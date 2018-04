Secretele hipnoterapiei, dezvăluite de dr. Elena Gabor

Share



Preşedintele Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului (AEHM), dr. Elena Gabor, susţine că o serie de cazuri considerate inexplicabile şi dificile din punct de vedere medical pot fi rezolvate prin hipnoterapie, întrucât acest gen de terapie se adresează direct subconştientului.

„Prin intermediul hipnoterapiei medicale se rezolvă foarte multe probleme, mult mai repede decât prin alte metode. Studiile efectuate au indicat faptul că prin Psihanaliză există o proporţie de 38% de recuperări după 600 de şedinţe, prin Terapia comportamentală – 72% recuperări după 22 de şedinţe, iar prin Hipnoterapie avem 93% recuperări după numai şase şedinţe. Rezultatele sunt foarte interesante, fiindcă terapia se adresează direct problemelor subconştientului, fiindcă odată ce rezolvăm problemele de aici, simptomele dispar (…). În terapia pe care o folosim noi se implică lumina, această lumină protejează câmpul energetic, protejează sufletul şi odată ce aduci acest câmp electromagnetic de vibraţie foarte înaltă în corp şi te înconjori cu el, atunci nimic nu mai poate să te afecteze. Vibraţiile joase nu se mai pot apropia. Deci, nu există efecte secundare”, a declarat, pentru Agerpres, dr. Elena Gabor.

Potrivit preşedintei AEHM, primul rezultat care se vede după prima şedinţă este îmbunătăţirea calităţii somnului, insomnia dispare rapid doar prin ascultarea înregistrărilor audio pe care le fac hipnoterapeuţii în timpul terapiei.

„Somnul este esenţial pentru supravieţuire şi pentru funcţionarea noastră la potenţial maxim. Cazuri considerate inexplicabile şi dificile la nivel medical pot fi rezolvate prin hipnoterapie (…). Sunt pacienţi cu probleme foarte dificile – cancere în stadii terminale, boli cronice serioase sau un complex de boli; atunci au nevoie de multe şedinţe şi de determinarea de a folosi zilnic înregistrările făcute la şedinţele de terapie, pentru a se curăţa energetic, pentru a se încărca cu lumină, pentru a învăţa să funcţioneze într-o stare de echilibru, pentru a învăţa să funcţioneze într-un program de gândire aliniat cu vindecarea, fiindcă organismul lucrează întotdeauna către vindecare”, a arătat dr. Elena Gabor.

Medicul a precizat că, întrucât în România a semnalat o deschidere tot mai mare către acest gen de terapie, a iniţiat o serie de cursuri de certificare, iar în cele două promoţii au absolvit deja în jur de 30 de hipnoterapeuţi.

„Avem deja a doua promoţie din România. Predau cursuri de certificare pentru dezvoltare personală, hipnoterapie medicală şi dezvoltare spirituală – însemnând regresii în vieţi anterioare şi analiza regresiei, terapia de regresie în viaţa dintre vieţi şi conectarea cu Sursa. Avem aproape 30 de persoane pregătite în România în cei doi ani de când am început această predare. Cursurile se ţin doar la Târgu-Mureş, în primul an am ţinut şi la Bucureşti. Genul de hipnoterapie pe care îl predau este diferit faţă de ceea ce se predă în şcolile clasice de hipnoterapie, este hipnoterapia pentru conectarea cu nivelurile superioare de conştiinţă, pentru a obţine stare de unitate în conştiinţă cu supraconştientul. Acest nivel de conştientizare, acest nivel al minţii şi al conştiinţei noastre nu e prezent nici în psihoterapie, nici în psihiatrie, este nivelul superior de gândire, gândirea eului superior, iar această hipnoterapie se adresează alinierii gândirii conştiente şi gândirii subconştiente cu gândirea supraconştientă, cu acea gândire pură, gândirea pe care o are şi mintea universală”, a arătat hipnoterapeutul.

Potrivit Elenei Gabor, pentru a ajunge în acea stare de unitate cu supraconştientul, se foloseşte imageria cu lumină alb-aurie, „plăcută şi caldă, care la nivel subconştient are nişte efecte extraordinare”.

„La nivel subconştient, pe ce te concentrezi, în acea vibraţie intri, adică te conectezi cu acea vibraţie. Lumina nu este decât lumina eului superior, acel câmp purificat de conştiinţă pe care fizica cuantică îl descrie, acea Divinate pe care religia o descrie. Scopul acestei hipnoterapii este să te aliniezi cu acel nivel superior de conştientizare, astfel încât să îndepărtezi de la nivel subconştient şi de la nivel conştient toate convingerile bazate pe frică, îndreptate către negativitate, limitante, incorecte, toate acele convingeri care acţionează ca virusul în computer la nivelul conştient şi subconştient. Prin optimizarea lor, prin a oferi sugestii pozitive, fie prin identificarea surselor cu care ne confruntăm, atât prin regresia de vârstă în această viaţă, fie prin regresii în vieţi anterioare – această tehnică se foloseşte de la începutul anilor 1900. Prin aceasta se identifică sursele de la nivel subconştient ale problemelor noastre, acele convingeri descurajatoare din care am funcţionat în alte existenţe, care ne influenţează şi astăzi fără să realizăm, cu alte cuvinte funcţionăm din aceleaşi programe fără să ne dăm seama, fiindcă există o unitate a conştiinţe”, a susţinut dr. Gabor.

Potrivit acesteia, cei care acuză anumite dureri şi nu există o cauză clară medicală pot încerca hipnoterapia, întrucât sursa durerilor pot fi probleme ale subconştientului, „rezultatul plecării dintr-o anumită viaţă cu sentimente negative, nerezolvate”.

Un exemplu ar fi o pacientă care acuza de peste cinci ani dureri de spate care apăreau noaptea, iar medicii nu au reuşit să identifice nicio problemă fizică, motiv pentru care un medic de familie a recomandat şedinţe de hipnoterapie.

„De la prima şedinţă am ghidat-o la sursele acestor dureri. A descris (în regresie în vieţi anterioare, n.r.) o viaţă de tânără care căra apă cu două găleţi, pe un băţ purtat pe umeri. Apropiindu-se de casă, a văzut casa în flăcări, bunica ei era în casă şi nu avea cine să o salveze. A început să plângă, durerea era foarte mare. După ce a realizat că bunica a murit, am ghidat-o la alt eveniment. A descris un lagăr de concentrare, cu multă durere, multă foamete, nu avea pe nimeni apropiat, era singură şi slăbită. Apoi a văzut un şir de oameni, ea a căzut iar restul au trecut peste ea. A văzut cum părăseşte corpul (…). După aplicarea tehnicilor de imagerie, durerile au dispărut”, a exemplificat hipnoterapeutul.

Dr. Gabor a arătat că românii sunt foarte deschişi la aceste terapii, „fiindcă reacţionează la ceea ce merge” şi a constatat că sunt foarte mulţi care ştiu deja despre ce e vorba când vin la terapie, iar această deschidere a constatat-o şi la medici.

„Medicii români sunt deschişi. Aceste tehnici nu se predau în facultăţile de medicină şi nu se predă nimic despre influenţa gândirii asupra sănătăţii (…). Această ştiinţă a subconştientului ar trebui implementată în medicină, medicul ar trebui să ştie cum să vindece. Atât timp cât în lume există tehnici care funcţionează, nu avem nicio scuză să nu le implementăm. În România sunt enorm de mulţi oameni care vor să înveţe cum să se vindece”, a susţinut dr. Elena Gabor.

Preşedintele AEHM a mai precizat că hipnoterapia poate fi folosită pentru managementul greutăţii, renunţarea la fumat, alcool, droguri, reducerea sau eliminarea stresului, managementul durerii, mâniei şi furiei, creşterea abilităţii sistemului imunitar de a lupta împotriva bolilor, normalizarea tensiunii arteriale, depăşirea alergiilor, depăşirea insomniei, a coşmarurilor, a paraliziei în timpul somnului şi îmbunătăţirea somnului, depăşirea oboselii, a gândirii negative, inclusiv a celei asociate cu depresia şi gândurile sinucigaşe, a anxietăţii şi a atacurilor de panică.

Este folosită şi în cazuri medicale, fără a încuraja pacientul să renunţe la tratamentul medicamentos, ca suport în tratamentul cancerului, reducerea intensităţii sau depăşirea durerilor de cap şi a migrenelor, rezolvarea unor cazuri de infertilitate, suport în recuperarea post chirurgicală pentru o vindecare mai rapidă, pregătirea pentru operaţiile chirurgicale, pentru controlul durerii şi multe altele. De asemenea, pentru iubirea de sine, îmbunătăţirea încrederii în sine, redobândirea stimei de sine, pentru depăşirea fricilor şi a fobiilor, pentru dezvoltarea spirituală şi descoperirea de sine.

(www.agerpres.ro)