Ședința CL Tîrgu Mureș, la foc semi-automat. Am fost la alt deliberativ? Până la punctul 5

Astăzi am asistat la cea mai scurtă ședință a Consiliului Local Tîrgu Mureș din acest mandat, exceptându-le pe acelea la care aleșii UDMR au protestat și nu a fost cvorum de prezență. M-am frecat bine la ochi când am văzut că nu se făcuse încă 15.30 și m-am întors în redacție, de nici nu știam cum să încep să scriu așa devreme. Dar nu asta vă interesează, nu?, ci ce s-a votat.

Continuând în aceeași notă, ședința aleșilor târgumureșeni a început atât de calm, încât aveam senzația că am lipsit ceva vreme din oraș – bine am mai lipsit – și am ajuns în 2020 și s-a schimbat consiliul. Acum, cum, nu comentez.

Primele patru puncte au trecut rapid de votul consilierilor, fără împotriviri și cu doar o abținere la punctul 4, de mă miram ce pipa păcii or fi fumat aceștia. Dar să nu vă țin prea mult pe jar și să scriu, iar dvs. să citiți ce prevăd proiectele. Primul a vizat aprobarea componenței Consiliului Consultativ din cadrul Serviciului social cu cazare “Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș”.

Din consiliu votat vor face parte consilierii locali Peti Andrei, Kovács Lajos, ambii UDMR, și Dumitru Matei – PNL și trei reprezentanți ai beneficiarilor – Petru Tolan, Vasile Hanc și Laurențiu Alexandru Popa.

Mie, cel puțin, îmi place cum s-a transformat acel loc, pe vremuri de tristă amintire, într-unul unde oamenii sunt respectați. Așa că să sperăm că vor contribui și aleșii locali la această imagine.

Noi condiții la adăpostul de noapte

Al doilea proiect vizează modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Centrul Social-Adăpost de Noapte.

A fost aprobată varianta a doua care prevede modificarea articolului 6 din regulament și se referă la beneficiarii serviciilor sociale – cine pot beneficia și care sunt condițiile de acces în adăpostul de noapte. Aceștia vor fi, conform hotărârii modificate: persoanele adulte care nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţii de locuit din resurselor proprii sau cu sprijinul familiei, respectiv tinerii cu vârsta de peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al statului.

Condițiile de acces în ”Centru social – Adăpost de noapte” vor fi următoarele: beneficiarii au avut ultimul domiciliu stabil în municipiul Tîrgu-Mureş, iar cei care provin din alte localități (în situații de urgență), o perioadă de cel mult 7 zile; beneficiarii provin din centre de plasament de pe raza municipiul Tîrgu-Mureș; la data solicitării asistenței nu au niciun fel de adăpost, din resurse proprii nu își pot asigura unul și nu au rude sau aparținători care i-ar putea găzdui; admiterea acordării serviciilor sociale se stabileşte în urma evaluării inițiale (anchetei sociale), la propunerea managerului de caz, printr-un act aprobat de conducerea municipiului; beneficiarii se înregistrează în Registrul de evidenţă al beneficiarilor; pentru beneficiarii care realizează venituri regulate, cu excepția celor care au venitul minim garantat sau au încadrare în grad de handicap, contribuţia obligatorie este de 4 lei/persoană/zi; beneficiarii trebuie să fie independenți fizic, să nu sufere de boli grave care nu permit frecventarea de comunități (asumat prin declarație pe proprie răspundere).

Din expunerea de motive am aflat că numărul de locuri la adăpostul de noapte e de 100, însă media anuală în ceea ce privește numărul asistaților e de 130 de persoane, iar numărul solicitărilor e în creștere. “Acest număr mare de asistați se datorează familiilor cu copii aflați în asistență – 15 familii compuse din 27 de adulți și 38 de copii”, am mai lecturat din expunerea de motive.

Concursul de soluții My City – modificat

Punctul 3 de pe ordinea de zi a adus doar o modificare la HCL 161 din 30 mai anul acesta privind organizarea concursului de soluții – Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – Piața Victoriei – Piața Trandafirilor – Piața Petőfi – Piața Bernády – Bulevardul Cetății “My City Tîrgu Mureș/Marosvásárhely/Neumarkt”.

Astfel a fost modificată Anexa 1 – Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, timpul scurt nu mi-a permis să compar vechiul cu noul – 16 pagini – dar vor reveni pentru cei l-au prins doar pe primul, Anexa 2 – Tema concursului, aici sunt alte 7 pagini, Anexa 3 – juriul concursului care va avea în componență 15 persoane, inclusiv cinci consilieri locali – Furó Judita, Magyari Előd, Mozes Levente, Călin Moldovan și Tatár Lehel – și arhitectul municipiului – Florina Daniela Miheț, Anexa 6 – calendarul de desfășurare – câștigătorul va fi anunțat în 28 septembrie 2018, și Anexa 7 – Bugetul concursului – 35 de mii de euro vor fi acordate pentru primele trei locuri – 20.000 de euro – locul I, 10.000 de euro – locul II și 5.000 de euro – locul III. De asemenea, vor putea fi premiate cu mențiuni, fiecare în valoare de 1000 de euro, alte trei proiecte.

Bugetul aprobat este de 200.000 de lei însă, astfel că diferența va alocată cheltuielilor cu juriul, materiale promoționale, organizarea expoziției etc.

Proiectul de hotărâre a trecut cu o singură abținere și fără intervențiile în POL a celor doi noi consilieri care au omis să se înscrie la cuvânt procedural, semn că adaptarea la ședințele deliberativului necesită uneori timp.

Următorul proiect votat a fost Planul Urbanistic de Detaliu pentru o zonă de pe strada Ceangăilor, în cartierul Unirii.

Contre pentru Lee Man-Hee

Totul înainta monoton și rapid, rapid, astfel că deja mă gândeam la o cafea aburindă care să mă țină trează în toamna asta de vară. Dacă nu s-ar fi contrat pe la punctul 5 consilierul local Radu Bălaș cu viceprimarul Makkai Gergely aș fi căzut de pe scaun, adormită, din cauza plictiselii că nu e niciun scandal, niciun ton ridicat, nicio acuză și o luptă la microfon.

Liniștea mi-a fost însă întreruptă de proiectul privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureș în vederea deplasării la Baja/Ungaria, în perioada 13-15 iulie 2018.

Tonul l-a dat consilierul local Radu Bălaș. “Văd că aceste deplasări la distracție pe bani publici continuă la foc automat, în Tîrgu Mureș, de data aceasta vedem că se mai organizează o deplasare la Festivalul Ciorbei de Pește în Ungaria, adică câțiva reprezentanți ai Primăriei vor merge pe bani publici să mănânce la Baja, în Ungaria. Îmi veți spune că da, sigur, Tîrgu Mureșul trebuie să realizeze relații externe senzaționale, să nu fim izolați în țara noastră și să avem conexiuni în lumea largă. Din păcate constatăm și constat cu regret că în ultima vreme am avut dreptate. S-a semnat și un memorandum cu un ONG din Coreea de Sud, la o simplă căutare pe Google vom vedea că acel individ care conduce acel ONG din Coreea de Sud, este un controversat sectant, care susține că el interpretează Biblia mai bine decât Iisus Cristos și alte declarații de-ale lui, cu acest individ am semnat noi un memorandum și chiar l-am văzut pe domnul primar Florea chiar mândru că suntem singurul oraș din România care am făcut asta. Eu cred că niciun oraș din România nu a mai făcut asta pentru că, înainte să voteze așa ceva, au studiat, au investigat, să vadă ce face acest ONG, cine este acest individ, probabil de aceea nu a mai semnat nimeni un memorandum cu acel ONG din Coreea de Sud”, a spus acesta.

Magyari Előd a luat cuvântul apoi, însă foarte calm și a făcut o propunere de suplimentare a numărului de delegați.

“Pe lângă ironizările domnului Bălaș cu privire la toate deplasările, la ciorbă de pește ș.a.m.d., totuși aș avea o propunere, să mai suplimentăm cu un loc pentru domnul Csiki, să se deplaseze și dânsul pentru o ciorbă de pește”, a propus acesta.

După cum ne așteptam, viceprimarul Makkai Gergely nu a rămas dator cu o replică și a apărat parteneriatul cu organizația Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light – HWPL din Coreea de Sud și pe Lee Man-Hee, președintele acesteia.

“Îmi pare rău, stimați colegi, îmi pare rău, domnul coleg, consilier Bălaș, dar după părerea mea folosiți un ton extrem de jignitor la adresa unui personalități mondiale, unei personalități care reușește să organizeze anual niște adunări la care participă aproape 200 de țări din lume. Mie mi-ar fi rușine să îl numesc individ pe acest domn, care este un ONG cuprins și la Organizația Națiunilor Unite. Și faptul că invocați secta respectivă, mai puteți să îmi spuneți un alt articol decât al unui deplasat din Olanda, a unui tânăr deplasat din Olanda, și îmi permit să spun asta, care a făcut această afirmație. Este unul singur. Unul singur. Foști șefi de stat și anul trecut când am fost acolo, șefii de stat ar fi fost participanți la această organizare dacă nu era la New York o întrunire a ONU. Mulți șefi de state au participat și sunt mândru că Tîrgu Mureșul este primul oraș din România care am aderat la această organizație și suntem un oraș al păcii. Dacă nu vă convine să fim un luptător pentru pacea mondială, atunci îmi pare rău, libertatea dvs. nu se explică prin faptul că sunteți împotriva progresului, împotriva tuturor lucrurilor care sunt progresive pentru omenire. Mi-ar fi rușine să spun și să îl numesc individ pe acest om”, a replicat viceprimarul.

Bakos Levente a mai detensionat atmosfera, vorbind aproape romantic-liric despre aceste deplasări.

“Aceste denumiri reprezintă, practic, zilele orașului respectiv, că se numește festivalul ciorbei sau festivalul mării sau diferite festivaluri la care participăm sunt principalele evenimente în care relațiile interculturale și relațiile de fraternitate între localitățile noastre au loc, e principalul loc în care se pot întâlni. Cum vin cei de la diferite orașe înfrățite la Zilele Orașului și sunt cel puțin 4-5 consilieri și nu am nimic împotrivă să meargă 4-5 consilieri în fiecare oraș înfrățit pentru că sunt niște legături de suflet. Poate pentru etnicii maghiari sunt relații mai speciale dacă sunt din Ungaria, pentru confrații noștri din Tîrgu Mureș relațiile cu Chișinău sunt deosebite și trebuie să le menținem și să acordăm banii. Banii despre care discutăm acum sunt 457 de euro, unii câștigă într-o jumătate de lună acești bani”, a punctat alesul local UDMR.

Când se întâlnește un Taur cu un Berbec, e clar că scânteile sunt pe acolo, așa că disputa a continuat, dacă nu mai continuă și la această oră, pentru că eu i-am lăsat în bună pace pe la 15.30.

“Nu știu de ce ridică tonul colegul Makkai precum bunica la adresa nepotului. (…) Eu am vorbit civilizat, cu calm, pe acest ton, și nu cred că este corect să fiu certat pentru că nu vreau să lupt pentru pacea mondială. V-am mai spus încă o dată. Noi, aici, în Tîrgu Mureș, nu putem lupta pentru pacea mondială, oricât am vrea. Dvs. puteți încerca, domnule Makkai, eu nu vă opresc, sunteți un om liber, puteți lupta, dar veți putea influența pacea mondială, exact cât putem influența producerea unor cutremure, adică deloc. Spuneți că l-am numit individ pe acest coreean, da, așa l-am numit, îmi asum, dar totuși și dvs. folosiți cuvinte mai grele – mi-ar fi rușine, acel deplasat, există mai multe, nu doar o referință negativă la adresa acestui Man Lee Hee, nu a spus doar un olandez, au spus-o mai mulți și în momentul în care mai mulți oameni spun ceva, aș avea rezerve să mă și laud cu această realizare”, a replicat și Radu Bălaș.

Pe mine m-au cam pierdut cu acest domn, care într-adevăr e cam controversat sau dimpotrivă prin presa internațională, din Marea Britanie până în Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud, dar discuția din Consiliul Local Tîrgu Mureș mi-a amintit de concursurile de Miss World, Universe și alte asemenea, când concurentele aveau același nobil scop – pacea mondială. Cred că încă nu au reușit, iar concursurile se organizează în continuare. Sperăm ca Man Lee Hee și organizațiile sale să fie mai de succes.

Și acum să revenim la oile noastre, adică la proiectele noastre, și să vedem cât de bine a trecut deplasarea la Baja.

Csiki Zsolt a acceptat să fie în delegație, Sergiu Papuc l-a propus pe celălalt viceprimar ca un al doilea delegat, nominalizat de către primarul Dorin Florea, iar proiectul de hotărâre a trecut fără voturile POL. Suma deja a amintit-o Bakos Levente, așa că nu putem să le urăm delegaților decât drum bun, distracție plăcută și să „fure” niște proiecte deștepte de pe la Baja sau măcar o rețetă bună de ciorbă de pește, localitatea fiind renumită pentru acest fel de mâncare.

Despre celelalte proiecte, vă scriu zilele următoare.

Ligia VORO