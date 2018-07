Selecția oficială a spectacolelor din Festivalul Național de Teatru 2018

Share



În data de 2 iulie a.c. echipa Festivalului Național de Teatru a organizat o conferință de presă dedicată anunțării selecției oficiale a celei de-a 28-a ediții a FNT.

Evenimentul, moderat de criticul Marina Constantinescu, director artistic şi selecţioner al FNT, s-a bucurat de participarea a peste 50 de jurnaliști și specialiști în domeniu care au putut afla atât numele spectacolelor invitate în acest an din străinătate, cât și unele elemente de noutate din structura Festivalului. A fost anunțat și primul eveniment major al FNT 2018: Atelierul Cehov, condus de regizorul Silviu Purcărete, programat la Sinaia peste doar o zi, se anunță în cadrul unui comunicat de presă emis de către Pamela Bojog-Pricopie, responsabilă de Relații cu presa FNT.

Conferința a fost transmisă în sistem live streaming și poate fi accesată integral pe site-ul www.fnt.ro și pe pagina oficială de Facebook a Festivalului.

În deschiderea conferinței, doamna Marina Constantinescu a anunțat și comentat lista celor 30 de spectacole selecționate din întreaga țară, produse în stagiunea teatrală 2017-2018, la care se adaugă alte șase spectacole reunite sub titulatura „Teatrul și Societatea. Acum”.

Sintetizând perspectiva proiectată asupra stagiunii teatrale care tocmai s-a încheiat, caracterizată a fi drept „o stagiune grea, în care multe teatre au avut probleme financiare”, directorul artistic al FNT a concluzionat: „Cred că teatrul românesc arată în continuare ce înseamnă performanță și valoare, ce înseamnă să trăiești în partea aceasta de Europă, ce ne doare, dar și ce ne face să fim altfel – pentru că bucuria de a fi împreună la teatru rămâne, cred, unul din privilegiile lumii în care trăim”.

Marina Constantinescu a reamintit că a 28-a ediție a FNT îi este dedicată marei artiste Cătălina Buzoianu și a precizat că Festivalul își propune, în acest an centenar, „să aștepte publicul cu o sută de evenimente, bine gândite și construite.” De aceea, ediția din 2018 se desfășoară sub semnul #fnt100.

În Festivalul Național de Teatru vor fi prezentate și importante spectacole străine, selectate, ca de obicei, de Marina Constantinescu. Directorul artistic al FNT le-a invitat să vorbească despre aceste producții pe coordonatoarele secțiunilor.

Actrița Ozana Oancea, coordonator al secțiunii de spectacole de teatru de peste hotare invitate în FNT, a precizat că în acest an ele au un numitor comun: teatrul SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ din Berlin, al cărui director artistic este, de aproape 20 de ani, Thomas Ostermeier. Renaște, astfel, vechea istorie de colaborare din 2007 când două spectacole în regia lui Thomas Ostermeier au fost prezente la București în cadrul FNT.

Cele trei spectacole de teatru străine ce vor veni în toamna în Capitală sunt:

Miss Julie / Domnișoara Iulia, după August Strindberg, regia: Katie Mitchell și Leo Warner – o producție a teatrului Schaubühne am Lehninen Platz, un spectacol în care „teatrul și arta video se îmbină perfect, iar ce se întâmplă în centrul scenei nu poate fi separat de ce se întâmplă în spatele acesteia”.

Beware of Pity / Ungeduld des Herzens / Nerăbdarea inimii, de Stefan Zweig, în regia lui Simon McBurney – actor și co-fondator al companiei Complicité din Londra – care se declară „fascinat de chestiunea conștiinței în romanul lui Zweig” și este convins „de puterea conștiinței une generații care poate produce un set de acțiuni determinante în declanșarea unui dezastru”: o coproducție Schaubühne Theater & Complicité și prima colaborare a regizorului amintit cu teatrul din Berlin.

Chekhov’s First Play / Prima piesă a lui Cehov – regia Ben Kidd și Bush Moukarzel – este o producție a tinerei companii Dead Centre din Dublin, care a fost prezentată la Festival of International Drama, un festival creat de teatrul Schaubühne am Lehninen Platz. Spectacolul face parte dintr-un proiect mai amplu, de reinterpretare a unor piese „nereprezentabile, cu texte excesive și incorecte” aparținând lui A.P. Cehov, Bertolt Brecht și Samuel Beckett.

Cât despre spectacolele internaționale de dans ce vor fi oferite în toamnă publicului FNT, ele au fost prezentate de scenarista și coregrafa Oana Răsuceanu, coordonatoarea secțiunii, care a precizat că aparțin unor companii celebre nu numai în Europa, ci și în întreaga lume. Acestea sunt:

Moeder / Mama – o producție Peeping Tom / Belgia 2016, în regia și coregrafia Gabrielei Carrizo – reprezintă partea mediană a unei trilogii despre membrii familiei începută în 2014 cu Vader (Tatăl) și care urmează să se continue cu Kind (Copilul) în 2019.

Compania olandeză Nederlands Dance Theater, creată acum 40 de ani, aflată anul trecut în focusul festivalului de la Edinburgh, vine în FNT 28 cu un pachet de patru creații coregrafice semnate de directorul artistic Paul Lightfoot și de coregrafi colaboratori. Titlurile sunt: Shoot the Moon, Woke Up Blind și The Statement. A patra creație, care se află încă în lucru, va avea premiera absolută în septembrie la Haga (Olanda), iar premiera internațională va fi în octombrie la București în cadrul Festivalului Național de Teatru.

OUTO – o producție SUA, în care marea dansatoare și coregrafă Ana Maria Lucaciu va prezenta, alături de Nathan Griswold, în premieră internațională la București, cea mai nouă creație.

În cadrul conferinței de presă au mai fost făcute precizări privind organizarea și structura Festivalului. Teatrologul Oana Borș a oferit detalii legate de noul concept de HUB cultural FNT care va funcționa în toamnă pe perioada de desfășurare a Festivalului: „HUB-ul FNT este gândit ca un spațiu cultural ce concentrează majoritatea evenimentelor conexe ale Festivalului. Este conceput ca un spațiu multi-art, Teatrul fiind elementul de coagulare. HUB-ul cultural va găzdui: expoziții, workshop-uri și spectacole de teatru-dans, proiecții de filme, lansări de carte de teatru, dialoguri cu creatorii și teoreticienii scenei, evenimente de artă urbană. Totodată, HUB-ul FNT va fi locul de întâlnire și de informare, punctul zero al întregului Festival”. El va funcționa în spațiile Hanului Gabroveni (ARCUB) în perioada 19-29 octombrie 2018.

Ultimul punct al conferinței de presă a fost destinat Atelierului Cehov dedicat actorilor din România, condus de regizorul Silviu Purcărete. Acesta se va desfășura la Sinaia, între 5 și 13 iulie, în spațiile Cazinoului și ale Centrului Cultural Carmen Silva din localitate. Cei 18 actori selecționați sunt (alfabetic): Irina Antonie, Cătălina Bălălău, Mădălina Ciotea, Silviu Debu, Andrei Elek, Ada Lupu, Conrad Mericoffer, Paula Niculiță, Alina Petrică, Liviu Pintileasa, Bianca Popescu, Dan Rădulescu, Gabriel Răuță, Ada Simionică, Rareș Florin Stoica, Sânziana Tarța, Istvan Teglas și Ionuț Vișan.

„Anul acesta Atelierul de teatru pe care deja obișnuim să îl organizăm în cadrul Festivalului va fi condus de un regizor de calibru precum Silviu Purcărete și va avea în centrul atenției arta lui Cehov, concentrată pe marginea piesei de teatru „Trei surori” și a câtorva fragmente din „Pescărușul”. Este întâlnirea unui mare regizor cu 18 actori care sunt deja nume ale teatrului românesc, artiști cu experiență care muncesc mult și sunt foarte la curent cu felul în care se face arta teatrului azi în lume, artiști foarte deschiși care au lucrat cu mulți regizori cunoscuți în teatre importante din București și din țară. De această dată vom putea să prezentăm în toamnă un film-document, realizat discret de un artist precum Alexandru Condurache, care va fi prezent la Sinaia și va încerca să surprindă momente ale acestui laborator de creație, respectând, însă, intimitatea unui astfel de lucru, în care credem foarte mult” – a precizat Marina Constantinescu.

A 28-a ediție a Festivalului Național de Teatru se va desfășura la București, între 19 și 29 octombrie 2018.

