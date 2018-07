65 % din sumele propuse alocate proiectelor sportive

Share



Noi am aproba, dar nu avem de unde să alocăm mai mulți bani. Cam așa putem concluziona după jurizarea proiectelor sportive depuse spre aprobarea Consiliului Local Tîrgu Mureș. Suma aprobată în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2018 a fost de 3 milioane de lei, peste 1,8 milioane de lei a fost cheltuită pentru sprijinirea proiectelor depuse în primul semestru, astfel că pentru cel de-al doilea au rămas mai puțin de 1,2 milioane de lei. Cum a fost împăcată și capra și varza, aflați din articol.

Ne-am oprit din relatarea celei mai recente ședințe a Consiliului Local Tîrgu Mureș la punctul 21, care viza aprobarea sumelor pentru sprijinirea acțiunilor sportive pe semestrul II 2018.

Dacă până acum, etapa de jurizare presupunea muncă serioasă de analiză a dosarelor de candidatură, de data aceasta s-a ivit o altă problemă. Aleșii locali care fac parte din Comisia de jurizare au constatat că au rămas fonduri insuficiente pentru proiectele sportive depuse. Mai bine spus, entităților sportive le pot fi alocate doar 65 % din fonduri.

“Am constatat că nu ajung banii din buget, cele peste 20 de cluburi care au aplicat la aceste proiecte sportive, au obținut în urma jurizării circa 2 milioane de lei, dar în buget erau prevăzute doar 1,2 milioane de lei. Cu regret am constatat acest lucru și că trebuie să le dăm doar 65 % din sumele pe care ei ar fi avut dreptul să le obțină pentru că nu există prevedere bugetară. Îl rog ca, data următoare, domnul Csiki ca președinte al Comisiei de Buget să prevedem, fiind și oarecum interesat direct de asta, mai mulți bani ca să nu ne trezim în această situație din nou pentru că din pix nu s-a trecut ceva la momentul potrivit”, a arătat, în cadrul ședinței, consilierul local Radu Bălaș.

În aceeași notă, însă propunând să fie găsită o soluție ca toți cei care au depus proiecte sportive să își primească integral sumele aprobate conform

“Nu știu din ce cauză nu a apărut nici aici în procesul verbal, dar noi în Comisia de buget am analizat și din perspectiva Regulamentului de desfășurare a concursului de proiecte și nu considerăm moral să modificăm regulile în timpul jocului, adică cei care și-au depus propunerile pe proiecte nu sunt în culpă, nu au greșit cu nimic dacă au depus un proiect și nu au fost prevăzute fonduri suficiente. Noi avem obligația și morală ca, oricum avem în regim de urgență rectificarea bugetară, să prevedem și să completăm sumele necesare pentru ca să primească nici mai mult, nici mai puțin, decât pe baza criteriului de punctare a fiecărui proiect în parte și, prin acest lucru, să primească integral sumele pe care le merită pe baza proiectelor”, a susținut acesta.

Concret, acesta a solicitat introducerea unui amendament potrivit căruia proiectele sportive să fie onorate integral, iar cei 600.000 de lei necesari să fie alocați din rezerva bugetară.

Doar că directorul economic al Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, Ana Năznean, a arătat că nu este posibil, legal vorbind.

“În momentul de față, la regimul de urgență 3 este introdus pe anexa 3 doar pentru CSM, pentru ordonatorul de credite terțiar, nu este sursă A la care să realizeze veniturile. Dacă dvs. identificați din anexa 2.2., cea de la Cultură, de unde ați putea redirecționa sume, este ok. Ca și suplimentare de sume eu nu pot să fac acest lucru”, a subliniat directorul economic.

Peti a revenit cu o altă propunere, și anume să fie organizată o a treia rundă de proiecte pentru perioada septembrie – decembrie, în care să fie incluse proiectele deja jurizate, iar banii să le fie alocați la o viitoare rectificare bugetară pozitivă.

La fel a propus și viceprimarul Sergiu Papuc ca printr-un act adițional să le fie alocate proiectelor sportive câștigătoare diferența de 35 % la rectificarea bugetară care se întrezărește pentru luna septembrie.

Cu amendamentul propus de Peti Andrei, formulat astfel – “Diferența de sumă din suma propusă, eligibilă conform punctajului, se va acorda ulterior, prin act adițional, în funcție de disponibilitățile și resursele bugetare, de la prima rectificare a bugetului” -, proiectul a fost aprobat în unanimitate.

Au apărut la vot ca absenți, aleșii UDMR Bakos Levente și Csiki Zsolt.

Proiecte sportive susținute

Pentru fondurile alocate pentru sprijinirea sportului de performanță au participat în competiție peste 25 de cluburi, cu 41 de proiecte, din care au fost declarate eligibile 38.

Cele mai mari sume au fost alocate clubului de baschet feminin BC Sirius pentru pregătirea și participarea la competiţii naţionale şi internaţionale. BC Sirius a evoluat în ultimul sezon în Liga Națională de Baschet Feminin. Clubul a solicitat aproape 790 de mii de lei, însă a întrunit, în urma jurizării, 57 de puncte.

Asociația de fotbal MSE 08, care așteaptă zilele acestea răspundul Federației Române de Fotbal în legătură cu promovarea în Liga a III-a de fotbal, a depus un proiect prin care a solicitat un sprijin de 433 de mii de lei, iar comisia a aprobat, conform celor 64 de puncte obținute, suma de 216.585 de lei.

CS Olimpic, club de handbal, a participat cu două proiecte. Pentru cel pentru sprijinirea echipelor de juniori a obținut 149.400 de lei, cu un punctaj de 51, iar pentru susținerea pregătirii şi participării la Campionatul Național – Divizia A, handbal senioare, comisia a aprobat suma de 141.870, conform celor 56 de puncte obținute.

Cu 79.881,8 de lei va fi susținut și clubul de handbal CS Arena, care va participa, de asemenea, la Campionatul Național. Clubul a avut un punctaj de 46.

Pentru participarea în Liga a IV-a de fotbal, CS Atletic i s-a aprobat suma de 63.080 de lei, raportată la cele 59 de puncte obținute.

Menționăm că, momentan, toate sumele de mai sus vor fi alocate în procent de 65 %.

Pentru sumele alocate pentru sportul școlar s-au înscris 3 entități sportive, cele mai multe proiecte fiind depuse de Liceul cu Program Sportiv Szász Adalbert, și anume 24 dintre cele 31 declarate eligibile. Au mai depus proiecte Clubul Sportiv Şcolar și Asociația Sportivă Maris 2009. Suma totală propusă de comisie este de 166.842,35, cu aceeași mențiune ca și mai sus referitoare la procentul sumelor alocate.

În competiția fondurilor pentru proiectele pentru sportul pentru toți au fost evaluate nouă proiecte, iar suma propusă pentru acestea este de 133.969, cu aceeași precizare legate de suma alocată momentan. Cel mai mare punctaj l-a obținut Asociația HIFA România, cu 79 de puncte, astfel că suma propusă de comisia de jurizare se cifrează la 48.195,2 lei pentru proiectul Dezvoltarea și perfecționarea continuă a spiritului sportiv – dans.

Ligia VORO