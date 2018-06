FOTO: Premierea olimpicilor la matematică

Share



În prezența unei săli arhipline, în Sala Festivă a Colegiului Național „Alexandru Papiu-Ilarian” s-au decernat premiile olimpicilor din acest an de la Olimpiada de matematică, atât cea națională de la Satu-Mare, cât și cele județene.

„Se știe că fiecare sfârșit de an școlar reprezintă și un moment de bilanț. E un moment în care analizăm, comentăm, adunăm și scădem cele bune și cele rele! Și sperăm ca rezultatul este unul pozitiv! Vă propun astăzi să ne amintim doar de cele bune, de întâmplările fericite care au marcat acest an școlar disciplina noastră preferată, matematica! Astăzi îi premiem astăzi pe cei care au dat dovadă, întâi de toate, de multă voinţă alături de multă muncă. Este vorba despre elevii care s-au remarcat în cadrul competiţiilor şcolare prin talent, perseverenţă şi muncă. Ei au înțeles că ambiția întru autodepășire este un atribut al secolului al XXI-lea, că excelența are un preț și că fiecare trebuie să decidă cât de mult trebuie să plătească. Și în cele din urmă, sunt cei care au descoperit că sunt chiar mai buni decât credeau! Îi premiem astăzi pe cei care au obţinu locuri fruntaşe la Olimpiada județeană de matematică clasele V-XII şi pe cei de clasa a 4-a care au obţinut rezultate foarte bune la concursurile judeţene.” Astfel a ținut să deschidă evenimentul prof. Cojocnean Mihaela, inspector școlar matematică ISJ Mureș.

Pe lângă elevii premiați, profesorii care le-au fost alături pe acest drum au fost de asemenea felicitați cu flori și diplome, totul pentru a celebra efortul dascălilor care au reușit să aducă elevii pe o cale câștigătoare.

Cele mai importante sunt relațiile interumane rămase

Anda Tenie, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian” și proaspăt admisă la cinci universități mondiale de top, a fost rugată să preia microfonul și să spună câteva cuvinte. „După opt ani de concursuri și olimpiade, aș vrea să vă transmit câteva gânduri. Cred că, printre cele mai importante lucruri care rămân după aceste competiții, sunt relațiile interumane pe care le formăm de-a lungul anilor, prieteniile și mentorii pe care îi întâlnim pe parcursul drumului nostru. Chiar aseară discutam cu Sabina Georgescu, ea fiind acum studentă la Cambridge, la matematică. Împreună ne-am amintit de un moment frumos din 2013, de la Olimpiada Națională, când eram foarte aproape să obțin o medalie, eram doar la 0,5 puncte diferență. Și văzându-mă dezamăgită, Sabina mi-a spus că Lasă, la anul o să lucrezi mai mult și cu siguranță o să iei cel puțin bronzul. Atunci, puțin ironică și fără să cred că acest lucru se va întâmpla, am spus nu, voi lua argint la anul sau poate chiar aur. O altă întâlnire de la olimpiadă, de anul trecut, a fost una care urma să îmi infuențeze viitorul. Am vorbit cu un profesor din Oradea a cărui fiu studiază la Universitatea Princeton din Statele Unite. Dumnealui m-a încurajat să aplic și eu și a fost nespus de bucuros să afle că anul acesta am fost acceptată la Universitatea Columbia din New York.” ne-a spus emoționată Anda, care cu această ocazie le-a mulțumit și profesorilor care au fost alături de ea pe acest drum.

Alături de premiile acordate olimpicilor din clasele V-XII, au fost oferite Diplome de excelență elevilor de clasa a IV-a din județ care au obținut rezultate foarte bune la matematică în anul școlar 2017-2018.

Text și foto: Elena Polearuș

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a V-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Barta Zágoni Csongor Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Premiul I Șerban Radu George Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Premiul II Tudose Rares Felix Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul III Grama Mihai Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Iclonzan Antonio Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Markovics Gergő Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Mențiune Ștefana Bogdan Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Zaharia Strâmțan Alexia Liceul Vocațional De Artă Târgu-Mureș Mențiune Albu David Andrei Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș Mențiune Enache Vlad Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Mențiune Onea Adrian Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu-Mureș Mențiune Iernuțan Răzvan Alexandru Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni Mențiune Kun Balint Etele Şcoala Gimnazială „Europa” Târgu-Mureș Mențiune Moldovan Maria Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Sasebeș Andrei Şcoala Gimnazială „Mirona” Reghin Mențiune Soos Daria Carmen Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș Mențiune Bândilă Darius Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Morar Ana-Ruth Şcoala Gimnazială „Europa” Târgu-Mureș Mențiune Salati Dragoş Bogdan Şcoala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș Mențiune Bene Hunor Zsolt Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș Mențiune Bloj Raul-Traian Şcoala Gimnazială „Omega” Târgu-Mureș Mențiune Costin Larisa Liceul Vocațional De Artă Târgu-Mureș Mențiune Feșteu Iris Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Timar Anca Şcoala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș Mențiune Todoran Radu Şcoala Gimnazială „Europa” Târgu-Mureș Mențiune

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a VI-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Borș Alexandru Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Premiul I Munteanu Andrei Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Premiul II Munteanu Tudor Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Premiul II Pușcaș Luca Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Premiul II Șipoș Paul Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Premiul III Varodi Stelian Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Vultur Tudor Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Lichințeanu Andrei Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Neamțu Ioana Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Rusu Alexandru Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Chiorean Cezara Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Bodo Bence Şcoala Gimnazială „Europa” Târgu-Mureș Mențiune Marton Tamas Attila Şcoala Gimnazială Fîntînele Mențiune Nistor Amalia Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Călușer Ciprian Şcoala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” Târgu-Mureș Mențiune Nagy Anca Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Șoș Darius Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Crăciun Sara Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Enachi Alisa Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu-Mureș Mențiune Csosz Gabriella Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu-Mureș Mențiune Czuczusi Emil Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Stratan Nadia Liceul Teoretic „J. Haltrich” Sighișoara Mențiune

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a VII-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Nagy Zsusza Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu-Mureș Premiul I Moldovan Petra Şcoala Gimnazială „Europa” Târgu-Mureș Premiul II Barta Zágoni Bernadett Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Premiul III Nemeş Mara Şcoala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș Mențiune El-Sawy Omar Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Nașca Alexandru Şcoala Gimnazială “Europa” Târgu-Mureș Mențiune Vasiu Andreea Şcoala Gimnazială “Europa” Târgu-Mureș Mențiune Hurubă Teodora Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Blaga Alexandra Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Kacso Laura Şcoala Gimnazială „Fr. Schiller” Târgu-Mureș Mențiune Ardeleanu Alex Şcoala Gimnazială „Fr. Schiller” Târgu-Mureș Mențiune Tompea Luca Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Vajda Peter Şcoala Gimnazială „Europa” Târgu-Mureș Mențiune

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a VIII-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Kacso S.Chris-Sandor Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul I Kis Anita Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Premiul II Szilágyi Botond Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Premiul III Cîmpean Mara Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Oprişor Mara Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Pop Bogdan Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Mora Emma Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Pop Maria Alexandra Şcoala Gimnazială Sâncraiu De Mureș Mențiune Albert Gyozo Elod Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș Mențiune Cîndea Ana Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Toșa David Colegiul Național “Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Şipoş Bogdan Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Mențiune Şandru Kara Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Mențiune

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a IX-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Hațegan Vlad Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș PREMIUL I Hudea Alexia Dana Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni Premiul II Racoți Stelian Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Crișan Diana Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin Mențiune Anton Raluca Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Ardelean Alexandra Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Borșan Alexandra Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Șamșudean Larisa Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a X-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Florea Ciprian Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul I Huciu Iris Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Premiul II Vultur Irina Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul III Marcu Horea Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Robu Răzvan Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a XI-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Purcar David Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Premiul I Măcean Marius Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul II Ferencz Dániel Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Premiul III Costea Alexandra Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune

Olimpicii la Olimpiada județeană de matematică clasa a XII-a

Nume elev Instituția de învățământ Locul ocupat la Olimpiada Județeană Blaga Bogdan Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul I Tenie Anda Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul II Moga Radu Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul III Ciurba Andrei Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin Mențiune Mircea Dan Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune

Olimpicii la Concursul De Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, faza județeană

Nume elev Clasa Instituția de învățământ Locul ocupat la concurs Vlad Ioana 9 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Premiul I Ciuchină Szabo Raluca 9 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul I Oltean Alexandra 9 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul II Anca Georgiana 9 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Premiul III Budău Paul 9 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Mocanu Raluca 9 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Berariu Iulia 9 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Suciu Denisa 9 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Tatar Ana 9 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Tătar Iarina Maria 9 Liceul Tehnologic Nr. 1, Luduș Mențiune Csetri Maria 9 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Iuoraș Andrada Iasmina 9 Liceul Tehnologic Nr. 1, Luduș Mențiune Máthé Magdolna Krisztina 9 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Mențiune Horga Miruna 10 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Premiul I Șonea Ștefan 10 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul II Urzică Teodora 10 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul III Mesia Loriana 10 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Macovei Raluca 10 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Bobăianu Teodora 10 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Mărginean Teodora 10 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Mențiune Cioloca Ioana 11 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul I Kis Csenge 11 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Premiul II Ábrám Noémi 11 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Premiul III Șărban Denisa 11 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Tămaș Gabriela 11 Liceul Tehnologic Iernut Mențiune Szász Emőke 11 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Mențiune Császár Mónika 11 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Mențiune Farkas Henrietta 11 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș Mențiune Sigmirean Victor 11 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Mențiune Șoneriu Antonel-Gavril 11 Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Sighișoara Mențiune Matei Alexandra 11 Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin Mențiune Herman Adrian 9 Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş Premiul I Păcurar Raul Gabriel 9 Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş Mențiune Savu Ioana 10 Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş Mențiune Brudan Ozana Florina 11 Colegiul Economic „Transilvania” Târgu-Mureș Premiul I Suciu Andra-Larisa 11 Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş Premiul II Nechita Adrian 11 Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş Premiul III Bonciog Cătălin-Alin 11 Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş Mențiune Tămaş Alex Bogdan 11 Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş Mențiune Hadarean Andrei 10 Liceul Tehnologic ELECTROMUREŞ Premiul I Codarcea Paul 9 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Premiul I Jovrea Andrei 9 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Premiul II Mărcuș Denisa 10 Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu-Mureș Mențiune Andrei Diana 11 Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu-Mureș Premiul I

Olimpicii la Olimpiada Satelor Faza Naţională

Nume elev Clasa Instituția de învățământ Locul ocupat la olimpiadă Bejan Maria 4 Școala Gimnazială „Tăureni” Diplomă De Excelenţă Mihaly Mark 5 Şcoala Gimnazială „Fogaraşi Samuel” Găneşti Diplomă De Excelenţă Marton Tamas Atila 6 Şcoala Gimnazială Fântânele Diplomă De Excelenţă Pop Cristina Alexandra 7 Şcoala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana De Mureş Diplomă De Excelenţă Pop Maria Alexandra 8 Şcoala Gimnazială Sîncraiu De Mureş Diplomă De Excelenţă

Olimpicii la Olimpiada Naţională de Matematică

Nume elev Clasa Instituția de învățământ Diplomă acordată Nagy Zsuzsa 7 Școala Gimnazială „Bernady Gyorgy” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Kacso Chris Sandor 8 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Kis Anita 8 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Haţegan Vlad 9 Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș Diplomă De Excelenţă Florea Ciprian 10 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Purcar David-Andrei 11 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Măcean Marius 11 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Blaga Bogdan 12 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Tenie Anda Sorana 12 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Moga Radu Nicolae 12 Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Barta-Zágoni Csongor 5 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Șerban Radu George 5 Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă Borş Alexandru 6 Școala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Diplomă De Excelenţă

Elevii clasei a IV-a care au obținut rezultate foarte bune la matematică în anul școlar 2017-2018

Nume elev Instituția de învățământ Ciocan Ariana Roxana Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Blaj Darius Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu-Mureș Muth Andrei Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Muresan David Stefan Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Cojocnean Dragoș Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Flora Andrei Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Butuza Florin Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu-Mureș Soare Maia Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Chirtes Andreea Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Matei Tudor Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Someșan Ioana Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Precup Alexia Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu-Mureș Nicușan Roxana Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Sincan Alexandru Constantin Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Tătar Mihai Şcoala Gimnazială Nr. 7 Târgu-Mureș Coldea Raul Şcoala Gimnazială Nr. 7 Târgu-Mureș Haidu Cătălin Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Bogdan Cezar Rares Şcoala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Bănescu Mihnea Școala Gimnazială „Bernady Gyorgy” Târgu-Mureș Plopeanu Ian Alin Școala Gimnazială Omega Târgu-Mureș Marginean Bogdan Andrei Școala Gimnazială Europa Târgu-Mureș Rusu Cătălin Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu-Mureș Nemet Amelia Şcoala Gimnazială „Dacia” Târgu-Mureș Moldovan Ilinca Şcoala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” Târgu-Mureș Creta Cezara Maria Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș Cretu Bogdan Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Androne Eduard Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Stan Crista Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș Prunaș Bogdan Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu-Mureș Mailat Rareş Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu-Mureș