”Martin Luther King Jr- Memorial Day” , la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”

În acest an, pe 4 aprilie se împlinesc 50 de ani de la moartea celui care a fost Dr. Martin Luther King, J. Cu acest prilej, Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International Education organizează la nivel național proiectul „4/4 Pentru Prieteni” .

,,Prin proiectul 4/4 Pentru Prieteni onorăm moștenirea impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther King, Jr., de la moartea căruia comemorăm 50 de ani pe 4 aprilie 2018. Proiectul 4/4 Pentru Prieteni celebrează la nivel național valorile voluntariatului și ale prieteniei, prin care ne unim forțele pentru a schimba ceva în bine în jurul nostru, oriunde ne-am afla în România”, afirmă organizatorii.

Inițiativa lansată de Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International Education a prins ecou la Reghin, la Liceul Tehnologic ,,Lucian Blaga” din Reghin , miercuri, 28 martie, printr-un moment inedit: ”Martin Luther King Jr – Memorial Day”

Elevii voluntari coordonați de profesorii Cristina Drescan, Andreea Dumitrache, Friciu Cristina, Emilia Moldovan, Rozalia Szekely, Kosztan Katinka și bibliotecara Simon Sanda, au ales modul de sărbătorire a zilei memoriale dedicate lui Martin Luther King Jr. printr-un târg de cărți în scop caritabil.

Elevii au prezentat date biografice ale personalității în limbile română și engleză și un discurs public; apoi au vizionat un fragment din celebrul discurs al lui Martin Luther King ,,I have a dream” (The march of Washington -1963), iar în încheiere s-a interpretat piesa ,,Imagine” a lui John Lennon.

Pe întreg parcursul evenimentului s-au purtat discuții despre importanța lecturii și a voluntariatului în general.