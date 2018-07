Povestea pâinii, „frământată” de Maria Pop la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Printre locațiile care au găzduit evenimentele incluse în cadrul debutului „Zilelor Reghinului” s-a numărat și Muzeul Etnografic „Anton Badea”, gazda atelierului „Povestea pâinii”, prilej cu care cei mici au putut cunoaște modul cum ia naștere pâinea, spusă de Maria Pop din localitatea Șerbeni, comuna Beica de Jos.

„Simbol cu multe semnificații, pâinea era prezentă la toate sărbătorile și evenimentele din viața omului. Aliment transformat culinar prin intermediul focului și cultural prin ritualuri și interdicții, pâinea îndeplinea o funcție de comunicare în cadrul comunității.Azi, la Muzeul Etnografic ”Anton Badea”, am aflat ”povestea pâinii”, o trecere prin etapele de obținere a pâinii, de la semănatul grâului și până la procesul final. Urmând ritualul aluatului: am cernut făina, am frământat și modelat aluatul cu maia, respectând cu strictețe dozajul sării. Arderea cuptorului și scoaterea pâinii, a cocilor și a covrigeilor a fost momentul cel mai așteptat de toți”, a precizat Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

Povestea pâinii de la la Muzeul Etnografic din Reghin a prins viață grație doamnei Maria Pop, cea care continuă la Șerbeni să facă pâine, exact cum o făceau strămoșii, în cuptorul clasic.

„Am venit la muzeu să facem pâine, să arătăm copiilor cum se frământă, cum se face pâinea în cuptor, Primul lucru este frământatul, unde avem nevoiie de făină, apă și sare, Am lăsat de data trecută aluat dospit, care acum l-am înmuiat, l-am făcut cu făină, l-am plămădit cum se zice prin părțile noastre. Acum el dospește, iar când focul e gata în cuptor facem pâine, cocă cu brânză, cu ceapă, urdă, dulceață, de toate pentru toți, să ne ospătăm musafirii, în special copii care au trecut pragul muzeului. La Șerbeni mai sunt oameni care fac pâine în cuptor, chiar și eu fac în toată săptămâna pâine în cuptor. Pâinea o facem din grâul nostru. Acasă avem pâmânt, avem grâu, astfel că materia primă ne este asigurată din producția proprie”, ne-a declarat Maria Pop.

Interes crescut pentru cei mici

Cei mici s-au dovedit a fi extremi de curioși de cum ia naștere pâinea, chiar și-au exprimat dorința de a o ajuta pe tanti Maria la treburile cu frământatul și modelatul.

„Să știți că sunt copii care nu au văzut nici măcar cum arată grâul, dapăi să vadă cum se face pâinea în cuptor. Avem și la acest eveniment grâu, i l-am arătat copiilor, astfel ca ei să vadă de unde începe de fapt pâinea.Le-am explicat despre cum aducem grâul de la câmp, cum e treierat, apoi îl ducem la moară, facem făina, apoi toate etape cum ia naștere pâinea. Sunt copiii care mai știu de la părinți sau bunici, dar și alții care acum au văzut pentru prima dată, și spre bucuria mea am constatat că tare le place ceea ce văd. Mulți au fost extrem de curioși, m-au întrebat de ce se face anumită chestie, chiar și-au exprimat dorința să modeleze și să frământe alături de mine.La țară, de obicei această muncă e făcută de femei, dar au fost mulți băieți , în special data trecută, când am avut un eveniment similar, care s-au dovedit foarte îndemânatici la lucru, fapt care ma bucurat tare mult. Le-am explicat că o pâine făcută tradițional, în cuptor, e mult mai bună decât cea de prăvălie. La final s-au convins pe viu de gust, mult mai bun, plus că au putut vedea pe viu toate etapele”, a spus Maria Pop.