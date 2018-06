Introducerea cărnii în alimentația bebelușului – medicul pediatru răspunde

Share



Carnea este o sursă excelentă de vitamina B12, necesară formării globulelor roșii din sânge şi funcționării sistemului nervos. Are multe beneficii pentru organismul copilului, fiind bogată în acizi esențiali, fosfor și săruri minerale (mai ales carnea slabă). Tot ce este sănătos și natural are un termen de valabilitate mai mic. Te sfătuim să alegi un comerciant de încredere, care garantează prospețimea cărnii. În magazinele Petry, de exemplu, carnea provine de la animale proaspăt sacrificate, de aceea, prospețimea și calitatea cărnii sunt superioare.

De la ce vârstă poate fi introdusă carnea în alimentația copilului?

Carnea slabă este singura indicată în alimentația copiilor. Această sursă proteică deosebită poate fi introdusă în alimentația bebelușului încă de la 6 luni și jumătate – 7 luni și trebuie servită cel puțin 5 zile pe săptămână, la masa de prânz, împreună cu legume fierte.

Recomandarea medicului pediatru, prof. dr. Ioana Alina Anca este introducerea cărnii în alimentația copilului în felul următor:

După 6 luni: carne de pasăre, pui, curcan – atenție la proveniență, să fie cu cât mai puține adaosuri și mai ales să fie o carne slabă.

După 7 luni: ficat de pui (proaspăt) – fiert bine și pasat în piureul de legume,

carne de vită, de preferat carne de mânzat, o vită mai tânără, mai ușor de digerat.

După 8-9 luni: pește alb – o carne slabă și foarte nutritivă pentru bebeluș.

După 1 an: porc – alegeți o carne slabă, gătită bine.

După 3-4 ani: carne de gâscă, rață, iepure.

După 4-5 ani: oaie, miel – are un conținut mare de grăsime, de aceea nu e recomandată în primii ani de viață.

Medicul recomandă ca pentru masa bebelușului să nu folosești carne condimentată sau foarte sărată și să eviți carnea de porc până la vârsta de 1 an. Cantitatea de carne recomandată pentru un copil de 1 an, este de 50 grame, o dată pe zi, de 4-5 ori pe săptămână. Până la vârsta de 1 an pregătește prin fierbere carnea pentru bebelușul tău. Este indicat să pasezi și să amesteci carnea fiartă în piureul de legume. Mai târziu, poți varia prepararea cărniței pentru bebeluș (la grătar, la cuptor) în rețete cât mai delicioase pentru bebeluș.

În timp ce unii medici pediatri recomandă introducerea acestui aliment între 6 și 8 luni, alții susțin ca trebuie așteptat până la 9-10 luni, pentru ca micuțul să digere corespunzător carnea de pui și pentru evitarea efectelor digestive neplăcute. Noi te sfătuim să consulți medicul pediatru care are grijă de bebelușul tău.

Dieta vegetariană pentru copil?

Atunci când părintele alege un mod de viață vegetarian, probabil își dorește ca, la rândul lui, copilul să-i urmeze modelul. Este important însă ca părintele să nu uite că organismul unui copil are alte nevoi nutriționale față de un adult. Specialiștii consideră proteinele din carne ca fiind foarte importante în dezvoltarea sănătoasă a unui copil. Din acest motiv, a crește un copil vegetarian rămâne în continuare un subiect controversat.

Sursa: prof. dr. Ioana Alina Anca, medic pediatru