Lotul judeţului Mureş, şase premii la Olimpiada Naţională de Limba Germană Modernă

Şapte elevi din judeţul Mureş au participat la ediţia din acest an a Olimpiadei Naţionale de Limba Germană Modernă, competiţie care s-a desfăşurat la Craiova, în perioada 23 – 29 martie. La finalul olimpiadei, echipa judeţului Mureş a revenit acasă cu şase premii, respectiv două medalii de aur, câte una de argint şi bronz şi două menţiuni.

Două locuri 1

Potrivit informaţiilor furnizate de Teodora Boar, profesoară coordonatoare, premiile au fost câştigate de următorii elevi: Emilia Chiriţă Constantinescu (locul 1, nivel C1, proba de eseu şi menţiune, nivel C1, proba de proiect – clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Unirea”, profesor coordonator Teodora Boar), Maria Bucşea (locul 1, nivel B1, proba de proiect – clasa a XI-a, Colegiul Național “Unirea”, profesor coordonator Teodora Boar), Antonia Boilă (locul II, nivel C1, proba de proiect şi menţiune, nivel C1, proba de eseu – clasa a XII-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, profesor coordonator Bodoni Zsuzsanna) şi Ada Maria Precup (locul III, nivel B1, proba de proiect – clasa a X-a , Colegiul Național “Unirea”, profesor coordonator Varga Marta).

De asemenea, din lotul judeţului Mureş au făcut parte şi: Adina Angelescu (nivel A2 – clasa a X-a, Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”, profesor coordonator Bodoni Zsuzsanna), Thomas Wagner (nivel B2 – clasa a X-a, Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”, profespr coordonator Puskas Attila), Ştefan Şonea (nivel C1 – clasa a X-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, profesor coordonator Bodoni Zsuzsanna) şi prof. dr. Kommer Erika, profesor însoţitor.

“Olimpiada a avut două probe: proba de eseu și proba de proiect – Rucksackbibliothek, proba se realizează în echipă prin punerea în scenă a unei cărți și realizarea unui placat de prezentare a mesajului transmis de cartea citită”, a precizat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. Teodora Boar.

“Se pune mare accent pe munca în echipă”

Cele mai bune rezultate de la nivelul lotului mureşean, un loc 1 şi o menţiune, au fost obţinute de eleva Emilia Chiriţă Constantinescu, care a avut amabilitatea să ne împărtăşească o parte din impresiile acumulate pe perioada olimpiadei.

„Olimpiada de germană este chiar specială şi originală, deoarece la majoritatea celorlalte olimpiade se face media dintre punctajele obţinute la cele două probe, pe când la germană acestea sunt independente. Adică cu alte cuvinte, fiecare are mai multe şanse să ia un premiu. În plus, premiul cel mai mare pe care îl vei obţine este faptul că te împrieteneşti cu oameni noi din diferite judeţe. Prin această probă, ei vor să ne puna la încercare, să ne folosim abilităţile de management a tuturor resurselor şi să ne întrecem limitele, deoarece timp de trei zile trebuie, în afară să parcurgem cartea dată de ei, să realizam un script, să ne împărţim rolurile şi să învăţăm replicile, să găsim sau să facem recuzita necesară, etc. Se pune mare accent pe munca în echipă, pe fair-play, şi, desigur, la evaluarea scenetei, pe tot ce ţine de dramatic: scenariu, mişcare scenică, originalitate şi talent actoricesc, pe care practic trebuie să te prefaci că îl ai, căci nu poţi lăsa emoţiile să îţi strice sceneta. Deci, proba de examen, cea scrisă, aduce olimpiadei aminte de oricare altă olimpiadă, datorită concurenţei mari şi dorinţei universale de a lua un premiu, în schimb este probă de proiect, ce o face specială, din simplul motiv că susţine culegerea valorilor morale”, a subliniat eleva Emilia Chiriţă Constantinescu.

