Discursul șefei de promoție a Facultății de Medicină (UMF), Ina-Ioana Todoran

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă, în rândurile de mai jos, discursul susţinut de Ina-Ioana Todoran, şefă de promoţie a Facultăţii de Medicină, secția română, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu-Mureş.

Discursul a fost rostit vineri, 15 iunie, cu ocazia festivităţii de absolvire, eveniment organizat în Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş.

„Stimați profesori și oaspeți, dragi părinți, prieteni și colegi,

Mă simt onorată să mă aflu în fața dumneavoastră în această postură, reprezentând vocea colegilor mei. Astăzi sărbătorim reușita noastră, a tuturor. Transmit, așadar, sincere felicitări absolvenților promoției 2012-2018 a UMF Tîrgu Mureș. Sunteți extraordinari, puternici, capabili și veți reuși tot ceea ce vă propuneți, atât timp cât veți rămâne în slujba binelui.

Am îndrăznit să visăm și să credem în noi, am muncit și ne-am autodepășit și iată-ne ajunși la sfârșitul studenției, dar la începutul unei noi etape în care cuvintele cheie vor fi responsabilitatea, empatia și iubirea. Îmi doresc ca dificultățile pe care le vom întâmpina să nu ne deformeze caracterul, ci să ni-l șlefuiască. Să fim, în primul rând, oameni și, în al doilea rând, medici, să ne tratăm pacienții așa cum ne-am dori să fim tratați noi înșine sau cei mai dragi nouă. Satisfacțiile profesionale să ne mângâie sufletele, nu orgoliile, iar eșecurile să ne aducă aminte că suntem doar niște unelte prin care lucrează Dumnezeu, însă El are ultimul cuvânt.

În continuare, în numele colegilor mei, doresc să aduc sincere mulțumiri profesorilor și cadrelor didactice care ne-au împărtășit cunoștințe și experiențe profesionale, introducându-ne într-o lume aparte în care doar cei privilegiați pășesc. UMF Tîrgu Mureș este cel mai bun loc pe care îl puteam alege pentru educația noastră în domeniul medical.

Vă mulțumim și vă asigurăm de toată prețuirea și tot respectul nostru. Mulțumiri de suflet aducem părinților, bunicilor, fraților, rudelor și prietenilor, sursele noastre de putere care ne-au fost alături necondiționat, motivându-ne să continuăm. Și pentru că noi, promoția 2012-2018, suntem generația de absolvenți a Centenarului Marii Uniri, doresc să marcăm acest fapt deosebit, propunându-vă un moment artistic prin care să transmitem „La mulți ani” României și locuitorilor ei, înțelepciune și unitate pentru un viitor mai bun împreună!”

Șefa de promoție își exprimă trăirile intense avute la festivitate și pe pagina personală de facebook, unde le transmite apropiaților:

“Îmi sare inima din piept de bucurie și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a fost dat să trăiesc asemenea emoții. Au fost 6 ani plini în care a avut loc metamorfoza de la un copil inocent și plin de idealuri, la un adult asumat și pregătit să înfrunte realitatea și să o facă mai bună.

Mulțumesc părinți, bunici, rude, prieteni și tuturor celor care cândva mi-ați spus cuvinte de încurajare. Vă sunt recunoscătoare și vă promit să rămân OM și să vă dăruiesc înapoi prin muncă tot ceea ce am primit!”

