Judecătorul Andreea Ciucă – AMR, verdicte spinoase după comunicatul ambasadelor

Judecătorul Andreea Ciucă – președintele Asociației Magistraților din România (AMR) – a oferit joi o amplă declarație pentru PSnews.ro în legătură cu poziția exprimată în aceeași zi de către cele 12 ambasade cu privire la modificările aduse la Codul Penal și la cel de Procedură Penală.

Încă de la început, șefa AMR a subliniat că independența justiției (deci inclusiv cea a judecătorilor și procurorilor) nu trebuie afectată, Andreea Ciucă amintind că asociația pe care o conduce le-a solicitat aleșilor să opereze corecturile necesare în acest sens.

„Două lucruri sunt esențiale. Unu: este de la sine înțeles că prin tot ce am făcut noi – ca membri ai Asociației Magistraților -, am punctat în mod clar și anul trecut, și anul acesta (și pe legile justiției, și pe coduri), și am scris sute de pagini: faptul că independența justiției, independența judecătorului și independența procurorului în dispunerea soluțiilor nu trebuie să fie afectate. Acolo unde am considerat că sunt propuneri legislative (vorbim acum despre Codul Penal și Codul de Procedură Penală) care ar putea fi interpretate ca aducând atingere independenței sau chiar ar putea declanșa efecte care, din perspectiva noastră, ar aduce atingere acestui principiu atât de important, am spus clar punctul nostru de vedere și l-am argumentat.

Noi n-am participat decât la ședința de deschidere a acestei «sesiuni» cu privire la modificările Codului Penal și Codului de Procedură Penală în ședința comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului. În schimb, am trimis materiale clare, în care au fost propuneri cu care am fost de acord, dar au fost bineînțeles și propuneri cu care nu am fost de acord. Iar noi am solicitat așa: fie unele dintre ele să se elimine, fie unele dintre ele să se corecteze, în așa fel încât să se aducă la necesitățile sistemului judiciar și la necesitățile respectării Statutului magistraților.

Deci din punctul acesta de vedere avem aceeași opinie în sine: că independența justiției, a judecătorului și a procurorului în dispunerea soluțiilor trebuie respectată. Cu această chestiune nu avem ce negocia – de la ea nu putem să facem rabat”, a detaliat Ciucă.

Pe de altă parte, președintele Asociației Magistraților din România a accentuat ideea că atunci când cineva își exprimă îngrijorări în legătură cu modificările codurilor, acel cineva trebuie să arate punctual care sunt prevederile care ridică semne de întrebare.

„A doua chestiune pe care am spus-o de atâtea ori când am vorbit și despre legile justiției, atunci când vorbim și despre aceste coduri: o discuție eficientă, o discuție responsabilă nu credem că poate fi dusă la nivel general. Adică indiscutabil: sunt și aspecte negative, sunt și aspecte care pot fi acceptate. Dar în momentul în care vorbim de existența unor aspecte negative și de afectarea independenței, trebuie să dăm exemple concrete. Am vorbit atât de mult de generalități la legile justiției (înainte de coduri), am auzit întruna faptul că se afectează independența. Am spus: «Dați-mi exemple! Unul, două, trei (nu mai multe) – haideți să le discutăm! Da: s-ar putea să fie așa. Să vedem ce-i de făcut!» Dar în momentul în care emitem un act și spunem că ne exprimăm îngrijorarea față de afectarea independenței la un mod general, eu cred că o astfel de dezbatere nu poate să ducă decât la reacții pasionale, și nu la reacții juridice, și nu la reacții care să aibă efectele dorite pentru sistemul judiciar și pentru magistrați.

Deci haideți să vedem ce nu este bine în acele coduri! Pentru că ar fi culmea să susținem că totul este perfect sau că totul respectă absolut întru totul principiile. Dar la ce nu este bine, haideți să ne așezăm, să vedem cu creionul, cu textul în față și să spunem lucrurilor pe nume! Așa, și noi putem să zicem la modul general că ne exprimăm îngrijorarea față de ce se va întâmpla în următorii 5 ani în justiția română. Niciodată n-am făcut așa și nu vom face! A: că este dreptul ambasadelor, că e vorbă de libera exprimare – nimeni nu oprește să facă lucrul acesta. Dar am dori ca aceste opinii să fie făcute în mod responsabil, iar responsabilitatea înseamnă punctarea aspectelor care, din perspectiva unor persoane, nu satisfac exigențele independenței”, a explicat judecătorul.

Totodată, Andreea Ciucă a făcut o analogie cu modificările operate de către Parlament la legile justiției, președintele Curții de Apel Târgu Mureș subliniind că lucrurile nu au fost perfecte nici acolo și că AMR a atras atenția asupra aspectelor care trebuia să fie corectate.

„V-am spus că la început (așa cum apărea proiectul cu propunerile), au existat o seamă de dispoziții cu care noi, AMR, nu am fost de acord, nu mergând neapărat în primul rând la independență (erau și aspecte care puteau fi interpretate ca ducând la efecte ce ating independența), dar ne refeream și la modalitatea de organizare a instanțelor, la celeritatea actului de justiției și – da – și la independența justiției, a judecătorului și a procurorului în dispunerea soluțiilor: Da: am identificat și o serie de astfel de probleme. După cunoștințele noastre, unele din ele au fost corectate. Unele din ele au fost eliminate.

La fel s-a întâmplat și în legile justiției. Aduceți-vă aminte în ce stadiu de neacceptat a intrat proiectul în discuția comisiei speciale! Însă noi nu am fost prezenți acum, așa cum am fost prezenți la legile justiției. Nu am reușit să facem acest lucru ca atunci – a fost un efort extraordinar și, dincolo de toate, suntem judecători și trebuie să ne urmăm atribuțiile în acest sens. Dar, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii, există o serie de texte care au fost modificate sau corectate, după cum există în continuare texte care, din punctul nostru de vedere, ar crea efecte vătămătoare pentru sistem. Însă, una peste alta, nu putem spune în mod global (subliniez: în mod global) că modificările la aceste coduri afectează independența. Pentru că așa par să fie lucrurile puse în balanță în adresa celor 12 ambasade despre care vorbim. După cum am spus și dincolo, la legile justiției: nu putem spune în mod global că acestea sunt negative și vătămătoare. Iar pentru chestiile pozitive pe care le conțin: da, acolo am înțeles să facem demersurile pe care le-am făcut. Este drept că aici am identificat o serie de texte care, din punctul de vedere al magistraților, nu trebuiau să se regăsească în forma respectivă. Acum va trebui să vedem forma finală și să facem un comentariu responsabil pe articole și să vedem dacă punctele noastre de vedere scrise au fost luate în considerare”, a afirmat judecătoarea.

În altă ordine de idei: în încheiere, Andreea Ciucă și-a exprimat nemulțumirea în ceea ce privește faptul că ambasadele din România nu s-au arătat până acum îngrijorate față de achitările bazate pe nereguli procedurale.

„În plus, am observat că ambasadele nu se îngrijorează deloc de necesitatea adaptării codurilor la dispozițiile deciziilor Curții Constituționale. De asemenea, nu manifestă nicio îngrijorare față de multele situații în care am avut achitări pentru nereguli procedurale. Da: noi încontinuu ne preocupăm de această independență. Fără ea nu avem ce discuta despre un sistem judiciar – să fim bine înțeleși! Dar trebuie să fie și echilibru. Bun: ne ocupăm să vedem dacă independența este afectată, dar ne ocupăm și pe partea cealaltă, să vedem dacă normele procedurale sunt respectate și dacă actul de justiție este făcut în concordanță cu normele europene și normele naționale, în așa fel încât să nu afecteze drepturile cetățeanului. Or, în această categorie ar trebui să avem în vedere și problemele procedurale care au fost multe (nu una, nu două) evidențiate în spațiul public în legătură cu anumite nerespectări ale drepturilor persoanelor pe parcursul desfășurării procedurii judiciare. Astea clar ar fi trebuit corectate, dar cum spuneam: trebuie luate în mod concret și văzut: ce s-a corectat, ce nu s-a corectat și care sunt chestiunile negative care continuă să existe – noi nu negăm acest lucru”, a conchis magistratul.