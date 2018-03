„Vrem centură în Târgu-Mureş!”, petiţie online iniţiată de PNL

Share



Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL) Mureş, senatorul Cristian Chirteş, a anunţat joi, 29 martie, cu ocazia unei conferinţe de presă, că liberalii mureşeni vor lansa o petiţie intitulată „Vrem centură în Târgu-Mureş!”.

Ţinta demersului, obţinerea a zeci de mii de semnături

Potrivit senatorului liberal, petiţia vine în contextul în care comunicatorii din cadrul Ministerului Transporturilor nu au răspuns, în termenul legal, unei interpelări făcute pe tema Centurii de ocolire a municipiului Târgu-Mureş, proiect intrat în conservare în acest an.

„Au trecut cinci săptămâni, Ministerul Transporturilor nu a respectat Legea 544, nici măcar pentru parlamentari, vă daţi seama pentru un om simplu care are o problemă de expropriere, de exemplu în cazul unei lucrări de utilităţi publice, dar până în acest moment nu am primit absolut nici un răspuns, niciun document. De aceea, noi, Partidul Naţional Liberal filiala Mureş, am decis să iniţiem o petiţie online, „Vrem Centură în Târgu-Mureş!”. Este o petiţie care are ca scop aducerea lângă noi a zeci de mii de mureşeni care vor semna această petiţie, pe care o vom înainta atât Comisiei de Transporturi din Parlamentul României, atât la Camera Deputaţilor şi la Senat, cât şi ministrului Lucian Şova”, a afirmat preşedintele PNL Mureş.

Speranţe pentru o viitoare rectificare de buget

Referindu-se la utilitatea unei petiţii online, senatorul Cristian Chirteş şi-a manifestat încrederea într-o viitoare rectificare de buget.

„Noi vrem ca această petiţie să strângă câteva zeci de mii de semnături. Cu această petiţie dorim ca în cursul unei să spunem unei noi rectificări bugetare acest obiectiv să fie adus în faţă. Asta dorim cu această petiţie. Se numeşte în termeni populari presiunea publică a urgentării unor investiţii”, a menţionat liderul liberalilor mureşeni.

Alex TOTH