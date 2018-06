400 000 lei alocați pentru 10 spații de joacă în Târgu-Mureș

Share



Un nou complex de joacă pentru copii, a fost inaugurat lângă Cetatea Medievală, pe Bulevardul Cetății. Spațiul cuprinde trei zone, pe categorii de vârstă: zona A (vârsta între 1-3 ani), zona B (vârsta între 3-7 ani) și zona C (vârsta între 7-12 ani), care au fost deja luate cu asalt de copiii dornici să își intre în drepturi, supravegheați de părinții care păreau la fel de încântați.

La inaugurare a fost prezent Magyari Előd, consilier local din partea UDMR.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să realizăm acest parc care are o tradiție foarte lungă. Chiar și în copilărie, noi ne-am jucat aici, pe Bulevardul 1 Mai, cum se numea atunci. Ne străduim să mai montăm în 10 puncte ale orașului același model și am bugetat banii pentru aceste parcuri” a declarat Magyari Előd.

Celelalte locuri de joacă vor fi situate în zona Unirii (vizavi de restaurantul Tip Top), în cartierul Tudor (în apropierea bisericii greco-catolice Adormirea Maicii Domnului), în parcul de pe Bulevardul Pandurilor, în fața pieței din Dâmbu Pietros, lângă fostul cinematograf Flacăra din Mureșeni (actualmente magazinul Profi), dar și în Aleea Carpați și la Moca.

Proiectul va fi realizat în luna octombrie a acestui an.

„Proiectul este bugetat, dar firma care execută lucrările va utiliza niște piese prototipice care trebuie fabricate. Bugetul alocat este de 400 000 lei și este destinat reabilitării parcurilor cu locuri de joacă” a adăugat Magyari Előd.

Andrei VORNICU