INTERVIU. Dr. Cornel Hărșan, medic balneolog la Hotelul Aluniș din Sovata, despre tratarea sterilității la femei: „Procentul nostru de reușită se află oricând la nivelul pe care îl dă reușita în urma fecundării in vitro”

Deși sezonul estival la Lacul Ursu va începe doar la începutul lunii iulie, toți cei care vizitează Sovata au alternative atât pentru petrecerea timpului liber, cât și pentru tradiționalele tratamente balneare. Hotelul Aluniș oferă un pachet de tratamente complet, oferind și acces la complexul de la Lacul Negru. Dr. Cornel Hărșan, medic specialist în balneo-fizioterapie și recuperare, cu o vastă experiență, a oferit mai multe informații despre oferta de tratamente a Hotelului Aluniș, proprietățile deosebite ale Lacului Ursu și avantajele balneologiei.

Sovata dispune de două centre de tratament: la Hotelul Aluniș și la Hotelul Danubius. Pensionarii pot beneficia de tratamente în baza unei trimiteri de la medicul de familie. Odată obținută trimiterea, Casa de Pensii oferă un bilet care asigură solicitanților o ședere terapeutică contra unei sume reprezentând jumătate din pensia pe o lună. Conform doctorului Cornel Hărșan, pacienții pot beneficia astfel de o ședere de 16 zile incluzând cazare, masă și de 36 de proceduri terapeutice stabilite de medicul centrului de tratament.

Reporter: Când începe sezonul și când se încheie?

Cornel Hărșan: Sezonul începe la începutul anului, dar din păcate avem bilete de la Ministerul Muncii pe care le așteptăm cât mai curând. În ultimul timp s-a întâmplat ca cei cu Ministerul Muncii, adică pensionarii, să vină tot mai târziu. Toată treaba e între Casa de Pensii, Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe, care face bugetul. În mod normal, bugetul a fost făcut la sfârșitul anului trecut și nu înțeleg de ce anul ăsta a întârziat atât de mult. Pe de altă parte, patronul nostru are contracte cu firme de turism care trimit pacienți la Sovata pe baza biletului pe care îl cumpără la noi. Din păcate, nu prea mai există doctori. Am rămas doar doi din vechea gardă, suntem niște veterani ai medicinei balneare pentru că tineretul se pare că nu prea dorește să mai vină să continue munca noastră de balneologi.

Rep.: Ce fel de afecțiuni se tratează aici?

C.H.: Sovata are două profile mari: sterilitatea feminină și probleme care țin de afecțiuni ale aparatului locomotor (oase, mușchi, tendoane, articulații), probleme de tip reumatismal (dar numai cel degenerativ, dat de trecerea timpului). Reușitele sunt mult mai bune decât cunoaște lumea. Din păcate, balneologia nu prea e socotită o ramură importantă a medicinei, poate că așa și e, dar cred că în asociere cu alte specialități s-ar putea face lucruri mult mai bune decât se fac. Cel puțin din punctul de vedere al sterilității feminine, cred că procentul nostru de reușită se află oricând la nivelul pe care îl dă reușita în urma fecundării in vitro.

Rep.: Care este procentajul de reușită?

C.H.: Din păcate, nu am putut face studii, dar estimând după o muncă de o viață – sunt aici de 35 de ani –, procentul cred că e puțin mai mult decât la fecundarea in vitro, mai exact 4-5%, ceea ce e un procent foarte bun.

E mai ușor să previi decât să tratezi

Rep.: Un sejur terapeutic durează între 10 și 21 de zile?

C.H.: În mod ideal, da. Ideal e de 20 de zile, limita minimă e de 10 zile, referitor la tratamentul de tip curativ. Dar balneologia, dintre toate ramurile medicinei, se pretează cel mai bine tratamentului de tip profilactic, care se adresează unor persoane care nu sunt bolanve, dar doresc să prevină eventualele îmbolnăviri. Pentru aceștia avem pachete mai scurte, cu 7 zile, din care 5 zile de tratament propriu-zis și acces la bazinul cu apă sărată și sâmbăta și duminica. Cei doi factori speciali pe care îi avem sunt apa sărată și nămolul.

Rep.: În ce constau procedurile terapeutice?

C.H.: Apa sărată o putem da în două moduri: pentru tratamentele adresate sterilității feminine dăm apa sărată la vană. Încălzim apa la 36-37 grade, pacienta intră în vană circa 15-20 de minute, fără să trebuiască să se miște foarte mult. Procedura este esențială și se repetă zilnic. La bazin, treaba este foarte simplă. În apa sărată se stă maximum 30 de minute. Oamenii vor să intre și să nu mai iasă pentru că apa sărată îți dă o senzație excelentă, dar nu e bine, pentru că se ajunge la reacție balneară. Pot apărea probleme cardiovasculare și la cei care nu știu că au așa ceva sau la cei care au probleme latente de genul ăsta. Noi am pus în acest scop afișe peste tot ca să se știe că nu e voie să se stea mai mult de 30 de minute în apa sărată. Nu putem asigura cadru medical constant la bazin, dar din când în când avem un kinetoterapeut care le arată pacienților ce să facă și cum să se miște în bazin. La procedurile pe care le avem în interior, masajul se face în modul clasic, iar electroterapiile, conform standardelor pe care le avem: ultrasunete, laser, unde scurte, curenți diadinamici, curenți interferențiali. În general, toate astea se rezolvă în maximum 10 minute. Pe lângă asta, mai există niște proceduri speciale cum ar fi baia galvanică și baia galvanică generală, numită și baia Stanger, care este foarte bună în afecțiunile reumatismale de tip inflamator cronic. Mai sunt și împachetările cu parafină, o procedură asemănătoare cu nămolul, dar căreia îi lipsește efectul chimic al acestuia. În funcție de starea pacientului după consultul pe care i-l facem, îi prescriem între 3 și 4 proceduri pe zi.

Ce presupune heliotermia?

Rep.: Ce concentrație de sare presupun în medie tratamentele pe care le prescrieți?

C.H.: N-aș putea să vă zic exact, dar în orice caz, salinitatea se apropie de maximul posibil. Lacul Ursu e foarte special pentru că are concentrația de sare dispusă pe straturi. Apa nu e omogenă. Cu cât conține mai multă sare, stratul respectiv stă mai jos. Cu cât ne apropiem de suprafață, concentrația de sare e mai mică. Lacul Ursu e unic în Europa, special prin fenomenul de heliotermie. Straturile de apă sunt dispuse în funcție de concentrația de sare, iar deasupra are un strat de apă dulce care variază în funcție de cantitatea de precipitații. Acest strat creează un fel de fenomen de seră. Astfel, raza de soare pătrunde în apă, încălzește straturile cu atât mai tare cu cât stratul e mai concentrat, iar căldura rămâne blocată în apă pentru că stratul de apă dulce face heliotermia. Astfel, în jurul datei de 1 iulie, când dăm drumul lacului, la adâncime de doi metri apa are 40-42 grade. E interesant că stratul de apă dulce rămâne constant între anumiți parametri pentru că lacul nu are izvoare, ci se aprovizionează din apă de ploaie, prin șiroire. Astfel, tot ce e preaplin curge din Lacul Ursu în Lacul Aluniș, după care o ia printr-un pârâu, în jos, și curge în Tărnavă.

Rep.: Îmi puteți spune câte ceva și despre Lacul Negru? Acesta vine în completarea serviciilor pe care le oferiți în cadrul Hotelului Aluniș și a Lacului Ursu.

C.H.: Lacul Negru e tot sărat, iar pe malurile lui patronul Hotelului Aluniș a construit o bază de tratament aflată în cel de-al doilea an de funcționare care este excelentă și care folosește apa din Lacul Negru. Nămolul de-acolo este cel mai bun din toată stațiunea. E foarte bun pentru afecțiunile reumatismale, dar și pentru partea de sterilitate feminină. Complexul Lacul Negru are o bază în care putem face aceleași proceduri ca și la Hotelul Aluniș, dar are și un bazin afară, cu apă din Lacul Negru, care poate fi și încălzită prin intermediul panourilor solare deasupra bazei de tratament. Astfel, poate fi folosit înainte de 1 iulie.

A consemnat Andrei VORNICU