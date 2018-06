Promoţia Centenar, la UMF Târgu-Mureş

Share



Jurământul lui Hipocrate a răsunat vineri, 15 iunie, în toate colţurile Pieţei Teatrului din Târgu Mureş, ploaia torenţială ce şi-a făcut apariţia nepoftită, nu i-a intimidat pe cei 907 absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) Târgu-Mureş, care l-au rostit clar şi răspicat, plini de încredere, seninătate şi entuziasm în priviri.

În cea mai impresionantă şi plină de emoţie zi din viaţa de tineri medicinişti, cadrele didactice care le-au insuflat dragostea faţă de această nobilă profesie pe parcursul celor 3, 4, 5 şi 6 ani de studiu, precum şi membrii familiilor care i-au susţinut spiritual şi material în tot acest timp, au fost alături de cei 907 proaspăt absolvenţi ai UMF Târgu-Mureş.

Participanţii la festivitate au fost întâmpinaţi de un prezidiu din care au făcut parte reprezentanţi de vază ai UMF Târgu-Mureş: prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMF Târgu-Mureș, prof. dr. Constantin Copotoiu, președintele Senatului Universității, prof. dr. Angela Borda, prorector, prof. dr. Oana Mărginean, prorector, conf. dr. Nagy Elod, prorector, prof. dr. Camil Vari, prorector, prof. dr. Rodica Bălașa, directorul Școlii Doctorale, prof. dr. Ovidiu Cotoi, decanul Facultății de Medicină, prof. dr. Daniela-Lucia Muntean, decanul Facultății de Farmacie, prof. dr. Cristina Bica, decanul Facultății de Medicină Dentară. Invitații de onoare ai festivității au fost ministrul Sănătății, Sorina Pintea, președintele Consiliului Județean, Peter Ferenc, și Nagy Zsigmond, subprefectul județului Mureș.

Prof. dr. Leonard Azamfirei: “Vreți să aveți succes în profesia pe care ați îmbrățișat-o? Îndrăgostiți-vă de ea!”

Rectorul UMF Târgu-Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, i-a îndemnat pe absolvenţii Promoţiei Centenarului să-şi iubească necondiţionat profesia, să o trateze cu onestitate şi seriozitate, astfel ca roadele muncii să le multiplice succesul în viitor. De asemenea, i-a îndemnat să judece drept, să nu facă anumite compromisuri de care să se rușineze mai târziu, atât pe plan profesional, cât şi pe cel personal:

“În acest an, 907 studenți, sub privirea mândră a familiilor lor și a întregului oraș, vor depune jurământul lui Hipocrate, un moment solemn care emoționează și obligă. Fiecare festivitate este frumoasă și specială în felul ei, dar cea din acest an are o încărcătură aparte. Anul 2018, denumit Anul Centenar, dă în mod natural un nume promoției voastre – Promoția Centenar, nume care vă va urma de-a lungul anilor. Istoria unei țări nu este întotdeauna identică cu cea a unui popor. Suntem mândri că suntem europeni, dar simțim uneori un disconfort legat nu de istoria noastră, ci de prezentul nostru, care este de fapt, poarta spre viitor.Mă uit la voi și nu vă văd în primul rând români, maghiari, germani, suedezi, italieni sau de alte naționalități, deși sunteți, ci vă văd tineri medici, dentiști, farmaciști, tehnicieni, nutriționiști, asistenți medicali, kinetoterapeuți sau profesori. Acesta este rostul unei universități – să vă ducă dincolo de ceea ce sunteți către ceea ce faceți sau ceea ce știți să faceți. Vreți să aveți succes în profesia pe care ați îmbrățișat-o? Îndrăgostiți-vă de ea cu pasiunea tinereții, cu patimă, cu forță, cu dăruire deplină. Orice veți face cu jumătăți de măsură vă va aduce înapoi și mai puțin decât ați dat! Orice veți trata cu superficialitate se va fisura repede. Orice veți face onest, cu seriozitate, veți regăsi mai târziu, multiplicat. Astăzi sunteți frumoși, fericiți și mulțumiți, atât voi, cât și părinții voștri. Maine veți reveni în lumea reală, aspră uneori, imprevizibilă alteori, în care veți supraviețui și veți câștiga sau veți pierde câteodată și datorită modului în care v-ați format în acești ani. Profesorii voștri s-au străduit să vă ofere nu doar informații, ci și modele, văd în voi măsura rostului lor. Paradoxul fiecărei festivități de absolvire vine din bucuria plecării și nu a venirii. Plecarea voastră din Universitate ne face mai bogați sufletește, pentru că de astăzi mersul vostru devine zbor. Vă doresc înțelepciune pentru a lua decizii potrivite. Să judecați drept, să nu faceți compromisuri de care să vă fie rușine mai târziu. Fie că e vorba de profesie sau de viața personală, cumpăniți binele vostru, dar nu ignorați niciodată binele celorlalți – aceasta este esența umanistă a profesiei pe care v-ați ales-o! Vă doresc curaj să mergeți încotro vă îndeamnă inima. Uneori este un preț de plătit pentru aceasta întrucât inima este mult mai capricioasă decât mintea, dar este modul cel mai sigur care să vă permită să vedeți frumosul din viață. Vă doresc mult noroc! Unii îi spun acestuia soartă, alții, dorință a Cuiva care este peste noi. Este uneori exact ceea ce face diferența între oamenii care sunt și înțelepți, și curajoși. Cred cu convingere că aveți experiența și atu-urile de a reuși să profesați performant în medicina românească sau din orice colț de lume, că veți găsi o poartă spre întruchiparea viselor de acum. Important este să nu le uitați, așa cum se întâmplă deseori într-o singură clipă, dimineața, când încă ne miram ce vii par ele. Daca vă păstrați curiozitatea și ambiția, conștienți de nobila vocație, veți afla mai târziu că optimismul tinereții este pe nedrept subestimat. Vă doresc împliniri și vă mulțumesc tuturor!”

“Autostrada” spre succesul profesional a fost construită

Într-unul dintre cele mai importante momente ale vieţii de student nu a lipsit nici de această dată prof. dr. Constantin Copotoiu, preşedintele Senatului UMF Târgu-Mureş. Acesta a transmis Promoţiei Centenar că de-acum înainte, soarta carierei fiecăruia se află în propriile alegeri şi decizii, că rolul profesorilor îndrumători s-a încheiat aici, “autostrada” către succesul profesional le-a fost construită.

“Astăzi este momentul tăierii panglicii, dar după acest moment crucial, autostrada va funcţiona sau nu, depinde de fiecare dintre dumneavoastră. Prin forţa proprie şi cea a împrejurărilor va trebui să ajungeţi la destinaţie, dacă se poate, fără să vă abateţi din drum. Nu vă speriaţi dacă va trebui să încetiniţi sau să o luaţi pe ocolite, dacă va trebui să o părăsiţi pentru un drum mai puţin larg, mai puţin important, mai lent, dar poate acela va fi singurul abordabil şi sigur în acel moment. Aveţi o destinaţie pe care aţi ales-o sau pentru care optaţi ulterior şi pentru a vă atinge scopul, va trebui să daţi importanţă esenţialului, să porniţi de la cauza evenimentelor, să faceţi loc studiului, dar mai ales practicii susţinută ferm de suportul teoretic acumulat (…) Dacă vă veţi consuma energia şi vă veţi risipi competenţa în detalii lipsite de relevanţă pentru prognosticul pacienţilor dumneavoastră, veţi deveni ineficienţi şi frustraţi. Toate specialităţile sunt la fel de importante, frumoase şi atrăgătoare, nu doar chirurgia, după cum v-aţi fi aşteptat să vă spun (…) Gaudeamus igitur, dragi studenţi!”, a spus prof. dr. Constantin Copotoiu.

“Țara are nevoie de voi!”

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi-a manifestat bucuria de a fi invitată să participe la eveniment şi a ales să ofere câteva sfaturi tinerilor medici de la UMF Târgu-Mureş, îndemnându-i să-şi asculte sufletul şi intuiţia, să fie mândri că au absolvit prestigioasa şcoală de medicină din oraşul nostru:

„Vreau să vă dau doar câteva sfaturi: timpul nostru este limitat. Nu trăiți în dogme. Nu lăsați zgomotul vocii altora să vă ascundă vocea interioară. Ascultați-vă inima și intuiția și veți sti ceea ce aveți de făcut. Celelalte sunt lucruri secundare. Și astăzi, acum, când veți rosti jurământul lui Hipocrate, să fiți convinși că aceasta este calea pe care ați ales-o și în care credeți cu adevărat. Felicitări! Nu uitați că sunteți mândria noastră, sunteți mândria țării. Țara are nevoie de voi, așa cum și voi aveți nevoie de ea. Sunt mândră că astăzi sunt invitata voastră, aici. Sunteți frumoși și entuziaști. Să nu uitați că atât timp cât voi fi ministru veți avea în mine un sprijin, acolo, la București. Vă doresc tot binele și nu uitați: sunteti rodul prestigioasei școli de medicină din Târgu-Mureș”.

“Gardă” nouă de profesionişti

Din prezidiu au făcut parte şi doi invitaţi speciali, președintele Consiliului Județean, Peter Ferenc, și Nagy Zsigmond, subprefectul județului Mureș, care au transmis felicitări absolvenţilor, alături de îndemnul de a-şi clădi o carieră la noi în ţară şi de a contribui astfel la îmbunătăţirea sistemului medical din România.

“Ne-am adunat astăzi să celebrăm o nouă generaţie de absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. Acest moment este un prilej de bucurie, în faţa noastră se află o gardă de profesionişti care vor începe să-şi practice profesia în spitale, cabinete medicale, farmacii sau instituţii de cercetare. Aţi ajuns la sfârşitul unei perioade intense de studii, dar acestea nu se încheie aici. Pentru a fi un bun specialist, trebuie să ţii pasul cu noile tendinţe din domeniul medical, aici sunt în joc şi vieţi omeneşti. Pregătirea unui medic, noile tehnologii şi aparatura performantă sunt lucruri esenţiale pentru a salva şi trata cât mai mulţi pacienţi. E important să fiţi empatici, omul bolnav este întotdeauna disperat şi vulnerabil, încercaţi să aveţi un cuvânt bun pentru toţi pacienţii dumneavoastră, să îi trataţi cu respect pentru că numai cu ajutorul omeniei poţi deveni un vindecător adevărat. Stimaţi absolvenţi, ţara noastră are nevoie de dumneavoastră. Dacă tinerii bine pregătiţi părăsesc România, sistemul nostru de sănătate se poate prăbuşi. Vă îndemn să vă exercitaţi profesia acasă şi să fiţi voi cei care schimbă imaginea sistemului medical românesc. Să fiţi mândri că aţi absolvit prestigioasa Universitate de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. Mult succes în tot ceea ce faceţi!”, a exclamat Peter Ferenc, alături de care au mai avut de transmis mesaje conf. dr. Nagy Elod (în limba maghiară) şi prof. dr. Angela Borda (în limba engleză).

Discursurile şi Jurământul lui Hipocrate în trei limbi

Discursurile multilingviste ale celor şapte şefi de promoţie ai Generaţiei Centenar UMF Târgu-Mureş le-au ajuns în suflete tuturor colegilor acestora, dar şi părinţilor, prietenilor care i-au ascultat cu atenţie, în timp ce lacrimile de fericire se amestecau printre picăturile de ploaie: Ina-Ioana Todoran – Facultatea de Medicină, limba română (discurs în limba română), Daday Emese – Facultatea de Medicină, limba maghiară (discurs în limba maghiară), Flavia Serena Săndoiu – Facultatea de Medicină, limba engleză (discurs în limba engleză), Carmen Ionela Teşulă – Facultatea de Medicină, programul de studiu Medicină Militară (discurs în limba română), Vajna Julia – Asistenţă Medicală Generală, reprezentantă a programelor de studii de 3-4 ani (Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Nutriţie şi dietetică, Tehnică Dentară, Educaţie fizică şi sportivă – discurs în limba maghiară), Denes Csilla – Facultatea de Medicină Dentară (discurs în limba maghiară), Szekeres Magdi-Maria – Facultatea de Farmacie (discurs în limba română).

Rostirea alternativă în limbile română, maghiară şi engleză a jurământului lui Hipocrate a reprezentat punctul culmiant al manifestării, iar prin spiritul acestuia, absolvenţii au jurat solemn că le va fi ghid în practicarea meseriei şi vor contribui cu toţii pentru a trăi într-o societate mai sănătoasă. La final, într-o notă artistică specifică celor mai talentaţi dintre medicinişti, imnul “Made in UMF” a fost fredonat în timpul îmbrăţişărilor camaradereşti dintre cei 907 medicinişti.

