Bianca Toma (SC Dimas), campioană naţională la judo!

Share



Oraşul Mangalia a găzduit, în perioada 7-10 iunie, etapa finală a Campionatului Național de Judo, categoria de vârstă U-11 (sportivi născuți în 2008-2009).

Competiția s-a desfășurat la Liceul Teoretic “Callatis” din Mangalia şi s-a bucurat de o participare numeroasă, de aproximativ 400 de sportivi legitimați la peste 40 de cluburi. La finală a fost prezentă și campioana olimpică a României la judo, Alina Dumitru, în prezent antrenoare a micilor judoka. Alina a fost primită cu admirație și entuziasm, copiii profitând de prezența sa pentru a-i cere autografe și a se poza împreună cu ea.

Rezultate bune

La startul competiţiei s-a aliniat şi Sport Club Dimas Târgu-Mureș, cu un lot format din şase sportivi, la următoarele categorii de greutate: Bianca Toma – 23 kg, Darius Bobletec – 27 kg, Bogdan Miclea – 27 kg, Tudor Bolog – 34 kg, Banga Máté – 34 kg și Iannis Băltățanu – 42 kg.

Sportiva Bianca Toma și-a dominat toate adversarele, câștigând înainte de limită toate meciurile. Și ceilalți sportivi au avut o evoluție foarte bună, însă lipsa de experiență la un asemenea nivel și-a spus cuvântul în cazul majorității. Iannis Băltățanu a fost surpriza plăcută care, într-o categorie puternică, a fost la un pas de medalia de bronz, în urma meciului decisiv clasându-se pe locul 5.

Astfel, cu o campioană națională, medaliată cu aur și un loc 5, antrenorul Remus Dima are de ce să fie mulțumit de rezultatele elevilor săi. Această mulțumire a sensei-ului se poate amplifica săptămâna viitoare, când, la Satu Mare, are loc ultima finală de campionat național din acest sezon competițional, de unde speră să aducă rezultate la fel de frumoase, demonstrând astfel că orașul nostru are sportivi talentați, care prin muncă și determinare ne fac mândri.

“În timpul concursurilor voi lupta curajos şi cinstit. Îmi voi stima adversarul şi mă voi strădui mereu să obţin victorii pentru echipa şi ţara mea. Ca învingător nu mă voi înfumura, iar ca învins voi munci înzecit pentru a mă pregăti”, a declarat antrenorul Remus Dima, afirmaţia acestuia fiind de fapt Principiul nr. 7 al Judo-ului.

(Redacţia)