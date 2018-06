VIDEO: Formaţia Gabriel din Târgu-Mureş devine cunoscută în Brazilia şi Mexic!

Share



Recent, a apărut a treia melodie a lui Gabriel, artist originar din Târgu-Mureş. Melodia a fost editată în studioul „Blokk Médi”a din Budapesta în luna noiembrie 2017şi întrucât sugerează o dispoziție de vară, artistul a decis să o facă publică la începutul lunii mai.

Videoclipul a fost filmat în luna aprilie, în Cetatea Medievală respectiv în Hotelul „Privo” din Târgu-Mureș și în centrul Sibiului, iar compozitorii melodiei sunt Fülöp G Imre, Johnny K Palmer şi Vígh Attila.

„Melodia cu titlul “Titkos szó” respectiv “Miss you before you go” se bucură de un mare succes deoarece a fost vizionată de aproape 5.000 de persoane pe canalul Youtube în patru zile după apariția videoclipului. Melodia “Miss you before you go” a apărut și la un editor de renume mondial și se poate cumpăra deja pe canalele iTunes, Deezer, Spotify, Shazam. Momentan, varianta în limba engleză are cel mai mare succes printre ascultătorii și cumpărătorii din Brazilia și Mexic. Astfel, putem spune că numele de Gabriel va fi recunoscut la nivel mondial. În data de 1 mai 2018, Gabriel și-a început turneul intitulat “Puterea mea e Dumnezeu”. În turneu vor avea loc concerte în Romania, Ungaria, Slovacia și Serbia. Concertele Gabriel sunt construite pe ritmuri latino, dinamice și vesele, întregite cu decorațiuni scenice și dansuri latine unde mărimea scenei permite acest lucru”, se pecizează într-un comunicat de presă remis de staff-ul lui Gabriel.

Videoclipul melodiei “Miss you before you go” poate fi vizionat accesând următoarea adresă web:

https://www.youtube.com/watch?v=I17MPOOVcMs

(Redacţia)