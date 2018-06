Reghinul, învăluit în mantia muzicii cu ocazia Festivalului „Virginia Zeani”

Share



Festivalul Internațional de Operă „Virginia Zeani” va poposi miercuri, 20 iunie la Reghin, în două locații, Muzeul Etnografic „Anton Badea” și Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”.

Recital de muzică la Muzeul „Anton Badea”

Primul popas reghinean al festivalului va fi la Muzeul Etnografic „Anton Badea” care va găzdui, începând cu ora 17:00, recitalul de muzică clasică în aer liber susținut de Trio Arts (Roxana Oprea – vioară, Ágnes-Klára Sándor – flaut, Sviatoslav Perepelytsia – violoncel) membri ai Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș. Programul va cuprinde lucrări semnate de Joseph Haydn – Trio Londonez în Do Major, Georg Phillip Teleman – Sonată pentru flaut și violoncel în si minor (părțile 2 și 3), Wilhelm Friedemann Bach – Sonată în mi minor pentru două flaute (părțile 1 și 2), Wolfgang Amadeus Mozart – Duet pentru 2 flaute în Sol Major (partea a 2-a) și Joseph Haydn – Divertisment pentru flaut, vioară și violoncel în Sol Major.

„Ne bucurăm pentru faptul că acest festival va poposi și la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin . Aici există o expoziție dedicată Virginiei Zeani în care se găsesc câteva piese vestimentare, bijuterii și partituri de operă pe care distrinsa Virginia Zeani le-a interpretat”, a precizat Marian Jurgiu, directorul Festivalului de Operă „Virginia Zeani”.

Al doilea popas reghinean va fi la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” unde, începând cu ora 19:00, reghinenii se vor putea bucura de o seară pe cinste în compania muzicii.

Programul va fi deschis cu înmânarea titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Reghin sopranei Virginia Zeani, moment urmat de recitalul de pian susținut de Mădălina Pașol care va interpreta două lucrări semnate Frederic Chopin, Scherzo Nr. 2 înB-flat major și Andante Spianato e Grande Polonaise Brilliantene, Op. 22- Mib. Major. Programul serii va continua cu un moment susținut de Corul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș, dirijor Vasile Cazan, acompaniat la pian de Maria-Antonia Someșan, care va cuprinde pagini corale de excepție, Orlando di Lasso – Mattona mia cara. Ioan D. Chirescu – Doruleț, dorulețule, Constantin Rîpă – Cântec satiric, Birtalan József – Három nyárádmenti népdal, Adrian Pop – La bădița su părete, G. Verdi – Va pensiero (din opera ”Nabuco), G. Donizetti – Per te d’immenso giublio ( din opera ”Lucia di Lammermoor”) și P. Mascagni – Regina Coeli (din opera ”Cavalleria rusticana).

Partea a II-a a serii îi va aduce pe scenă pe soprana Zemlény Eszter (Ungaria), basul Slavis Besedin (Federația Rusă) și tenorul Ștefan von Korch (România), acompaniați de Cvartetul Classis, care vor da viață lucrărilor semnate de W. A. Mozart – Le nozze di Figaro – Deh vieni, non tardar, W. A. Mozart – Don Giovanni –La ci daremo la mano, G. Verdi – Rigoletto – La donna e mobile, G. Donizetti – Linda di Chamounix – O luce di quest anima, V. Bellini – I puritani – A te, o cara, Russian romance – Ochi Chernye , L. Delibes – Les filles de Cadix, M. Mussorgsky – Boris Godunov – Varlaam’s aria, A. Lara – Granada și G. Verdi – La traviata – Brindisi

„În decembrie 2017, doamna primar Maria Precup a propus înmânarea titlului de „Cetățean de Onoare” sopranei Virginia Zeani. Am ales ziua de miercuri, 20 iunie 2018, în perioada Festivalului de Operă Virginia Zeani și am convenit să oferim Reghinului și reghinenilor un spectacol extraordinar. Își vor da concursul Mădălina Pașol, una din cele mai în vogă pianiste ale Europei, trei solisti de operă, Corul Filarmonicii Târgu-Mureș condus de Vasile Cazan precum și cel mai cunoscut cvartet din Ardeal, Classis. Garantăm prin numele soliștilor și ariile alese un act artistic așa cum în Reghin nu a mai fost. Sperăm ca în urma acestui eveniment să facem o tradiție ca în fiecare an, una din zilele Festivalului de Operă Virginia Zeani să se desfășoare la Reghin”, a precizat Marian Jurgiu, directorul Festivalului „Virginia Zeani”