Alexandra Delia Păcurar, elevă de 10 la BAC: „Îmi doresc foarte mult să fac Medicina și sper că o să am un viitor strălucit”

Alexandra Delia Păcurar de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu-Mureș este, alături de Ioana Cristina Bucur, de la Colegiul Național „Mircea Eliade” din Sighișoara, singura elevă din județul Mureș care a obținut nota 10 la examenul de Bacalaureat.

Alexandra Delia Păcurar a terminat specializarea Științe ale Naturii, a obținut nota 10 la proba scrisă de Limba și Literatura Română și calificativul Utilizator experimentat la proba de competențe a aceleiași discipline; nota 10 la Disciplina obligatorie a profilului (Matematică), probă scrisă; nota 10 la Disciplina la alegere (Chimie organică TEO nivel I/II), probă scrisă, și calificativul Utilizator experimentat la proba de Competențe digitale.

Primul 10 la BAC din istoria Ungheniului

Proaspăta absolventă este originară din Ungheni, iar Victor Prodan, primarul orașului, a invitat-o la Primărie unde a felicitat-o personal și i-a dăruit un aranjament floral rafinat, îmbogățit cu un portret al tinerei, un stilou auriu și un cufăr.

„Eleva face parte din comunitatea noastră și ne bucurăm. Este un copil extraordinar și vreau să felicit toți dascălii care au contribuit la educația ei, începând de la grădiniță, până la terminarea liceului, dar și părinții, care i-au dat o creștere aleasă. Cunosc acest copil minunat de când era la grădiniță, îi cunosc părinții, o familie deosebită, care face cinste comunității noastre. Locuitorii întregului județ vorbesc în aceste zile de această copilă minunată”, a declarat Victor Prodan. Acesta a precizat că performanța elevei trebuie răsplătită și financiar, astfel încât va face demersuri pentru a-o oferi și un premiu în bani: „M-am gândit să propun în prima ședință de Consiliu Local să-i acordăm o bursă de merit de 5000 lei/1000 euro. Bugetul nu ne permite mai mult, dar cred că este o sumă cu care eleva să își poată permite să facă o vacanță unde îți dorește.”

Întrebată ce va face cu suma primită cadou din pareta Primăriei Ungheni și a Consiliului Local Mureș, Alexandra Delia Păcurar a răspuns: „Am fost luată prin surprindere și încă n-am o idee, dar cel mai probabil o vacanță.”

Cu siguranță, după un asemenea efort, odihna trebuie să fie pe măsură. Alexandra Delia Păcurar a recunoscut că nu s-a menajat în privința studiului, dar a avut grijă să se și relaxeze suficient: „A fost nevoie de muncă, nu se obține așa un rezultat fără muncă, dar nu pot să zic că a fost foarte dificil. Am avut și timp liber. Am încercat să îmbin utilul cu plăcutul și să am puțin timp și pentru mine, dar a fost un efort destul de mare.”

Carieră în Medicină

Eleva a mai fost întrebată dacă rezultatul obținut la Bacalaureat a fost un scop în sine sau un accident fericit. „Nu pot să spun că a fost nici un scop, nici un accident. Mă așteptam la unele probe să iau 10 după ce am confruntat și baremul. Într-adevăr, la Limba și Literatura Română a fost o surpriză fiindcă mă așteptam să iau o notă mare, dar nici chiar 10. A fost o bucurie foarte mare” a recunoscut tânăra. Aceasta a mai adăugat că părinții ei, pe bună dreptate, sunt mândri de ea: „Orice părinte cred că ar fi mândru să aibă un elev de nota 10.”

Alexandra Delia Păcurar e decisă pentru o carieră în medicină: „Aș vrea să urmez Facultatea de Medicină aici, în Târgu-Mureș. Nu m-am gândit încă la o specializare. Îmi doresc doar foarte mult să fac Medicina și sper că o să am un viitor strălucit. Am ales această carieră pentru că îmi doresc foarte mult să ajut oamenii și e singurul loc în care cred că o să am reușite maxime.”

Andrei VORNICU