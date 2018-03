FOTO: Elevii de la „Dimitrie Cantemir” în practică în Italia și Spania cu Erasmus

Share



În amiaza zilei de 28 martie, biblioteca „Serafim Duicu” din incinta Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş a găzduit o conferință de diseminare a rezultatelor proiectului Erasmus „Abilități europene în tehnici de nursing și investigații” nr. 2017-1RO01-KA102-036116. Acest proiect finanțat de Uniunea Europeană sprijină plasamentul de formare transnațională a elevilor Școlii Postliceale „Dimitrie Cantemir” care le facilitează actualizarea competențelor curriculare și dobândirea altor competențe specifice.

Responsabila grup țintă, Simona Cistelecan, a deschis acestă sesiune de informare printr-o scurtă prezentare a echipei și proiectului. „Echipa de proiect care este formată din subsemnata Cistelecan Simona, Laura Cepoi și Olar Sebastian a lucrat la acest proiect și a făcut posibilă plecarea a 40 de elevi în Italia și Spania pe o perioadă de 3 săptămâni într-o perioadă de mobilitate de 19 zile plus 2 zile transportul.”

Erasmus+, la al doilea an la școala postliceală „Dimitrie Cantemir”

„Am tot văzut că foarte multe școli fac proiecte Erasmus în care elevii pot beneficia de stagii de practică în alte țări și cum foarte mulți tineri se orientează să meargă să lucreze în alte țări, ne-am gândit că ar fi folositor pentru ei să vadă cu propriii ochi cum se lucrează într-un spital sau un centru de sănătate din altă țară. Împreună cu un grup de colegi am făcut niște cursuri de scriere de proiecte europene și după aceea am început să scriem și spre surprinderea noastră am câștigat cu primul proiect pe care l-am scris. Am mai avut niște colegi care anterior au încercat și nu au reușit să câștige un proiect și noi pentru anul școlar trecut am câștigat un proiect prin care 20 de elevi au fost în Italia la Campobasso împărțiți în două fluxuri, feedbackul a fost foarte bun.” ne-a spus în exclusivitate coordonatoarea proiectului Laura Cepoi. Începând din 1987 și până în prezent, Erasmus a devenit unul dintre cele mai importante programe ale Uniunii Europene, iar numărul participanților crește un un milion la fiecare trei ani. S-a demonstrat că stagiile de formare profesională în altă țară îmbunătățesc procesul de tranziție de la educație și formare către piața muncii consolidând în același timp cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale.

Au avut loc două prezentări de experiență, prima venind de la grupul de primii 10 care au mers în Spania, mai exact în Granada, aflată la poalele muntelui Sierra Nevada, pentru a-și desfășura practica în centrul dedicat îngrijirii persoanelor în vârstă cu sau fără dependență „Los Tulipanes”. După părerea elevei Pascu Diana, „această experiență este una pe care aș vrea să o repet și o recomand tuturor celor care au posibilitatea. A fost o experiență care m-a învățat miracolele acestei meserii și nevoia oamenilor de a-i ajuta și a le oferi un zâmbet pe buze.” Practica de acolo includea servicii specifice persoanelor aflate la vârsta a treia, incluse în programele de fizioterapie, asistență socială, sanitară sau chiar terapie ocupațională.

„De ce Spania sau Italia? Ni s-a părut că au niște culturi mult mai apropiate de noi și în principiu elevii noștri care pleacă în străinătate nu pleacă în Spania sau Italia, de obicei se orientează spre alte țări, dar ni s-a părut mai apropiată Italia sau Spania. Proiectul de anul acesta este mai mare, cu 40 de elevi, dintre care 20 au fost în Italia și 20 în Spania, iar 10 din cei ultimii au fost deja în Spania și 10 urmează să meargă, în Italia mergând deja toți. Asta pentru că spitalul de acolo are foarte mulți studenți și elevi în practică și ne-au rugat să fie grupul împreună.” a precizat coordonatoarea proiectul Laura Cepoi.

O creștere generală a gradului de pregătire după stagiul de practică

Cea de-a doua grupă care a mers în Italia, a fost mai numeroasă, alcătuită din 20 de elevi. Aceștia au făcut în luna februarie practică în spitalul Antonio Cardarelli care la ora actuală este cel mai mare spital din regiunea Molise. Cei douăzeci au fost împărțiți în mai multe secții, chirurgie vasculară, nefrologie, neonatologie, urologie, ortopedie, chirurgie generală și un grup mai mare a mers spre medicină generală. Ca și cei care au mers în Spania, elevii pe lângă activitatea de practică, au avut parte de mici excursii pentru a cunoaște zona în care se află, pentru a absorbi cultura, iar în ultima zi chiar au avut ocazia să viziteze Colosseumul și celebra Fontana di Trevi în excursia de o zi în Roma. După părerea întregii grupe, gradul de pregătire generală a participanților a crescut, s-au dezvoltat competențele în tehnicile de nursing și investigații la standarde europene, dar și cele lingvistice prin interacțiunea zilnică cu cadrele medicale și cu cetățenii de rând.

Pentru detalii legate de înscrierea elevilor în acest program, Laura Cepoi ne spune că „Pentru înscrieri, avem o procedură pe care am afișat-o și la avizierele școlii, și pe site-ul școlii, după care am avut niște testări. Am avut o testare la tehnici de nursing și o testare la limba engleză. Chiar dacă limba engleză nu poate fi folosită în cele două țări, testul s-a dat pentru că participanții la Erasmus trebuie să știe engleză și așa am făcut selecția. Am avut destul de mulți elevi dintre care au fost selectați cei 40, mai exact peste 60.” Tot după spusele acesteia, planul este ca acest proiect să continue și în următorii ani, iar ea este optimistă în acest sens. „Am depus un nou proiect pentru anul școlar care urmează încă din februarie și așteptăm în mai-iulie să vedem dacă am câștigat și al treilea proiect. Dacă nu am câștigat, nicio problemă, că anul viitor vom depune din nou.”

Printre cei prezenți s-au numărat un representat al Inspectoratului Școlar Mureș și unul de la Ordinul Asistenților Medicali Mureș, Cridon Gheorghe, care a ținut să felicite această inițiativă și să le ureze mult succes elevilor pe drumul lung ce îi așteaptă.

Text și foto: Elena POLEARUȘ