern”, anunță Lucian Mănișor.

Marius Nemeș, inginer șef al OCPI Mureș, intervine: „În funcție de modificarea prețului pe imobil, va scădea cu siguranță și numărul acestora. În județul Mureș avem categoriile de UAT II, III și IV, lipsesc categoria I și V, ceea ce înseamnă că majoritatea se încadrează în categoria a III-a, iar prețul va crește de la 60 de lei la 69 de lei pentru categoria a II-a, la 81 de lei pentru categoria a III-a și la 105 lei pentru categoria a IV-a. Aceste prețuri nu sunt pe deplin satisfăcătoare, dar este, totuși, ceva și astfel ne putem apuca de treabă. În puținele zile de la începerea derulării proiectului de finanțare, au fost deja depuse 5 proiecte, sperăm să fie cât mai multe și bineînțeles, un număr crescut de contracte de servicii. La momentul actual, sunt 3000 de lucrări de cadastru recepționate, dintre care 955 sunt finalizate și în lucru avem 5000 de lucrări. UAT-urile care au finalizat lucrările sunt Batoș, Râciu, Suseni și Pănet. Pe finanțarea din 2016, avem 6 UAT-uri finalizate: Beica, Nadeș, Pănet, Sânpetru, Valea Largă și Zau de Câmpie. Am avut peste 100.000 de imobile contractate pentru prestări servicii, dar din păcate au ajuns la noi doar 5.000 dintre acestea, deși ne așteptam la mult mai multe. Pentru anul 2018, avem 84 de UAT-uri eligibile”, anunță inginerul șef OCPI Mureș.

Pe data de 20 martie, au fost trimise înștiințările către primari, iar conform procedurii de finanțare, reprezentanții primăriilor au la dispoziție 45 de zile să solicite contractele de finanțare în limita a 155.000 de lei pentru 2018, mai exact până în data de 7 mai. Lucrările se vor derula până în 31 octombrie 2019. De la data semnării programului de finanțare, cei de la primării au termen de 60 de zile să semneze un contract de prestări servicii.

Ce trebuie să știe primarii din județ despre noua prevedere din contractele de finanțare?

Pentru alegerea executantului, trebuie să se țină cont ca persoana fizică autorizată (PFA) să fie înregistrată la finanțe, iar dacă semnați cu o persoană juridică dintr-o firmă, societatea respectivă trebuie să fie și ea autorizată de către ANCPI: „Anul trecut au fost câteva situații neplăcute în care s-au semnat contracte cu o societate comercială care nu era înregistrată la noi, ceea ce a dus la anularea autorizațiilor. De asemenea, a apărut o nouă prevedere în contractul de finanțare prin care primăriile sunt obligate să aleagă sectoarele în care se vor realiza lucrările, împreună cu cei de la OCPI Mureș, tocmai pentru ușurarea muncii și pentru a preveni eventualele greșeli. Proiectele de infrastructură sunt prioritare, după ele urmează terenurile declarate la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)”, a punctat Marius Nemeș.

Pentru eficientizarea muncii, toate informațiile legate de aceste proiecte trebuie puse la dispoziția executanților de către primăriile în cauză. Mesajul lui Nemeș Marius către executanți este următorul: “Vă rog să începeți cât mai repede să faceți cadastrul, citiți specificațiile tehnice înainte și în cazul în care aveți nelămuriri, nu ezitați să ne abordați. Avem un grup pe whatsapp în care discutăm și încercăm să rezolvăm problemele apărute, vă rog să-l accesați. Cu sprijinul dumneavoastră, am încheiat sectorizările din tot județul Mureș și avem toate condițiile de începere a muncii. Vă încurajăm să semnați, chiar dacă se schimbă modul de lucru, baza rămâne aceeași. Dacă vor fi greșeli de execuție, nu e nici o problemă, le rezolvăm pe parcurs”, a transmis inginerul șef al OCPI Mureș.

Important: Există anumite simplificări tehnice pe care Lucian Mănișor, directorul OCPI Mureș, le precizează: “Faptul că proprietarii sunt plecați din țară, de exemplu, nu reprezintă un impediment pentru semnarea contractelor. Nu avem nevoie de datele personale ale proprietarului (buletin sau certificat de deces). Ar fi de mare ajutor să le avem, dar nu sunt imperios necesare. Important este ca responsabilii de la primării să ne transmită numele proprietarilor și actul original cu numărul titlului de proprietate, atât. În decurs de doi ani de la semnare poate fi solicitat certificatul de moștenitor sau cel de deces, precum și alte date cu caracter personal, dar repet, acestea nu sunt obligatorii”.

Mulți dintre prestatori au de gând să rezilieze contractul de anul trecut deoarece în acest an se alocă mai mulți bani, dar nu sunt sfătuiți să apeleze la așa ceva, este foarte riscant, pate fi considerat ilegal și aceștia pot pierde toți banii.

Concluzia inginerului șef de la OCPI Mureș: “Ideea principală este să încheiem contractele de finanțare, avem speranța și credem că vor fi adoptate modificările în ceea ce privește prețurile pe imobil, dar și cele care ar rezolva problemele existente cu proprietarii. Scopul este de a centraliza toate terenurile. Dorim să încheiem contractele de finanțare și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, nu pierdem nimic dacă începem munca”.

A consemnat Denisa MORAR