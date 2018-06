FOTO: „Ce lume minunată!”, în Cetatea Medievală

Share



Mii de copii şi părinţi au participat vineri, 1 iunie, în incinta Cetăţii Medievale din Târgu-Mureş, la sărbătorirea Zilei Internaţionale a Copilului. Evenimentul a fost organizat sub motto-ul „Pentru copilul din tine” de Primăria municipiului Târgu-Mureş, Asociaţia Adventure Life şi Cercetaşii României, care au aşteptat la activităţi, cu ospitalitate, „copii între 0 şi 100 de ani”.

Flash-mob pentru copii şi părinţi

Una din activităţile cele mai atractive a fost flash-mob-ul intitulat „Ce lume minunată!”, organizat pe fundalul sonor asigurat de câteva melodii semnate de Mihai Constantinescu, cu scopul de a întări relaţia dintre părinţi şi copii, invitaţi să se distreze împreună pe acordurile îndrăgitului cântăreţ de muzică uşoară.

„Ideea acestui flash-mob a fost redescoperirea copilului din noi, pentru că am ales o melodie prin care am intenţionat să transmitem valori de la generaţia noastră la copii, astfel încât să îi aducem împreună pe copii şi pe părinţi. Mişcările efectuate la flash-mob au fost concepute special de către un coregraf, din dorinţa de a aduce împreună copii şi părinţii. Flash-mob-ul cred că a ieşit foarte bine, deoarece s-au implicat atât părinţii cât şi copii, iar mesajul pe care îl transmit de 1 Iunie este să ne dăm voie, nouă adulţilor, să fim copii, şi să nu omorâm copilul din copii, adică să ne bucurăm împreună şi chiar dacă viaţa are anumite greutăţi să nu credem că nu e bine să facem anumite lucruri şi e bine să nu uităm de copilărie”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, psiholog Simona Ciff, reprezentanta Asociaţie Adventure Life.

Surprize numeroase

Atmosfera de basm a fost întregită de schimbarea Gărzii Cetăţii şi de demonstraţiile asigurate de cavalerii coordonaţi cu dibăcie de actorul şi regizorul Liviu Pancu, precum şi de alte activităţi cum ar fi căutarea comorilor, picturi pe faţă, teatru stradal, proiecţie de film, concurs de talente şi diverse jocuri în aer liber.

Totodată, perechile alcătuite din copii şi părinţi au primit, după înregistrare, brăţări speciale de participare la o tombolă prevăzută cu numeroase premii.

Alex TOTH