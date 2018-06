FOTOGALERIE: Tricolorul a fost la înălțime de Ziua Drapelului Național

Share



Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită în Cetatea Medievală Târgu-Mureș în cadrul unui eveniment ceremonios la care au participat numeroși reprezentanți ai instituțiilor militare și subordonate M.A.I., dar și târgumureșeni de toate vârstele.

Dorin Florea (Primarul Municipiului Târgu-Mureș), Alexandru Cîmpeanu (Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș) și Zsigmond Nagy (Subprefectul Județului Mureș) au fost câteva dintre oficialitățile care au onorat cu prezența evenimentul de omagiere a tricolorului.

„Atât de mult s-a scris, atât de mult s-a vorbit, atâta înflăcărare a fost de-a lungul istoriei acestei țări pentru însemnele naționale, atâția oameni s-au jertfit, atâți oameni au reprezentat România și s-a u luptat pentru rolul și locul ei într-o Europă a valorilor, ca să ajungem astăzi pur și simplu să fim într-o situație de neacceptat. Nu pot să fiu ipocrit, dar în același timp totuși continui să fiu naiv și să cred că redeșteptarea acestei țări, a acestui popor va fi în momentul în care va așeza mai presus de isterii, de ciudățenii, de tot ce înseamnă urât, a așeza chiar valorile naționale, ceea ce înseamnă imn, ce înseamnă drapel, dar nu făcute de-a valma, nu făcute cu multă ipocrizie de-a marca un eveniment, ci pur și simplu de a-l simți în sufletul fiecăruia și în manifestările de zi cu zi. Așa înțeleg eu o Zi a Drapelului, mai ales într-un an în care cu multă ipocrizie se anunță a fi Centenar, or o societate atât de divizată, atât de mult pornită spre ură și atâta hărnicie a unora de a participa la aceste distrugeri, încât mă întreb dacă nu mai bine am amâna cu încă o sută de ani ca să putem vorbi cu responsabilitate, cu respect și implicare de ceea ce a însemnat Unirea cea Mare. (…) Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături și sper ca locația aceasta să devină un forum al discuțiilor cu multă responsabilitate și cu multă implicare” a declarat Dorin Florea.

Invitație de a privi înspre viitor

Alexandru Cîmpeanu a dat citire mesajului transmis de Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc: „Drapelul unui stat este un simbol al identității acelui stat și consider că este cel mai important dintre simboluri. Concepute să ne impresioneze vizual sau melodic, simbolurile naționale ni se adresează astăzi, chemându-ne cu gândul și sufletul să privim cu mândrie în trecut. Consider însă că momentele în care celebrăm aceste simboluri sunt și o invitație să privim înspre viitor. Asta pentru că trebuie să depășim încrâncenările din trecut și acest lucru înseamnă, înainte de orice, respect. Respect pentru valorile culturale și istorice, respect pentru simbolurile fiecărei națiuni. Doar lucrând împreună și arătând respect unul pentur celălalt putem merge înainte. Și doar respectând simbolurile identitare ale fiecărui stat și națiune putem evita greșelile din trecut și putem construi împreună un viitor mai bun pentru copiii noștri.”

Zsigmond Nagy a citit mesajul prim-ministrului României, Viorica Dăncilă: „(…) Tricolorul ne unește și este mândria noastră, alături de celelalte simboluri naționale: Stema Națională și Imnul Național. În anul celebrării Centenarului, vă îndemn, dragi români, să cinstim cum se cuvine tot ceea ce ne reprezintă ca națiune și să ne învățăm copiii să prețuiască în aceeași măsură valorile care au fost motorul României moderne. La mulți ani românilor, României și tricolorului!”

Ziua Drapelului Național, proclamată în 1998

În continuare, subprefectul Județului Mureș a făcut o prezentare cronologică a istoriei Drapelului Național, subliniind importanța lui în ziua de azi, dar și caracterul său omniprezent: „Cea mai veche însemnare despre tricolor o găsim într-un decret imperial al lui Iustinian care stabilea și însemnele teritoriilor dacice. Drapelul românesc a trăit istoria acestei țări. (…) În ziua de 15 iunie 1848, prin Decretul nr. 1 al guvernului provizoriu al Țării Românești, tricolorul roșu-galben-albastru devenea drapel național. Prin legea nr. 96 din 20 mai 1998 s-a proclamat Ziua Drapelului Național pentru a marca ziua de 26 iunie 1848. Fiecare culoare din drapel, nu întâmplător aleasă, are o anumită semnificație. Astfel, albastrul cerului – libertate, loialitate; galbenul ogoarelor – dreptate, bogăție; roșul sângelui – capacitatea de a servi patria, frăție. După 1848, steagul tricolor a fost modificat prin plasarea în centrul său a unei noi steme ce simboliza o nouă formă statală, Republica Populară și, după 1965, Republica Socialistă. În decembrie 1989, când poporul român s-a ridicat împotriva dictaturii, drept expresie a condamnării vechiului regim a fost îndepărtat de pe flamura tricolorului semnul heraldic care reprezenta dictatura. Drapelul apare azi în toate manifestările publice, este arborat pe sediile instituțiilor și se impune prin semnificație și înălțime spirituală.”

La finalul acestei prezentări a avut loc primirea Drapelului Național al României, care a fost înălțat pe catarg. A urmat binecuvântarea drapelului de către părintele protopop Oliviu Zahan și sărutarea drapelului de către oficialitățile prezente la ceremonie: primarul Municipiului Târgu-Mureș, Vicepreședintele Consiliului Județean, Subprefectul Județului Mureș și Comandantul Garnizoanei Târgu-Mureș.

La final, a fost intonat Imnul Național, după care a Garda de onoare formată din militari aparținând Batalionului 10 Operațiuni Speciale „Vulturii”, Batalionului 640 Sprijin Logistic „Horea, Cloșca și Crișan” și ai Grupării de jandarmi mobile „Regele Ferdinand I” din Târgu-Mureș au acordat onorul audienței.

Andrei VORNICU