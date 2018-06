„Toată lumea face sport”, la Fitness Festival România

Share



Vineri, 1 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, la Platoul Cornești din Târgu-Mureş s-a desfăşurat evenimentul intitulat Fitness Festival România.

Proiectul acestui festival a fost gândit și pus în practică de către Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, în colaborare cu Gusti Moldovan, antrenorul echipei naționale de culturism și fitness, membru al aceleași federații și binecunoscut nouă târgumureșenilor ca fiind cel care a dus la un alt nivel antrenamentele de fitness desfășurate în cadrul sălii de sport Retro Gym. Partenerul oficial al acestui mare proiect este „Puiul de Crăiești”, brand produs de firma SC Oprea Avi-Com SRL.

Activităţi pentru toate vârstele

Sloganul festivalului a fost „Toată lumea face sport”, reprezentând astfel o invitație la mișcare pentru noi toți, indiferent de vârstă. Și iată cum, în acest fel, Platoul Cornești a părut a fi neîncăpător pentru zecile de copii, părinți și bunici, prezenți la eveniment din dorința de a vedea cum își pot însuși un stil de viață sănătos prin mișcare.

Primii la start au fost copiii, cei pentru care organizatorii au gândit concursuri pe echipe, la final cei mai buni fiind răsplătiți cu premii. De menționat faptul că, absolut toți copiii participanți, au primit medalii din partea organizatorilor. Este lesne de înțeles faptul că veselia, energia și pofta de viață a celor mici le-a fost transmisă și părinților, cei care i-au încurajat de pe margine și i-au felicitat pentru premiile obținute. Copiii au fost încântați de prezența în mijlocul lor a mascotei „Puiul de Crăiești”, cu care au putut interacționa în voie și alături de care au făcut numeroase poze. Momentul lor a fost încheiat prin dans, alături de Andra, antrenor de dans sportiv.

Bineînțeles că și adulții au fost recompensați într-un mod mai deosebit prin prezența pe scenă, pentru scurte prezentări ale stilurilor de sport pe care le practică, a antrenorului Dan Răzvan de la „Fight Klub” și Alin Pop, antrenor de Zumba la Lex Aly Gym.

Cum era de așteptat, punctul culminant al evenimentului a fost dat de apariția pe scenă a antrenoarei Carmen Mureșan și a antrenorului Gusti Moldovan, deghizat în supererou, spre deliciul celor mici. Împreună, cei doi, au făcut o superbă demonstrație despre ceea ce trebuie să fie un antrenament de fitness, lor alăturându-li-se oameni de toate vârstele, în încercarea de a-și însuși mișcările exercițiilor prezentate.

Finalul evenimentului a adus o amplă sesiune de poze, atât copiii cât și cei mari, plecând mulțumiți și încântați de felul în care au făcut față acestei provocări.

Ca să plecăm și noi mulțumiți, i-am rugat pe antrenorul Gusti Moldovan și pe Emanuel Oprea, director executiv al firmei SC Oprea Avi-Com SRL, cea care produce renumitul pui de Crăiești să ne răspundă la câteva întrebări.

Emanuel Oprea: „Mişcarea înseamnă viaţă”

Reporter: Domnule Emanuel Oprea puteți să ne spuneți motivul pentru care ați ales să susțineți evenimente de acest gen?

Emanuel Oprea: Motivul este unul destul de simplu și ușor de înțeles. Fiecare dintre noi are nevoie de cel puțin patru elemente esențiale pentru un stil de viață sănătos: apa, aerul, hrana și mișcarea. Dacă din punctul de vedere al afacerii pe care o conducem, ne străduim să le oferim oamenilor hrană sănătoasă și de calitate, adică un „pui binecrescut” ca și nivel al pretențiilor și nu al mărimii, tot așa din punct de vedere social încercăm să sprijinim acțiuni de genul celei organizate astăzi, aici la Târgu-Mureș. Mișcarea înseamnă viață și acest lucru încercăm nu numai să-l sprijinim dar și să-l promovăm, iar eu personal, doresc să-l imprim, ca parte a unui stil de viață sănătos, atât propriilor mei copii cât și angajaților, precum și tuturor celor care au înțeles că sportul poate aduce beneficii extrem de importante în viața noastră. O implicare deosebită o avem în promovarea sportului în rândul copiilor, cei care sunt destul de mult afectați, ca să spun așa, de evoluția tehnologiei informaționale, referindu-mă aici la telefoane, tablete, i-poduri, laptopuri, etc. Astfel, în perioada imediat următoare, respectiv în intervalul 9 – 24 iunie se va desfășura prima ediție a Cupei „Puiul de Crăiești” la fotbal, întrecere care va aduce la start 85 de echipe de copii, însumând peste o mie de participanți. Revenind însă la Fitness Festival Romania, vreau să-i felicit pe organizatori pentru această frumoasă inițiativă, pentru felul în care se dedică activității sportive și pentru pasiunea pe care o pun în ceea ce fac. Îi asigur și pe această cale, de faptul că vom fi mereu alături de ei și că ușa firmei pe care o conduc le va fi deschidă întotdeauna când au nevoie de o mână de ajutor. Vă mulțumesc!

Gusti Moldovan: „Lumea are nevoie de mişcare”

Încă deghizat în supererou și antrenorul Gusti Moldovan a avut amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări.

Reporter: Domnule antrenor, Gusti Moldovan, care este scopul organizării acestui eveniment?

Gusti Moldovan: Bunul meu prieten Gabriel Toncean, inițiatorul acestui proiect, a fost cel care m-a inspirat să văd acest eveniment ca pe un lucru absolut necesar pentru a face cât mai multă lume să înțeleagă cât de vital este să acordăm importanța și locul care i se cuvine mișcării în viața noastră. Dorința lui a fost să-l organizăm împreună și să ne străduim să facem ca acest festival să devină unul de referință în domeniul fitnessului, al sportului în general. Dorim să atragem cât mai multă lume alături de noi, iar cei mici, copiii noștri, urmând exemplul nostru, al părinților, să înceapă cât mai devreme să facă mișcare în cadru organizat și în concordanță directă cu vârsta pe care o au. Fie că se numește fitness, zumba, arte marțiale, atletism, dans sportiv, etc. important este ca lumea să conștientizeze că are nevoie de mișcare într-o eră a sedentarismului devenit, oarecum cronic. Și dacă, în urma acestui festival, numărul celor care aleg să facă sport crește chiar și numai cu câțiva oameni, putem spune că am mai pus o cărămidă pe edificiul acesta al sportului.

Reporter: Care este agenda festivalului?

Gusti Moldovan: Agenda festivalului este una deosebit de încărcată, întrucât ne-am propus să ajungem în cât mai multe orașe din țară. Am fost deja la Turnu- Severin, la Reghin, azi la Târgu-Mureș, urmează Târnăveni, Luduș, București, Ploiești, Cluj, Craiova, etc.

Reporter: În câteva cuvinte… cine este Gusti Moldovan?

Gusti Moldovan: Nu sunt genul de om care să spună multe lucruri despre sine, consider că e mai important să vorbească faptele în locul meu, dar strict din punct de vedere al motivării oamenilor în direcția sportului, pot spune că sunt un om asemenea multora dintre ei, însă un om care a ales mișcarea ca stil permanent de viață și care prin muncă asiduă, continuă și cu foarte multă pasiune și perseverență a ajuns la nivelul la care este acum. Sunt antrenor al lotului național de culturism, sunt parte integrantă a Federației Române de Culturism și Fitness, multiplu campion la culturism și fitness, specialist în nutriție și dietetică sportivă, antrenor personal de fitness și culturism, antrenor la sala de sport Retro Gym, acolo unde mă puteți găsi în fiecare zi. Am o vorbă: dacă ar fi ușor, toți am fi fit! E greu, dar dacă ne propunem, rezultatele nu vor întârzia să apară.

Reporter: Câteva cuvinte de încheiere?

Gusti Moldovan: În primul rând vreau să mulțumesc domnului Emanuel Oprea pentru sprijinul necondiționat pe care ni-l oferă și pentru faptul că întotdeauna răspunde prezent inițiativelor noastre. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care azi ne-au dat o mână de ajutor pentru buna desfășurare a acestui eveniment și nu în ultimul rând, părinților, copiilor, bunicilor și tuturor celor care au fost prezenți astăzi alături de noi la Fitness Festival România. Nu în ultimul rând, vreau să le spun tuturor copiilor „La mulți ani!” de ziua lor, iar vouă tuturor vreau să vă transmit mesajul că un stil de viață sănătos nu se poate adopta fără mișcare! Vă aștept în sală, alături de noi! Mișcare, mișcare și iar mișcare!

Mădălina PORIME