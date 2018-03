Galerie FOTO: Talentul elevilor etalat la concursul „Poezia, comoară din sufletul meu”

Share



Căminul Cultural din Bistra-Vale, comuna Deda, a găzduit joi, 29 martie, cea de a IV-a ediție a Concursul interjudețean de recitare „Poezia, comoară din sufletul meu”, ediția a IV-a , eveniment organizat de Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Primăria comunei Deda.

„Sunt deosebit de onorată să găzduim acest concurs județean dedicat poeziei, lucru care este unul deosebit. Liceul „Vasile Netea” din Deda, școlile aparținătoare din comună inițiază activități deosebit de importante pentru copii, acțiuni educative menite să formeze tânăra generație pentru viață prin care tinerii noștri acumulează cunoștințe deosebite, lucruri care să-i ajute în dezvoltarea lor. La această activitate și primăria comunei Deda este alături, îi susținem și îi ajutăm astfel ca activitățile care se desfășoară în comuna noastră să ne facă cinste, să fie pe măsura a ceea ce liceul din Deda este la nivel județean și nu numai. Sunt mândră că 18 școli din județul nostru sunt prezente la Bistra Mureșului, precum și 60 de copii, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Se apropie sfintele sărbători de Paște fapt pentru care doresc tuturor sărbători cu bine, cu liniște sufletească , cu lumina dată de Cel de Sus.”, a precizat în deschiderea concursului Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Locație inedită a concursului

Efortul elevilor și profesorilor prezenți la Bistra Mureșului a fost salutat de directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Netea” Maria Ștețco.

„Nu este o muncă ușoară să pregătești acești copii, să-i faci să recite poezia cu intonație, cu suflet, fapt pentru care îi felicit, atât pe elevi cât și pe profesorii lor. Din tot sufletul le mulțumesc că au participat la concursul organizat de școala noastră. Noutatea ediției din acest an a concursului este dată de locație, Căminul Cultural din Bistra Mureșului, dat fiind faptul că locația tradițională, Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Deda este în renovare, în urma căreia va arăta într-adevăr ca și o casă de cultură. De aceea am fost nevoiți să ne mutăm la Bistra Mureșului în această locație călduroasă ”, a menționat Maria Ștețco, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Netea” Deda.

„Poezia face imposibilul posibil”

Printre cei care s-au implicat în organizarea concursului s-a numărat și profesoara Maria Vlasa, care a mulțumit factorilor implicați în organizarea celei de a IV-a ediții e concursului „Poezia, comoară din sufletul meu”.

„Poezia ne învață să iubim ca și cum nimeni nu ne-a făcut să suferim vreodată, să trăim ca și cum ar fi ultima zi pe pământ. Poezia este arta ce face ca marea să intre într-un pahar. Așadar, poezia face imposibilul posibil, la fel cum posibil a fost și acest concurs, ajuns în acest an la ediția a IV-a , să fie de această dată unul interjudețean. Acest lucru a fost posibil datorită ajutorului venit din partea directoarei Maria Ștețco, fapt pentru care îi mulțumim, precum și Inspectoratului Școlar Județean Mureș, a inspectorilor școlari prof. dr. Diana Anca-Nițescu și prof. dr. Dumitru Orosan care sunt și coordonatori ai acestui proiect.La ediția din acest an au participat reprezentanți din partea a 18 școli din județ , la secțiunea Participare directă, iar la secțiunea Participare indirectă, am semnat protocoale de colaborare cu 20 de județe. Acest lucru face posibil ca acest concurs să fie unul interjudețean, Pe lângă sprijinul venit din partea directoarei Maria Ștețco, căreia îi mulțumesc pentru deschiderea față de orice propunere venită din partea noastră, mulțumiri se cuvin doamnei primar Lucreția Cadar care ne oferă sprijin ori de câte ori avem nevoie și nu în ultimul rând Inspectoratului Școlar Județean pentru că a avut încredere ca școala noastră să organizeze un concurs interjudețean” , a spus prof. înv. prim. Maria Vlasa, coordonatorul concursului.

Merituoșii câștigători

La ediția din acest am au participat 60 de elevi de la 18 școli din județ, atenți supraveghiați de un juriu format din profesorii de limba română din cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda, Gheorghe Dărăban, Liliana Covrig și Anca Moldovan.

Câștigătorii la cea mai mică categotie de vârstă, Clasa pregătitoare au fost Maria Alexandra Pop și Bogdan Răzvan Oprea – Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin care au obținut locul 1, urmați de Raluca Curta și Robert Moldovan – Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda, David Octavian Ghidiu și Iulia Marcu – Școala Gimnazială Răstoliția, David Adrian Bocancea – Școala Gimnazială Lunca Bradului, câștigătorii locului 2, respectiv Darius Pașcan – Școala Primară Bistra-Vale, Ioan Alexandru Titu- Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni, Maria Izabela Bercea – Școala Gimnazială Beica de Jos clasați pe locul 3.

La Clasa I, primul loc a fost obținut de Sofia Patricia Harpa și Andreea Movilă – Școala Gimnazială Răstolița, Maria Costin – Școala Gimnazială „Danilă Stupar” Rușii Munți, Puia Maria Neacșu – Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni, Delia Maria Besleagă – Școala Gimnazială Beica de Jos, Ajtai Robert și Gagyi Petra – Școala Gimnazială Aluniș, Șerban Amurăriței – Liceul Tehnologic „Vasile Netea” : Deda au câștigat locul 2, ultimul loc pe podium fiind obținut de Natalia Cîmpeanu și David Pașcanu- Școala Gimnazială Bistra Mureșului, Ilinca Dordea- Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni, Andreea Nicoleta Grama – Școala Primară Șerbeni, Andrada Șerbănați – Școala Gimnazială Solovăstru.

Cștigătorii la Clasa II-a au fost Szentgyorgyi Georgiana – Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni, Dragoș Cif – Școala Gimnazială Răstolița care și-au adjudecat locul 1 urmați de Andrei Năstăsache – Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni, David Dumitru Bucin – Școala Primară Șerbeni, Andrei Șerban Ghidiu – Liceul Tehnologic „Vasile Netea„ Deda, Vanesa Iacob – școala Gimnazială „Traian” Târnăveni, câștigătorii locului 2 și Dana Maria Fărcaș – Școala Gimnazială Toaca, Lacrima Precup – Școala Gimnazială „Danilă Stupar” Rușii Munți, Ștefănuț Vodă – Școala Primară Bistra Mureșului, Ciprian Raita- Școala Gimnazială Aluniș, Daria Andrada Fărcaș- Școala Gimnazială Suseni, Lavinia Maria Tapo- Școala Gimnazială Ideciu de Jos clasați pe locul 3.

Locul 1 la Clasa a III-a a fost împărțit de Eliza Antonia Bîndilă – Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda și Anca Marieta Ujică – Școala Gimnazială Lunca Bradului, urmați pe locul 2 de Ștefania Frenți – Școala Gimnazială „Danilă Stupar” Rușii Munți, Maria Georgiana Cif – Școala Gimnazială Răstolița, Iulia Medeșan – Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni, Daniela Maria Clinceag și Amalia Elena Clinceag – Școala Primară Neagra. respectiv Daria Costina Crișan- Școala Primară Șerbeni, Ema Gabriela Rostaș – Școala Gimnazială Jabenița, Flavius Moldovan – Școala Gimnazială Solovăstru clasați pe locul 3.

Ultima categorie de concurs, Clasa a IV-a, a fost câștigată de Antonia Panga – Școala Gimnazială „Danilă Stupar” Rușii Munți, Daniela Ariana Morar – Școala Gimnazială „Mirona” Reghin, locul 2 fiind ocupat de Amalia Lorena Cirilesc – școala Gimnazială Răstolița, Alexandru Nicoară – Școala Gimnazială „Mirona” Reghin, respectiv Ioana Paula Bârsan – Școala Primară Șerbeni, Amalia Cazan – Școala Primară Bistra Mureșului, Paula Nicoleta Grosu- școala Gimnazială Suseni, Melania Elise Covrig – Școala Gimnazială Ideciu de Jos clasați pe locul 3.

Toți câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome și volume de poezie oferite de sponsori.