Discursul șefei de promoție a Facultății de Medicină (UMF), programul de studiu Medicină Militară, Carmen Ionela Teșulă

Discursul susținut în limba română de către Carmen Ionela Teșulă, șefa de promoție a Facultății de Medicină Militară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu Mureș, a răsunat vineri, 15 iunie, în Piața Teatrului:

„Stimați profesori și cadre militare, distinși invitați, dragi colegi,

Munca, dăruirea și perseverența ne fac astăzi să zâmbim. Au fost șase ani în care am visat, ne-am asumat riscuri, am învățat să ne organizăm activitățile, prețuind timpul, am învățat ce înseamnă cu adevărat disciplina și respectul, am trecut împreună peste momente stresante și am reușit să ne focusăm asupra țintei, aceea de a deveni medic militar. Și dacă acum simțim tahicardia datorată emoției absolvirii și nostalgiei amintirilor adunate pe parcursul anilor de studenție și avem curajul de a pleca într-o nouă misiune, nu ne rămâne decât să dovedim în continuare, prin fapte, că suntem demni de această profesie nobilă. Să fim conștienți de frumusețea, dar și de greutatea meseriei noastre, care dincolo de menirea de a fi medic, implică și responsabilitatea de a practica medicina în condiții specifice de luptă, în teatrele de operații, cea mai de preț armă a noastră fiind stetoscopul. Să încercăm să ducem o competiție strânsă în permanență cu noi înșine, să lucrăm în echipă și să păstrăm mereu un echilibru între profesionalism și omenie. Îmi exprim recunoștința și admirația pentru toți care au făcut posibilă această misiune: profesori, cadre militare, prieteni, colegi și, nu în ultimul rând, părinții care, deși nu au fost prezenți la niciun examen, au trăit aceleași emoții, același stres, de aceea îi putem considera și pe ei, astăzi, absolvenți. Felicitări tuturor și, cum spunea Hipocrate, să nu uităm că „unde este dragoste de om, acolo se practică adevarata medicină!”

(Redacția)