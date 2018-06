Lecţie despre păsări cântătoare, la Zoo Târgu-Mureş

Share



Peste 100 de copii au fost învăţaţi duminică, 17 iunie, la Grădina Zoologică din Târgu-Mureş, în cadrul campaniei internaţionale “Silent Forest” iniţiată de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), să deosebească zece specii de păsări cântătoare de pe teritoriul României, aflate în pericol de dispariţie, care încep să fie oferite spre vânzare în pieţe sau pe reţele online, informează www.agerpres.ro.

“Campania “Silent Forest” a fost lansată la Târgu-Mureş, ocazie cu care peste 100 de copii s-au arătat interesaţi să afle mai multe despre păsările cântătoare protejate prin lege, dar care sunt prinse ilegal şi vândute pe piaţa neagră. Astfel, la Grădina Zoologică din Târgu-Mureş, aparţinând municipalităţii, copiii au învăţat să deosebească zece specii de păsări, printre care sticletele, cinteza, piţigoiul, iar la final au eliberat din colivii, simbolic, păsări de hârtie. Campania internaţională “Silent Forest” este derulată de cele mai mari grădini zoologice din lume şi este un semnal de alarmă împotriva vânătorii ilegale a păsărilor protejate de lege”, a declarat, pentru Agerpres, Cosmin Blaga, purtător de cuvânt al Primăriei Târgu-Mureş.

Potrivit acestuia, campania “Silent Forest” se va încheia anul viitor, iar în tot acest timp iubitorii de păsări vor afla mai multe despre păsările aflate în pericol.

“Campania este necesară întrucât copiii vor fi mai atenţi atunci când vor vedea oferindu-se spre vânzare astfel de păsări, mai ales că şi în judeţul Mureş pe site-urile de vânzări au apărut deja oferte cu păsări rare de vânzare, cum ar fi sticletele”, a arătat reprezentantul Primăriei Târgu-Mureş.

Conform Agerpres, European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) derulează campanii de sensibilizare şi de finanţare pentru probleme importante de conservare, pentru a ajuta comunităţile să înţeleagă importanţa protejării biodiversităţii.

