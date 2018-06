Plecarea din PNL a deputatului Doru Oprişcan, comentată de Ludovic Orban

Share



Liderul Partidului Naţional Liberal (PNL) Mureş, Ludovic Orban, a comentat duminică, 10 iunie, cu ocazia unei conferinţe de presă, plecarea din partid a deputatului mureşean Doru Oprişcan, afirmând că „e problema lui” şi negând existenţa unor tensiuni între liberalii proveniţi din fostul PDL şi cei proveniţi din fostul PNL.

Declaraţia a fost făcută la puţin timp după încheierea lucrărilor Comitetului de Coordonare Judeţeană al PNL Mureş, eveniment organizat în Sala mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureş, la care au fost prezenţi în calitate de invitaţi speciali şi senatorul Viorel Badea – preşedintele PNL Diaspora şi Adrian Oros – deputat.

„Nu l-a alungat nimeni din Partidul Naţional Liberal. Eu personal cu domnul Oprişcan am avut o relaţie foarte bună. Nici măcar nu mi-a dat un telefon să-mi spună că pleacă din PNL. E problema lui”, a declarat Ludovic Orban despre plecarea din partid a lui Doru Oprişcan.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, preşedintele liberalilor din România a mai spus că politicienii care cred în principii şi idei trebuie să îşi asume să facă politică şi atunci când pierd nişte alegeri sau funcţii.

„Nu e un conflict. Au fost nişte alegeri, domnul Oprişcan la data respectivă era preşedinte interimar, el a organizat alegerile, n-a reuşit să câştige alegerile şi atunci nu s-a mai regăsit. Trebuie să faci politică şi când nu eşti preşedinte. Trebuie să fii alături de partid şi atunci când nu ai o funcţie în partid. Eu sunt un exemplu viu pentru această situaţie, de multe ori de-a lungul carierei mele în Partidul Naţional Liberal nu am deţinut nicio funcţie şi cu toate astea am rămas alături de partid, pentru că eu cred în principii, în idei, în valori, într-un obiectiv general pe care îl are partidul, într-o misiune pe care o are partidul în societatea românească. Nu am venit pentru interese personale sau pentru a câştiga conjunctural anumite avantaje”, a arătat Ludovic Orban.

Totuşi, liderul PNL a recunoscut că în partid există „mai multe opinii”, realitate pusă pe seama libertăţii de exprimare care caracterizează activitatea Partidului Naţional Liberal.

„Am văzut că media este interesată de orice din Partidul Naţional Liberal care să spun prezintă anumite discordanţe în raport. PNL e un partid pluralist, un partid în care există mai multe opinii, în care există libertate de exprimare, în care oamenii pot să spună ceea ce gândesc. Sigur, până la luarea unor decizii. În momentul când se ia o decizie, partidul merge înainte conform deciziilor luate de organismele statutare. În partid e o atmosferă bună, partidul e în creştere, orice om care cu adevărat doreşte pregătirea unei alternative serioase la dezastrul actual al guvernării PSD-iste îşi găseşte locul în Partidul Naţional Liberal şi are şansa unei cariere de succes”, a menţionat Ludovic Orban.

Alex TOTH