Măsuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Mureș (IPJ) pentru diminuarea accidentelor rutiere grave

Conferința de presă cu tema “Modificări legislative la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice”, organizată miercuri, 13 iunie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, a avut ca scop propagarea în spațiul public a unor informații utile pentru șoferi, legate de noile reglementări care au fost introduse de curând în legislație. De asemenea, s-au discutat aspectele de noutate ale Ordonanței Guvernului (O.G.) nr. 14 din 18 august 2017, intrată în vigoare începând cu data de 20 mai a anului curent. O statistică la nivel județean a numărului de accidente din primele cinci luni ale anului curent a fost adusă în discuție pentru a atenționa șoferii și pietonii cu privire la respectarea normelor de siguranță rutieră.

Diminuarea accidentelor rutiere grave cu 35% în perioada 2010 – 2017

Comisarul șef de poliție Florin Ioan Pop, împuternicit șef al Serviciului Rutier, prezintă principalele modificări din legislația ruieră și aduce lămuriri acolo unde e cazul. Acesta vorbește despre îmbunătățirea legislației și aducerea ei într-un cadru european, cu speranța îmbunătățirii structurii rutiere și a logisticii: “Contribuția fiecărei instituții este graduală, trebuie să ne facem analizele și să realizăm ceea ce ține de noi. România, ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene, și-a asumat obiectivul de e reduce mortalitatea în urma accidentelor rutiere cu 50%, în decada 2010-2020. Ne dorim să ajutăm la realizarea obiectivului scontat, nu neapărat pentru a scădea cu 50% mortalitatea, bine ar fi să o scădem 100%. O singură persoană decedată e o viață și să salvezi o viață e un lucru important. Îmbucurător este faptul că între 2010 și 2017, serviciul rutier Mureș a realizat obiectivul propus, mortalitatea la nivel de județ a scăzut cu 35%. În următorii 3 ani, încercăm să ne atingem obiectivul inițial. Prin urmare, trebuie să avem în vedere cele trei elemente care concură la producerea unui accident: factorul „drum”, factorul „autovehicul” și nu în ultimul rând, factorul uman”.

Suspendarea înmatriculării, în vigoare din 20 mai

Conform acestuia, prevederile O.G. 14 din 2018, care aduce modificări și completări Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, o parte dintre prevederile acestei ordonanțe au intrat în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2017, iar ultimele prevederi au intrat în vigoare începând cu data de 20 mai 2018. Florin Ioan Pop face referire la unul dintre elementele care concură la siguranța traficului rutier, mai exact la vehicul, principalele modificări aduse prin O.G. 14, care a intrat în vigoare din data de 20 mai 2018, se referă la starea tehnică a vehiculului care circulă pe drumurile publice, precum și la evidența și înmatricularea acestuia:

“Astfel, principala modificare care nu a existat și prin care ne aliem cu prevederile europene în domeniu este apariția Instituției Suspendării Înmatriculării, care nu exista până în momentul de față. Este introdusă „suspendarea înmatriculării”, prevăzută în articolul 6, punctul 29 și se traduce printr-o operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumurile publice. Odată cu introducerea acestei instituții au intervenit modificări la Articolul 10 din O.G. 195,dacă până în 20 mai, acest articol prevedea că este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic și a celor care au inspecția tehnică periodică (ITP) expirată, din 20 mai, au intervenit niște modificări. Începând cu această dată, este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, care nu sunt asigurate obligatoriu pentru pagube produse terților prin accidente rutiere, a celor pentru care a intervenit această instituție a suspendării temporare, precum și a vehiculelor înregistrate la primării care nu corespund sau au ITP-ul expirat ori anulat.

Începând din 20 mai, apare posibilitatea anulării ITP-ului, Registrul Auto Român fiind singura execuție abilitată să anuleze ITP-ul, în baza unor constatări efectuate în trafic.

Controlul circulației se face de către Poliția Rutieră, în colaborare cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate, în consecință, verificarea stării tehnice a vehiculelor o fac reprezentanții Registrului Auto Român, iar sancțiunile și constatările se aplică de către Poliția Rutieră, inclusiv măsurile administrative impuse”.

15 cazuri de ITP expirat în ultimele 3 săptămâni. Se rețin și plăcuțele cu numărul de înmatriculare al vehiculului, pe lângă certificatul de înmatriculare

“Modificări sunt aduse și în cadrul articolului 102, alineatul 1 din O.G. 195 privind sancțiunile care se aplică în cazul constatării contravențiilor. Se introduce punctul 39, care sancționează circulația pe drumurile publice a unor vehicule ce au înmatricularea suspendată. Se modifică și articolul 112 din O.G. 195, în sensul că în situația în care un vehicul este identificat în trafic cu ITP-ul expirat sau anulat, pe lângă sancțiunea principală a contravenției, intervine măsura administrativă de reținere a certificatului de înmatriculare și ca element de noutate, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare al vehiculului”, anunță comisarul șef de poliție în cadrul conferinței.

Din 20 mai și până acum, au fost identificate în trafic, la nivelul serviciului rutier Mureș, 15 cazuri în care ITP-ul era expirat, s-au luat măsurile legale de sancțiune, respectiv reținerea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare.

Termenul transcrierii dreptului de proprietate asupra vehiculului s-a majorat!

O altă modificare importantă adusă de O.G. 14 din 2008 este în baza articolului 11 din Ordonanța 195, în ceea ce privește transcrierea dreptului de proprietate: “Este o reglementare binevenită deoarece în multe cazuri s-au întâlnit în trafic autovehicule care sunt înmatriculate pe o anumită persoană și utilizate de alte persoane. Astfel, termenul de 30 de zile prevăzut pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, până la data de 20 mai 2018, se majorează la 90 de zile. Netranscrierea transmiterii dreptului de proprietate în acest termen se sancționează cu 9-20 de puncte amendă și reținerea CI, cu eliberarea unei dovezi fără valabilitate, precum și retragerea plăcuțelor de înmatriculare, pentru conducerea cu înmatricularea suspendată pentru netranscriere în 90 de zile”, a mai precizat Florin Ioan Pop.

În ceea ce îl privește pe vechiul proprietar, conform legislației în vigoare, acesta are obligația de a sesiza organul fiscal cu privire la efectuarea tranzacției de vânzare, motiv pentru care organul fiscal sesizat, în termen de 5 zile de la data sesizării, trebuie să notifice autoritatea competentă pentru înmatriculare. La rândul său, aceasta trebuie să facă mențiunea despre tranzacție în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate în termen de 30 de zile. În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile, înmatricularea se suspendă de drept până la data transcrierii dreptului de proprietate. Dacă un autoturism a fost vândut de mai multe ori succesiv, acest termen de 90 de zile e valabil din momentul primei tranzacții încheiate.

Creșterea accidentelor la nivelul județului în aceste prime luni ale anului este înregistrată la toți cei trei indicatorii de evaluare a accidentelor

Situația accidentelor rutiere întâmplate pe raza județului în această primă parte a anului nu este una prea fericită, numărul acestora fiind mai mare față de anul precedent. Principala cauză a lor este viteza neregulamentară a șoferilor târgumureșeni, fapt care a generat multe autotamponări cu consecințe grave: “E o situație atipică la nivelul județului Mureș deoarece la nivel național, principalele trei cauze generatoare de accidente rutiere, în ordine descrescătoare, le constituie abaterile săvârșite de către pietoni, viteza neregulamentară excesivă sau neadaptată condițiilor de drum și neacordarea de prioritate a pietonilor sau vehiculelor. În județul Mureș, ierarhia este diferită, principala cauză generatoare este viteza neregulamentară, fapt care a dus la producerea unui mare număr de autotamponări, cu consecințe grave, cu implicarea unui singur vehicul. Avem multe situații în care sunt implicați motocicliști sau bicicliști care se autoaccidentează și suferă leziuni corporale grave”, punctează comisarul șef de poliție.

Măsuri pentru diminuarea numărului de accidente rutiere grave din zona județului Mureș

Bilanțul accidentelor rutiere pentru prima parte a anului 2018 a fost detaliat tot de către comisarul șef de poliție Florin Ioan Pop, care a declarat următoarele:

“Raportat la anul 2017, avem o creștere cu 12 a accidentelor rutiere grave, cu 9 a persoanelor decedate în accidente rutiere – în 2017, după primele 5 luni, aveam 13 persoane decedate, acum avem 22, din păcate, iar la persoanele rănite grav avem o creștere de 5. În urma acestor analize am dispus 4 planuri de măsuri prin care am identificat sectoare de drum exacte, cauze precise și intervale orare fixe. Vom dispune logistica și forța umană de lucru pe aceste sectoare de drum și încercăm să scădem targetul, în virtutea obiectivului asumat. Pentru realizarea lui, maxim 40 de persoane putem înregistra ca și decedate în urma accidentului rutier, la finele anului”.

Poliția Rutieră Mureș, dotată cu două aparate de măsurare a vitezei de deplasare de tip TRUcam

Potrivit acestuia, în decursul celor 5 luni de la începerea anului, din totalul celor 104 accidente grave înregistrate la nivel județean, un număr de 38 constituie autoaccidentări, iar din cauza vitezei s-au constatat 27 de accidente grave soldate cu 6 persoane decedate și 28 de persoane rănite grav. În ideea în care viteza este pe primul loc la noi în județ ca și cauză generatoare, începând cu luna mai, serviciul rutier Mureș a fost dotat cu două aparate de măsurare a vitezei de deplasare de tip TRUcam (limbagj popular: “pistol”). Se acționează cu preponderență în zonele cu risc de accident crescut, în special pe drumurile naționale.

2 decese pe treceri de pietoni din județul Mureș, în 2018

Din cele 24 accidente rutiere grave produse pe fondul abaterilor săvârșite de către pietoni, întâmplate în acest an, un număr de 16 s-au produs pe drumurile naționale. Îmbucurător este faptul că deocamdată s-au înregistrat doar 7 accidente rutiere grave pe fondul neacordării de prioritate pietonilor, dar din păcate, 2 dintre ele s-au soldat cu decesul persoanelor implicate.

Cu scopul de a diminua rata mortalității, autospecialele dotate cu radar vor împânzi tot județul Mureș

În concluzie, Daniel Cătană, comisar șef de poliție și împuternicit adjunct al Șefului IPJ Mureș, a anunțat următoarele: “În a doua parte a acestui an ne dorim să intensificăm partea de prevenire a accidentelor, deși am avut scăderi succesive, observăm o ușoară creștere a evenimentelor rutiere, de aceea Poliția Rutieră a fost dotată cu noi autospeciale și aparate tip radar. Intenționăm să intensificăm aceste activități pentru atingerea scopului diminuării riscurilor rutiere. Deși avem creșteri înregistrate în acest moment, ele apar în condițiile în care fermitatea Poliției Rutiere este mult mai mare decât în anii precedenți. Sunt emise constatări și contravenții în număr mai mare față de anii trecuți, dar educația rutieră își spune cuvântul în mod negativ, deocamdată. Am dispus ca aparatele radar de tip TRUcam să fie alocate prin rotație în toate zonele de pe raza județului, dacă până acum exista o oarecare “cunoștință” a șoferilor că în anumite zone este radar, de-acum încercăm să fim prezenți cu radar și pe drumurile naționale mai puțin populare”.

Denisa CHEBUȚIU