Purtător de cuvânt nou la Spitalul Clinic Judeţean Mureş

De puţin timp, funcţia de purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean Mureş este ocupată de Gáll Boglárka, fostă jurnalistă la postul de televiziune Ştii TV şi cotidianul Zi de Zi din Târgu-Mureş. Care sunt gândurile şi obiectivele de viitor ale noului purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean Mureş, în mini-interviul următor.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinţi, pe scurt, cititorilor noştri.

Gáll Boglárka: M-am născut în Gheorgheni, județul Harghita, și trăiesc de cinci ani în Târgu-Mureș. În Ditrău am făcut școala generală, iar liceul în Gheorgheni. În anul 2016 am absolvit Facultatea de Științe și Litere, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, la Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș. În câteva săptămâni voi finaliza studiile masterale tot la această universitate și încă nu mă simt obosită să învăț. Am lucrat din anul I de facultate. Primul meu loc de muncă a fost la Televiziunea Știi TV, unde am avut emisiuni în limba maghiară. Din toamna anului 2017 am lucrat o perioadă la cotidianul Zi de Zi, după care am mai participat într-un program la E.ON România. Peste tot am învățat multe lucruri noi, pe care o să le pun în aplicare și aici. Puține persoane cunosc aspecte din viața mea cum ar fi faptul că deși mi-am ales o altă zonă, mereu m-a interesat și domeniul medical, care este unul dintre cele mai frumoase domenii, fapt pentru care subiectul lucrării mele de licență a fost migrația forței de muncă în domeniul medical, care m-a făcut să cunosc bine sistemul de sănătate în România. La studii masterale am continuat această temă, de care sunt în continuu interesată și mereu preocupată. În vara anului 2016, am fost plecată în Franța cu programul Erasmus plus, unde tot această temă era abordată. Alături de cele menționate anterior am mai avut și alte activități, care au contribuit la dezvoltarea mea, mi-a plăcut mereu să învăț cât mai mult și să și folosesc ceea ce am învățat. Când am venit în Târgu-Mureș a reprezentat o adevărată provocare adaptarea la acest mediu, având din păcate dezavantajul faptului că nu vorbeam limba română, în acești cinci ani trebuind să învăț aproape de la zero. Dar și acest lucru m-a ambiționat și m-a făcut să nu aleg calea cea mai ușoară de a renunța la ceva ce e mai dificil și consider că m-am adaptat cu succes în comunitatea târgumureșeană.

Rep.: De când ocupi funcţia de purtător de cuvânt şi ce presupune acest lucru, ce atribuţii ai?

G.B.: Dorința de valorificare a experienței și pasiunea pentru activitatea din sfera media și marketing m-a determinat să fac această alegere, participând la concursul organizat pentru acest post. Ca urmare a trecerii cu succes de etapele specifice concursului, ocup funcția de purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean Mureș de o lună și jumătate. Pentru mine, această activitate reprezintă o mare responsabilitate, întrucât consider că este necesară existența unei comunicări eficiente atât în cadrul interinstituțional, cât și în vederea relațiilor publice. Desigur, principala atribuție a acestei funcții este legată de comunicare și relații publice. Aceasta este cea mai vizibilă parte a activității de purtător de cuvânt care se vede din exterior, dar pentru realizarea acestui aspect este necesară o muncă de informare și monitorizare continuă asupra activității Spitalului Clinic Județean Mureș, sub toate aspectele sale, pentru a putea răspunde petițiilor adresate sau informărilor periodice pe care le publicăm. Totodată, printre atribuțiile vizate se mai regăsesc cele de organizare și coordonare a unor evenimente, promovarea sub multiple forme a informațiilor relevante pentru pacienți și pentru publicul interesat sau înregistrarea, analizarea și soluționarea petițiilor adresate.

Rep.: Ce obiective de viitor ţi-ai propus la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, una din cele mai mari instituţii medicale din judeţul Mureş?

G.B.: Pe parcursul acestor cinci ani de când locuiesc și studiez la Târgu-Mureș, apreciez că am primit multe de la acest oraș, fapt pentru care doresc să compensez acest lucru printr-o activitate caracterizată de eficiență și profesionalism în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş. Informarea cât mai corectă și rapidă a pacienților, și nu numai acestora, legată de activitatea noastră este, bineînțeles, un obiectiv foarte important. În același timp, aș dori să aducem în prim plan activitatea și munca asiduă a personalului medical dedicată sănătății cetățenilor. Cred că este foarte important ca noi, oamenii, să cunoaștem și să apreciem profesionalismul și eforturile celor implicați în sectorul medical. În același timp, dorim să venim în sprijinul oamenilor prin acțiuni menite să transmită cât mai multe informații acestora despre sănătate în general, despre serviciile medicale oferite de Spitalul Clinic Județean Mureș, despre medicii noștri sau despre drepturile și obligațiile pacienților.

A consemnat Alex TOTH