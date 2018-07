Emoțiile unui transplant reușit la IBCvT Tîrgu Mureș

Share



Andrei, tânărul căruia i s-a transplantat cordul unui adolescent de 14 ani: “Mami, să sper că pot să fac înot”

Echipa profesorului dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, a reușit marți seara, în jurul orei 0, să încheie cu succes și fără complicații un nou transplant de cord în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant (IBCvT) Tîrgu Mureș. Lui Andrei, un băiat de 15 ani din Reșița, județul Caraș-Severin, i s-a transplantat cordul unui băiat de 14 ani, victimă a unui accident rutier. Cordul a fost prelevat la Oradea, de o echipă condusă de medicul IBCvT Marius Harpa și a ajuns la Tîrgu Mureș la ora 19, cu un elicopter SMURD.

Cordul a fost prelevat la Oradea de la un adolescent de 14 ani, victima unui accident rutier, de o echipă din cadrul IBCvT, condusă de dr. Marius Harpa, și a ajuns la Tîrgu Mureș pe calea aerului cu un elicopter SMURD. Cel care a primit inima sănătoasă în dar este un tânăr de 14 ani din Reșița, județul Caraș-Severin care suferea de o afecțiune cardiacă gravă.

“Este un copil care încă din copilăria mică a fost operat într-un alt centru de boli cardiovasculare și care pe parcurs a dezvoltat insuficiență cardiacă. De mai bine de un an este pe lista noastră de transplant, cu acest diagnostic – insuficiență cardiacă în stadiu ireductibil”, au fost printre primele cuvinte rostite de către prof. dr. Horațiu Suciu la ieșirea din sala de operații, vizibil obosit, dar bucuros că intervenția chirurgicală a decurs fără complicații.

Cu un asemenea diagnostic, insuficiență cardiacă, un copil nu poate să aștepte foarte mult, iar așa cum amintea profesorul dr. Suciu, “problema cea mai mare este că ei se pierd repede prin deces de pe lista de așteptare”. Un alt neajuns sunt puținii donatori.

“Suntem foarte bucuroși că am reușit să efectuăm această intervenție, suntem bucuroși pentru că este vorba de un copil, un tânăr de 15 ani. Din păcate, la această grupă de vârstă, donatorii sunt foarte rari și, dacă se poate, o apreciere extraordinară a gestului nobil al familiei care a fost de acord să doneze și prin acest gest să salveze alți 3 sau 4 sau 5 copii. Un lucru pe care nu știu câți dintre noi l-ar putea face, poate mângăierea lor este că mai mulți copii trăiesc cu aceste organe care le-au salvat viața”, a continuat medicul.

De altfel a fost prima donare la această grupă de vârstă după mulți ani.

“Probabil în 2011 am mai făcut un transplant pediatric la o fetiță de 3 ani, de atunci nu îmi amintesc să mai fi fost vreun copil donator, cel puțin nu eligibil pentru cord. Ne bucurăm că iată la centrul nostru încă se mai face transplant cardiac, chiar dacă toate semnele sunt că transplantul trece printr-o criză foarte mare în România. Sunt și semne bune, poate cu ocazia aceasta să fie revirimentul activității de donare. Bineînțeles trebuie luate mult mai multe măsuri decât cea a creșterii numărului de donatori, sunt multe pe lanț de la finanțare până la stimularea tuturor medicilor, stimularea în primul rând a performanței pentru că este vorba de o activitate de performanță care nu se poate face oriunde și oricum și valoarea unei echipe este pusă mai mult decâ oriunde în evidență cu astfel de ocazii. Transplantul este o stare de spirit, este o activitate multidisciplinară și ne bucurăm că în Tîrgu Mureș avem echipa și resursa umană să o facem”, a mai subliniat prof. dr. Horațiu Suciu.

Intervenție complicată

Chiar dacă a decurs fără complicații, intervenția chirurgicală a fost una dificilă.

“Ne bucurăm că prin această operație am reușit să prelungim viața unui copil, când e vorba de copii, e vorba de cu totul și cu totul altceva. Mai ales cei care avem copii, ne dorim ca să facem cât mai mult bine, în special pentru copii, dar și pentru adulți, dar când e vorba de copii e o satisfacție în plus. (…) A fost o operație mult mai complicată decât ar fi fost la prima intervenție, din cauza acestor aderențe, practic inima este sudată de tot ceea ce înseamnă țesuturi din jur. Timpul de la începutul operației până la primirea cordului ne-a permis să eliberăm inima din aderențe, nu au fost perioade în care cordul să sufere, a fost o continuitate de la începutul până la finalul operației”, a completat dr. Radu Căpîlnă, medic primar chirurg, care a făcut parte din echipa care a efectuat transplantul.

“Mami, să sper că pot să fac înot”

A fost o cursă contracronometru și pentru familia băiatului care a primit luni vestea că a fost găsit un donator compatibil și că în două ore va veni o ambulanță pentru a-i prelua.

“Nu era atât de grav, sub medicamente era stabilă boală, dar era pe lista prioritară pentru că boala putea să se agraveze în orice moment. În primii ani, și de patru ori am venit la Tîrgu Mureș, câte 10 zile, anul acesta a fost 10 zile în mai și trebuia să vină la control acum în septembrie din nou. A fost puțin dereglată boala și introdus un medicament nou și trebuia să vină din nou în septembrie. Am venit cu speranță, tot timpul am crezut că o să fie bine, să vedem acum, să se trezească”, ne-a spus tatăl băiatului care le-a mulțumit părinților donatorului și echipei medicale care a făcut transplantul.

Tatăl ne-a mai mărturisit că înainte de a intra în sala de operație, Andrei le-a spus la telefon: “Mami, să sper că pot să fac înot”!

Ficatul a fost transportat la Institutul Fundeni pentru un transplant la o fetiță de 14-15 ani, cu hepatită acută fulminantă și care se afla în stare critică. “Sper din tot sufletul că lucrurile au decurs bine și acolo”, a încheiat profesorul dr. Horațiu Suciu.

Rinichii au fost, de asemenea, prelevați.

Ligia VORO