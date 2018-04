Bijuterii fine cu flori presate făcute de o târgumureșeancă

Share



La prima vedere, bijuteriile Iubescus par pictate. Însă la o examinare mai atentă, realizezi că de fapt ele sunt compuse din floricele micuțe prinse într-o baie de rășină.

Monica Petraș este cea care creează aceste bijuterii cu atât drag. Ideea i-a venit acum câțiva ani când se pregătea pentru nuntă și își căuta o pereche de cercei demni de o zi atât de specială. Nu i-a luat mult să găsească cerceii perfecți, de argint, cu flori prinse în interior cu rășină. Însă prețul era nejustificat de mare și atunci s-a gândit dacă nu ar putea să își facă chiar ea așa ceva. A cercetat metodele disponibile pentru a crea astfel de bijuterii. „Acum un an de zile ne-am apucat serios de treabă. Până acum am încercat și am experimentat cu diverse rășini, flori, materiale până am ajuns aici în sfârșit.” ne spune Monica.

Durează 5 zile să creezi o bijuterie specială

Este un proces frumos, care necesită migală, implicare și multă creativitate: „Prima dată luăm bijuteriile care sunt goale și eu le acopăr cu un strat de vopsea. După care aplic un strat foarte subțire de rășină pentru a lipi floarea. După ce aleg floarea, o tai, o aranjez și pun în aplicare orice altă idee îmi vine pentru a le combina. După ce se usucă stratul subțire de rășină cu floarea încorporată, torn un strat tare gros de rășină. Durează cam 5 zile să fac o bijuterie: o zi să se usuce vopseaua care trebuie să fie complet uscată neapărat, mai ia încă o zi să se usuce planta cu stratul subțire de rășină și încă două zile să se usuce complet stratul gros.” a precizat creatoarea bijuteriilor, Monica Petraș.

Cele mai multe probleme le-a avut cu rășina, este foarte greu să găsești una perfectă atât la consistență, culoare, cât și timp de uscare. Fiecare bijuterie este realizată manual, cu flori naturale, uscate, încastrate în rășină. Poți găsi de toate: cercei, brățări, broșe, agrafe păr, lănțișoare, iar cutiuțele-cadou sunt minunate, făcute din lemn prins cu panglică.

Noi ne-am întâlnit cu aceste bijuterii la Promenada Mall de Târgul de Paște și sperăm să îi revedem și la viitoarele evenimente de acest gen.

Monica a ținut să menționeze că „Momentan ne puteți găsi pe Facebook, și Instagram. În curând vom avea și un site. Până atunci ne puteți contacta pe Social Media, iar livrările în Târgu-Mureș le facem chiar noi, iar în rest livrăm prin curier în toată țara.”

Elena POLEARUȘ