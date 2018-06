Întâlnirea reprezentanților Asociației pentru Cooperare Europeană în Știință și Tehnologie, la UMF Târgu-Mureș

Share



Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice al Universității de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu-Mureș găzduieşte, în perioada 7-8 iunie, întâlnirea reprezentaților țărilor membre în Asociația pentru Cooperare Europeană în Știință și Tehnologie (COST), pentru o acțiune DiMoPEx (Diagnosis, Monitoring and Prevention of exposure related non-communicable diseases-Action CA15129).

Deschiderea evenimentului a avut loc miercuri, 7 iunie, în prezența invitaților din Germania, Belgia, Ungaria, Italia, Portugalia, Olanda, Norvegia, Muntenegru, Estonia, Grecia și Turcia. Acestora le-a fost prezentat Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice și echipamentele de cercetare extrem de performante de care dispune, specialiștii arătându-se impresionați de infrastructura de cercetare. Totodată, invitații au apreciat campusul UMF Târgu-Mureș, despre care au spus că se aseamănă cu campusurile universitare americane.

„Este o bucurie și o onoare să vă avem invitați la Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice. Consider că această întâlnire reprezintă o bună oportunitate pentru schimburi de experiență, dar și pentru a purta discuții în vederea stabilirii de noi oportunități de colaborare în proiecte de cercetare europene”, a transmis prof. dr. Minodora Dobreanu, director-coordonator al CCAMF.

Mortalitatea crescută prin afecțiuni cum ar fi: cancerul, diabetul zaharat, bolile cronice cardiovasculare, neurologice și respiratorii este o provocare continuă pentru specialiștii din domeniul sănătății. Studii epidemiologice și toxicologice au evidențiat rolul expunerii la diverși factori prezenți în mediul înconjurător sau la locul de muncă în inițierea și progresia unor boli precum cancerul sau patologiile degenerative.

COST are 7 grupuri de lucru (http://dimopex.eu/working-groups/) care s-au dezvoltat sub forma unei rețele cu activitate colaborativă interdisciplinară, țintind rolul factorilor de mediu în prevalența și morbiditatea prin boli așa numite “non-comunicabile”. Reprezentanții acestor grupuri de lucru se vor întâlni la Tîrgu Mureș cu scopul de a discuta noi oportunități de colaborare în proiecte de cercetare europene comune, în care are șansa să participe și România.

(Blog UMF Târgu-Mureş)