Recepţia noului pod de pe strada Secerei s-a realizat în devans

Primăria Municipiului Târgu Mureş are veşti bune pentru toţi conducătorii auto şi pentru locatarii care domiciliază pe strada Secerei, cartierul Tudor Vladimirescu. Deşi lucrările de reabilitare integrală a podului de pe această stradă erau prevăzute să dureze până la sfârşitul lunii iunie, recepţia acestuia s-a realizat astăzi. Ulterior, în cel mai scurt timp, circulaţia autovehiculelor pe acest tronson de stradă intra în normalitate. Acest fapt s-a concretizat, în ciuda zvonurilor potrivit cărora lucrările de refacere a podului ar dura până în … toamnă.

Lucrările de reabilitare a infrastructurii continuă

Claudiu Maior, consilierul primarului, a fost prezent joi, 14 iunie, la faţa locului, pentru a mulţumi personal echipei ce a executat cu succes refacerea podului şi a ţinut să precizeze încă o dată care sunt ultimele schimbări ale infrastructurii la care se lucrează intens în această perioadă. A adresat scuzele de rigoare tuturor cetăţenilor care locuiesc în zonele vizate şi care nu au putut circula corespunzător în ultimele 2 luni, cu menţiunea că lucrurile vor reveni la normal în curând:

“Deşi au existat unii cârcotaşi care ne tot explicau cum nu vom putea realiza lucrarea în zona din cartierul Tudor Vladimirescu unde se află acest pod, vreau să vă spun că am finalizat mai repede cu două săptămâni decât ne-am propus. În mod normal, trebuia să fie făcută recepţia podului de pe strada Secerei abia după 3 luni de la data începerii lucrărilor, care a fost 29 martie 2018. Ei bine, suntem la mijlocul lunii iunie, iar podul este gata. În ceea ce priveşte lucrările, ele vor continua. Am schimbat infrastructura, cu tot ce înseamnă canalizare, drum public şi trotuare, începând cu zona sensului giratoriu de pe Bulevardul 1 Decembrie şi până la Pod, continuând acum până pe Strada 6 martie (tronsonul de drum dintre Tudor Vladimirescu şi strada Predeal). Lucrările vor fi finalizate în maxim 3 săptămâni, circulaţia va fi reluată atunci, după asfaltarea drumului, iar în ceea ce ne priveşte, ne cerem scuze tuturor târgumureşenilor care locuiesc în această zonă pentru că le-am restricţionat accesul circulaţiei în cartier în ultimele 2 luni şi 2 săptămâni şi de asemenea, le mulţumim pentru înţelegere. Doresc să precizez că totalul costurilor lucrărilor executate aici se ridică la aproximativ 450.000 de lei şi vreau să felicit societatea care s-a ocupat serios de construcţia de bună calitate, banii fiind alocaţi din partea Consiliului local”.

Din perspectiva tehnică, date legate de cât de dificilă a fost lucrarea, precum şi dacă au existat probleme pe parcursul efectuării acesteia, ce materiale au fost utilizate şi care e valabilitatea garanţiei, am aflat de la ing. Dorin Corbă, şef de şantier şi reprezentantul firmei de construcţii: “Acest pod a fost construit de la 0, ne-am folosit de chesoanele existente, s-a turnat fundaţia, stâlpii, totul în monolit, beton de clasă superioară, special pentru astfel de structuri. Garanţia este de 5 ani, dar cred că nu vor fi probleme în următorii 50 de ani. După cum se poate observa, lucrarea s-a finalizat în timp util, nu am întâmpinat probleme notabile pe parcurs, vremea ploioasă nu a fost cel mai bun aliat al nostru, dar s-au desfăşurat cu bine până la urmă. Sperăm să fie de bun augur, faptul că finalizarea construcţiei este devansată cu două săptămâni este meritul echipei. Noi am realizat partea de execuţie a proiectului, materialele utilizate sunt de bună calitate, conforme cu prevederile legale”.

“Dacă se continua disputa între Primărie şi Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Mureş legată de asumarea vinovăţiei, puteam să mai aşteptăm mult şi bine până la refacerea podului”

Viceprimarul Municipiului Târgu Mureş, Makkai Gergely, prezent la recepţia oficială a podului de pe strada Secerei, a declarat următoarele: “Consider că e o mare realizare pentru Târgu Mureş, îmi amintesc de ziua în care a avut loc incidentul, când s-a rupt o parte din pod, eram supărat şi mă simţeam deranjat, dar îmi pare bine că astăzi avem un pod la nivelul cerinţelor, bine construit şi la termen. Am respectat promisiunile făcute târgumureşenilor. Dacă se continua disputa între Primărie şi Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Mureş legată de asumarea vinovăţiei a unuia dintre noi, puteam să mai aşteptăm mult şi bine. Noi, cei de la primărie, ne-am luat angajamentul pentru repararea acestui pod tocmai pentru asigurarea confortului circulaţiei din zonă. Instanţele vor stabili în timp cine este vinovat şi trebuie să-şi asume plata investiţiei, important este că oraşul s-a îmbogăţit cu un nou element al infrastructurii. Vom continua lucrările, chiar dacă oraşul se transformă încet într-un şantier, sperăm ca luna viitoare să găsim constructorii pentru lucrările mari. Ne dorim să inaugurăm asemenea evenimente cât mai des posibil”.

Potrivit acestuia, drumurile principale de acces din marile cartiere ale oraşului vor fi refăcute pentru fluidizarea circulaţiei, mai apoi se va lucra la drumurile de legătură dintre arterele principale. În acest sens, în ultima perioadă s-a lucrat intens pe strada Călăraşilor şi pe altele de calibru mare, atât la asfalt, cât şi la îmbunătăţirea întregii infrastructuri şi a conductelor pentru utilităţi, gaze, apă, canalizare, inclusiv la conductele aeriene pentru electricitate şi telecomunicaţii în subteran. Aceste fapte necesită mari investiţii şi o colaborare perfectă între investitori, iar confortul şi aspectul estetic al oraşului trebuie schimbat. În acest sens, se alocă an de an sume importante de bani din fondurile Municipiului Târgu Mureş.

Verdictul final în ceea ce priveşte calitatea podului

Recepţile parţiale au fost făcute pe nivele de lucrări, iar din punct de vedere tehnic, scriptic şi al datelor obţinute, podul corespunde caietului de sarcini. O structură nouă înseamnă un pod nou, iar explicaţiile aferente vin din partea ing. Florian Moldovan, directorul Administraţiei Domeniului Public Mureş: “După 2 luni şi 2 săptămâni, lucrurile arată mai bine. După expertizele făcute acestui pod avariat din anumite motive de nerespectare a legislaţiei, am reuşit să îl reabilităm integral, cu o structură nouă, care va ţine ani buni de-acum încolo. Se va putea circula în siguranţă şi pe această porţiune de drum. În continuare, se vor face expertize tuturor podeţelor de pe râul Poklos, iar acolo unde este nevoie se va interveni prin efectuarea lucrărilor aferente constatărilor de specialitate. Podul s-a aflat în reparaţie capitală, anumite structuri au fost reabilitate 100% pentru că erau nesigure şi degradate. Vechea arhitectură a rămas nemodificată, inclusiv susţinerea podului şi elementele noi au respectat lucrarea iniţială. Am inspectat şi zona de sub pod, s-au respectat întocmai toate prevederile din proiect, inclusiv cele din partea de structură. Asfaltul turnat este unul impermeabil, cu siguranţă că va asigura izolarea structurii de beton existente”.

TEXT: Denisa CHEBUŢIU

FOTO: Alin Petre