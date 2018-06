Varga Nikol, campioana mondială la 9 ani!

Share



Mica gimnastă-dansatoare a Târgu-Mureșului Varga Nikol, în vârstă de doar 9 anișori, a devenit campioană mondială la proba solo Dans Contemporan, în cadrul Campionatului Mondial „Dans World Finals”, competiție disputată în localuitatea Porec din Croația la sfârșitul lunii trecute. Ea s-a impus în liga A (profesioniști), iar în liga B (semiprofesioniști) a obținut locul 2 la Dans Acrobatic.

Mica sportivă a împlinit cei nouă ani în 6 iunie, tocmai a absolvit cursurile clasei a II-a la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” și este legitimată la Club Together Dance Târgu-Mureș, unde se pregătește cu antrenoarea Pásztor Tünde. Nikol practică această disciplină de la vârsta de 4 ani și a participat deja la nenumărate concursuri de dans începând din anul 2015, la categoriile Gimnastică acrobatică, Dans contemporan, Show Dance, Cheerleading, fiind de fiecare dată pe podium. Probele ei preferate sunt Gimnastica acrobatică și Dansul Contemporan, la care a și obținut cele mai valoroase rezultate.

Palmares bogat la doar nouă ani

În cei patru ani de când participă la întreceri în această disciplină deosebit de spectaculoasă, Nikol a participat la nenumărate concursuri, atât în țară, cât și în străinătate, în Bulgaria, Ungaria și Croația. La sfârșitul acestei săptămâni, mai exact în perioada 28-30 iunie, ea va reprezenta România din nou la Campionatul European „MLTSZ”, care va avea loc la Brașov, unde vor participa peste 30 de Cluburi de Dans din România, Slovacia și Ungaria. A obținut acest drept în urma rezultatelor din consursurile de calificaree disputate anterior.

Dar să-i trecem în revistă principalele rezultate, care i-au făcut deja vitrina de trofee neîncăpătoare.

În anul 2015 a cucerit cu grupul primul loc la Festivalul Balcanic Femi Sport și s-a clasat locul 3 în primul concurs la solo, la categoria Gimnastica artistică. În anul următor, la Bucharest Dance Festival, la Solo, categoria Gimnastică Acrobatică (cu dansul Cruella) a ocupat locul 3 și a obținut calificarea la Mondialele din Canada, la Vancouver. Anul trecut i-a adus un premiu special la Festivalul Balcanic de la Buzu și locul 1 cu grupul de Acrobatic. A urmat un loc 2 la Grup Ministar Acro dance și aceeași poziție la Solo Acro, în întrecerea Rhythm Of Dance, concurs caritabil pentru copii cu cancer. Anul s-a încheiat cu Festivalul „Stelele Aurii” din București, un concurs important, unde a obținut calificarea pentru alte întreceri de mare anvergură din Spania. Aici a încheiat pe locul 2 la Solo Acro și 3 la Solo Contemporan. Rezultatele din acest an sunt pe departe vârful de până în prezent a unei sportive aflate abia la început. Cu locul 2 cucerit la Solo Acro loc 2 și 3 la solo Contemporan, profesioniști în cadrul Bucharest Dance Festival, ea s-a calificat la Festivalul de dans Canada, la Montreal. În cadrul Dance World Cup Romanian Qualifier de la București a obținut cu dansul Alladin (cu care a obținut multe alte clasări pe podium) locul 3 la Solo Acro, locul 1 la Grup Show dance „Wolf Night” și calificarea în Spania. La acestea se mai pot adăuga multe alte clasări pe podium cucerite în acest an în competițiile interne, în probele de solo, duo, trio sau cu grupul condus de inimoasa Pásztor Tünde. Titlul mondial din Croația este deocamdată cel mai valoros rezultat, dar problema care se pune este posibilitatea micii sportive de a participa și la Mondialele din această vară de la Montreal (unde a obținut calificarea), evident vorbind despre susținerea financiară.