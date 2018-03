Un business aparte chiar în județul Mureș

Share



În cursul weekendului care tocmai a trecut, am avut ocazia să cumpărăm și să socializăm în cadrul Târgului de Paște din incinta Promenada Mall cu mai mulți proprietari locali de businessuri care ne aduc produse bio, naturale, făcute cu drag și unii din ingrediente crescute chiar de ei.

Unul dintre acestea se numește DiMaria și este o afacere de familie înființată în 2014 chiar aici în Târnăveni. Pe lângă produsele din levănțică crescută chiar de ei (ulei de lavandă, apă de lavandă, pernițe și săculeți aromați, butași de lavandă, lavandă la ghiveci), aceștia construiesc și aranjamente florale deosebite.

Undeva la noi în Mureș, aveți șansa de a descoperi un loc cu atomsferă de Provence din sudul Franței fără a fi nevoiți să vă deplasați mai mult de 20 km.

Uleiul de levănțică, un dar al naturii

„Fata noastră cu ginerele au înființat compania în 2014, am crescut împreună o cultură prin butași, un hectar și jumătate. Ne ocupăm și de aranjamente, avem contract și cu Dacia Plant, avem și distilerie. Facem aranjamente florale, săculeți și pernițe aromate cu floare de lavandă în ele, pentru un somn liniștit. Uleiul este un foarte bun dezinfectant, este relaxant în primul rând în apa de baie, ceai, ca picături pe pernă sau la masaj, este extraordinar de sănătos. Apa florală reprezintă în primul rând un parfum, poate acționa ca dezinfectant pentru orice rană, e bună și pentru păr, chiar și uleiul pus două-trei picături în apă la clătit părul oferă strălucire, sănătate. Apa florală este de asemenea foarte bună împotriva țânțarilor și se poate aplica în cameră, la intrări, pe corp. Se poate aplica de asemenea la demachiere, după epilare, după bărbierit la bărbați, calmează foarte bine pielea, este lipsită de chimicale.” ne-a spus Elena Laslo care este prezentă an de an la târgurile din Mureș și împrejurimi cu aceste produse.

Printre întrebuințările uleiului esențial de lavandă se numără ajutor pentru somn, calmant pentru înțepăturile de țânțari sau albine, arsurile minore, eczemele sau dermatitele, sângerările nazale, înlătură pielea uscată, iritațiile, alergiile, moliile sau chiar răul de mișcare, iar apa de lavandă tratează în mod special problemele tenului (de orice tip), este un bun tonic și ajută în lupta împotriva acneei sau arsurilor solare.

Produsele DiMaria se pot găsi pe site-ul lor www.lavandadimaria.ro sau pe pagina de Facebook Lavanda Di Maria. Aranjamentele pot fi luate doar de pe pagina Simfonia florilor din Târnăveni (https://www.facebook.com/simfonia.florilor.5).

Produsele DiMaria sunt certificate ecologic și întreaga producție este prelucrată cu propria unitate de distilare, produsele obținute fiind 100% naturale.

Elena POLEARUȘ