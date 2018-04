EXCLUSIV! Sorina Moica (Universitatea „Petru Maior”), premiată la Oxford!

Share



Dr. ing. Sorina Moica, şef lucrări la Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, a fost răsplătită cu Premiul pentru cea mai bună prezentare la Secţiunea 5 – „Știința managementului și Inginerie”, susţinută cu ocazia celei de-a şaptea Conferinţe Internaţionale privind Tehnologia și Managementul Industrial (ICITM) 2018, care a avut loc în perioada 7-9 martie la Colegiul „St. Anne” din Oxford, Marea Britanie.

Platformă de colaborare pentru tehnologie avansată

Finanţarea participării la conferinţa de la Oxford a fost realizată printr-un proiect UEFISCDI, iar evenimentul a fost organizat de către IEEE – Advancing Technology for Humanity, cea mai mare organizație profesională din lume pentru tehnologie avansată.

„IEEE și membrii săi inspiră o comunitate globală să inoveze pentru un viitor mai bun prin cei peste 423.000 de membri ai acesteia din peste 160 de țări și publicațiile, conferințele, standardele tehnologice și activitățile profesionale și educaționale. IEEE este „vocea” de încredere pentru informații din domeniul ingineriei, informaticii și tehnologiei din întreaga lume, motiv pentru care si conferințele organizate de către ei sunt de mare prestigiu. Conferința Tehnologie și Management Industrial a oferit un excelent forum internațional pentru schimbul de cunoștințe și prezentarea rezultatelor teoretice, metodologice și aplicative din domeniul producției și managementului industrial. Scopul conferinței a fost de a oferi o platformă de colaborare cercetătorilor și practicienilor din mediul academic și din cel industrial, pentru a se putea întâlni și împărtăși experiențele și cunoștințele privind dezvoltările de vârf din domeniu”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, dr. ing. Sorina Moica.

„Industria 4.0”, un nou model de management

Lucrarea susținută de dr. ing. Sorina Moica, care în prezent predă cursuri de ​​Management Industrial, Statistică Industrială și Ingineria Sistemelor de Producție în cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș, s-a numit „Change made in shop floor management to transform a production system in to a „Industry 4.0”, adică „Schimbări ce trebuie realizate în sistemele de fabricație pentru a trece la o producție de tipul „Industriei 4.0”. Lucrarea, care prezintă un studiu de caz a unei firme producătoare de piese pentru industria auto care a făcut pași pentru a implementa sistemul de producție definit ca „Industria 4.0”, a fost declarată cea mai bună din cele 13 lucrări prezentate în cadrul secțiunii „Știința Managementului și Inginerie”.

„În prezent, domeniul meu de cercetare este Optimizarea Proceselor Industriale prin folosirea metodelor de Managementul Calității Totale și Lean Manufacturing. Aceste activități se completează foarte bine cu utilizarea unor metode de simulare a noului proces de producție și analiza variantelor obținute. Astfel, prin participarea la Conferința Internațională privind Tehnologia și Managementul Industrial 2018 am avut în vedere prezentarea revoluției industriale intitulată de către germani „Industria 4.0”, un nou model de management care să integreze cu ajutorul internetului colectarea informațiilor obținute din sistemele de producție, iar apoi să modeleze sistemul astfel încât așteptările clienților să fie realizate, iar sistemul să obțină performanțe ridicate și să fie capabil să se adapteze în permanență. Lucrarea prezintă elementele strategice pe care trebuie să le aplice o întreprindere mică și mijlocie din România pentru a implementa noul model de management. Menționez faptul că lucrarea este scrisă împreună cu două cercetătoare din Spania, Jaione Ganzarain și Dorleta Ibarra, care au același domeniu de interes, studiul de față facilitând dezvoltarea unor colaborări internaționale care duc la creșterea vizibilității cercetătorilor din România”, a subliniat dr. ing. Sorina Moica, care a fost singura reprezentantă a României, în calitate de recenzor, în Comitetul Științifica al conferinței.

Eveniment cu o ținută științifică înaltă

Rezultatul obținut de reprezentanta Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș este cu atât mai valoros cu cât în mediul academic internațional este de notorietate faptul că respectiva Conferință Internațională privind Tehnologia și Managementul Industrial este un eveniment cu o ținută științifică înaltă, edițiile anterioare fiind organizate în locații de prestigiu din Marea Britania, și nu numai.

„În 2017, Conferinţa Internațională privind Tehnologia și Managementul Industrial a avut loc la Clare College, Cambridge, Marea Britanie, care este a doua cea mai veche din cele treizeci și unu de colegii din Cambridge. Participanții la conferința din 2018 au prezentat rezultatele cercetărilor obținute pe domenii de cercetare și inovare. Cele șapte domenii de interes în care au fost încadrate cele 80 de lucrări acceptate pentru prezentare și publicare au fost: „Managementul calității și managementul lanțului de aprovizionare”

„Ingineria educației și Managementul afacerilor”, „Optimizarea și controlul producției”, „Cercetări operaționale și aplicarea acestora în inginerie”, „Știința managementului și Inginerie”, „Producția și gestionarea echipamentelor de producție” şi „Tehnologia informațiilor și Comunicare industrială”, a precizat dr. ing. Sorina Moica.

