Sărbătoare cu echitație și concerte la Valea Izvoarelor

Primăria și Consiliul Local al comunei Sînpaul a organizat duminică, 8 iulie zilele, satului Valea Izvoarelor. Evenimentul festiv s-a desfășurat în mai multe locații, la Căminul Cultural Ratoni Janos începând cu orele 12.00 și pe terenul sportiv după orele 17.00. Au fost demonstrații de echitație, concerte de muzică populară și ușoară română și maghiară, dansuri și într-un cuvând voie bună.

Demonstrație de echitație și deschiderea oficială

După momentele culturale și artistice de la Căminul Cultural a venit momentul mult așteptat al demonstrației de echitație, care a smuls valuri de aplauze de la spectatorii impresionați de micii călăreți. ”Este un spectacol foarte frumos, caii sunt animale nobile și frumoase pe care le iubim și le respectăm”, a declarat unul dintre spectatorii prezenți. După spectacolul ecvestru, a urmat un moment solemn la care a luat cuvântul primarul Simon Istvan. „Mă bucur că am reușit și în acest an să organizăm această sărbătoare a satului Valea Izvoarelor. Avem invitați din Ungaria de la localitățile înfrățite, am văzut mai devreme o demonstrație de echitație deosebită, urmează concerte și multă voie bună. Vă urez distracție plăcută!”, le-a transmis celor prezenți primarul Simon Istvan.

Concerte spectacol la Valea Izvoarelor

Seara de duminică a fost plină de muzică pe scena din Valea Izvoarelor. Au avut show-uri de excepție Buta Arpad, Pentachord, Peter Szabo Szilvia și celebra Anda Adam. Seara s-a încheiat cu focuri de artificii și aplauze.

